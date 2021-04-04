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Что нужно кофе, чтобы раскрыть его сполна

В этом деле важен баланс, никакая специя не должна доминировать

Для каждого он свой. Для кого-то исключительно утренний, кому-то он нужен, чтобы успокоиться, а кто-то пьет кофе, потому что иначе никак. Предпочтений в кофе множество, как и специй, которые помогут раскрыть его вкус и аромат. Или наоборот – полностью это все уничтожить. Мы рассказывали, что лучше добавлять к кофе с точки зрения диетологии, теперь эксперт и популяризатор кофе Андрей Чуковский поделится своим опытом по поводу того, что нужно кофе и вам, чтобы раскрыть его сполна, а вам – подарить наслаждение.

Фото: Андрей Чуковский, популяризатор кофе

Итак, что раскроет вкус и аромат кофе?

Вопросами сочетания кофе с другими ингредиентами в напитках, да и в блюдах тоже, люди задаются достаточно часто. Что добавить в кофе, чтобы это не сделало его вкус отвратительным? Как сделать так, чтобы кофе чувствовался во всей своей красоте?

Снобы сегодня скажут, что кофе не требует никаких дополнительных ингредиентов, и будут правы. Да. Можешь начинать приписывать меня к числу снобов. Я же прибегаю к собственным эпистолярным наброскам не ради того, чтобы научить тебя портить хороший кофе, а для провозглашения ряда собственных размышлений, переросших в концепцию.

Я очень люблю жизнь. Мне нравится воспринимать все вокруг и пытаться понять, чем различные предметы и явления привлекают мое внимание. От подобного анализа голова идет кругом, но как результат – точное понимание собственных предпочтений и желаний.

И когда-то я задумался, что же мне действительно нравится в кофе? Ответ был простым и сложным одновременно – все. Я не мог определить, что меня привлекает в напитке конкретно, и начал искать. Искать во всем остальном то, что я полюбил в кофе. Искать то, что впечатляет, как утренняя чашка ароматного напитка. О! Я проговорился. Ароматного...

Аромат кофе возбуждает наш разум предвкушением. Мы еще не видим свою чашку кофе, а приятный запах уже заполняет нашу фантазию так, как секунду назад заполнил пространство вокруг нас.

Подбирая ингредиенты к кофе, всегда стоит обращать внимание на аромат. Их запахи должны быть не менее и не более яркими, чем у кофе.

Кардамон и корица – их сочетаемость с кофе нам подсказывает, как история, так и культура потребления кофе некоторых народов.

Важно помнить, что эти два ингредиента имеют достаточно мощный аромат – поэтому добавляя их в кофе, нужно быть очень осторожным, чтобы их запах не доминировал.

Какой же аромат нравится всему человечеству так же сильно, как и кофе? Конечно же – шоколад.

Но если аромат шоколада достаточно гармоничен с кофе, то вкус его может нахально спрятать кофейность напитка.

Ваниль, бобы тонка – своими нотами замечательно украсят напиток. Повторюсь – нужно знать меру. Найти баланс. Исключить доминацию.

И вот я уже перечислил тебе: корицу, кардамон, шоколад, бобы тонка, ваниль. К этому списку ароматов легко добавлю миндаль, гвоздику... Список подходящих запахов можно продолжать можжевельником, розмарином и имбирем...

Расширяя перечень, дойдем с тобой до отварной говядины (кстати, кофейные соусы очень подходят к мясу), пива, хлеба и седельной кожи – последнее – так, для примера. Аромат бани в целом тоже найдет свое место в сочетаниях с кофе. Тебе еще не очень заметна связь всех этих запахов?

Когда-то я задумался, что же действительно мне нравится в кофе? А потом понял, что в разных степенях всем нам нравится одно и то же. Это та часть аромата, которая напоминает нас – людей. Каждый из нас немного пахнет кофе. А кофе пахнет нами. Конечно же, я не рекомендую брать как ингредиент для напитка старый отцовский кожаный ремень или воду из сауны. Просто хотел обратить твое внимание на магию наших предпочтений.

Какое сочетание ближе тебе – сам решай, но не бойся экспериментировать. Ой, чуть не забыл... Цедра апельсина тоже подойдет.

Здесь узнаете, как правильно варить кофе в турке.

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