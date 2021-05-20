Как готовят и пьют кофе в Мексике – все тонкости и рецепт напитка
Кроме кофе, нужен тростниковый сахар и палочка корицы
Пора расширять свой кофейный кругозор и пробовать напиток так, как это делают в других странах. К примеру, в Мексике есть свой кофе, который называется сafe de оlla. Приготовить его в украинских реалиях несложно, главное – знать пропорции и особенности процесса. И если у вас есть желание выпить утром не свой любимый эспрессо, а что-то новое – пора ознакомиться с рецептом кофе по-мексикански.
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Особенности приготовления и подачи кофе по-мексикански
- Готовится в глиняном горшке
- Кофе очень медленно томится на огне
- Используется пилончилло – мексиканский нерафинированный коричневый сахар
- По вкусу можно добавить какао или шоколад
- Подается и пьется из глиняной посуды
Что нужно для кофе по-мексикански
- Вода – 5 ст.
- Молотый кофе – половина стакана
- Тростниковый сахар – 90 г
- Палочка корицы – 1 шт.
- Гвоздика – по вкусу
Как приготовить кофе по-мексикански
- Смешать ингредиенты в глиняной посуде, нагревать на медленном огне в течение 25 минут. В самом конце добавить палочку корицы и гвоздику.
- Убрать с огня до закипания.
- Подавать в глиняных чашках.
Здесь узнаете, как приготовить вкусный кофе дома.
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