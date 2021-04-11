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Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Сегодня, 09:00

Главные враги кофе – это воздух и температура, в которой вы держите кофе

Так часто бывает – покупаешь кофе про запас, держишь в упаковке и пьешь, пока он не закончится. Только зачастую приходит непонимание – почему с каждым разом вкус и аромат кофе становится хуже. Ответ на поверхности – он абсолютно неправильно хранится. Его "не устраивает" или место "дислокации", или температура, в которой он пребывает. Эксперт и популяризатор кофе Андрей Чуковский рассказал, где и с чем мы допускаем ошибки.

Фото: Андрей Чуковский, популяризатор кофе

В этой небольшой статье я дам ответ на вопрос, который тебя давно интересовал. Как хранить кофе дома? Ведь говорят-то всякое. Кто-то рекомендует хранить молотый кофе в холодильнике, а кто-то считает, что зерно даже в пачке может храниться лишь три недели.

Где правда?

Чтобы разобраться – нужно вспомнить, что же привлекает нас в кофе изначально. Мы об этом уже говорили ранее – аромат. Именно ради удержания постоянно исчезающего аромата люди и задаются вопросами хранения. Я не химик, чтобы описывать процессы, происходящие в обжаренном кофейном зерне. Я лишь много работал с кофе, чтобы суметь передать тебе опыт собственных наблюдений.

Но перед тем разберемся, зачем же люди хотят хранить кофе долго?

Понятно – если тебе досталось очень редкое зерно или кофе с очень интересным вкусом и ароматом – ты захочешь "растянуть" его "на подольше". Конечно, стоит продлевать "срок жизни" кофе – если ты получил наследство от троюродной бабушки, большую часть которого составлял обжаренный кофе (допустим, килограммов 10), и ты точно не выпьешь его самостоятельно в ближайшие пару месяцев.

Стоит попытаться остановить "старение", если ты отправился в отпуск на пару месяцев, а кофе оставил дома из-за того, что он не поместился в ручной клади. Трудно себе представить другие причины.

И да. Тебе понятно из текста выше, что в запасе есть приблизительно пара месяцев, за которые с нормальным кофе ничего не произойдет.

Признаюсь – некоторое зерно спустя пять-шесть недель после обжаривания только начнет приближаться к своему потенциалу вкуса и аромата. Это чаще касается более плотного и не глубоко обжаренного зерна. Чаще – высокогорной арабики. К примеру – эфиопской. И как бы тебе не кричали профессионалы из мира кофейных удовольствий, что я соврал – все равно буду ссылаться на их желание продавать тебе зерно чаще, объявляя "старым" еще очень пригодный для готовки кофе.

Я бы с удовольствием разрушил до основания мифы, связанные с хранением зерна.

К примеру – клапан на кофейной упаковке существует не для того, чтобы кофе "дышал", и даже не для того, чтобы ты, придавив нежно пачку, почувствовал весь спектр ароматов продукта (это скорее побочное явление). А для того, чтобы углекислый газ, постепенно выходящий из обжаренного кофе, не распирал пачку, и она не занимала вдвое больше места на складе. Думаю, не стоит говорить о том, что не нужно хранить свежий, пригодный к употреблению кофе в вакууме из-за той же постоянной дегазации. Это касается и молотого зерна.

Но что-то я не видел раздутых пакетов с молотым зерном, а значит, его фасовали не таким уж и свежим. Зачем такому кофе сохранность?

Мне когда-то пришлось немного разобраться в теме хранения кофе и немного поэкспериментировать. Оказалось – главным врагом кофе со временем становится окисление и жирно-кислое брожение. В одном случае враждебен контакт с воздухом. В другом – температура, благоприятная для брожения. И знаешь – обе эти реакции можно остановить…

Вот несколько правил, как сохранить кофе на половину вечности:

  1. Не часто открывай упаковку и не оставляй ее открытой надолго.
  2. Смалывай зерно прямо перед приготовлением и не покупай молотый кофе.
  3. Не бойся холодильника. Низкая температура замедляет все реакции, происходящие в зерне. Только не забудь заклеить скотчем клапан – чтобы аромат соленых огурцов и сыра "не прилип" к зерну.

В идеальном варианте – ты, не вскрывая пачку со свежеобжаренным кофе, заклеиваешь клапан, оставляешь в морозилке при – 20 градусах хоть на несколько лет. По прошествии времени, после разморозки, успеваешь приготовить его и выпить за несколько недель… И главное – не заморачивайся. Идеального кофе больше, чем тебе кажется. Лови момент сейчас, а не откладывай на потом. Адьос.

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