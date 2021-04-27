5 рецептов фраппучино не хуже, чем в модных кофейнях

Это очень калорийный напиток, количество сахара и сиропов можно сокращать

Фраппучино появился на свет сравнительно недавно, в 1994 году право на его продажу было юридически оформлено всемирной сетью кофеен Starbucks. Но это не значит, что его нельзя попробовать приготовить дома. Вам обязательно понадобится блендер, лед, кофе, сливки и всевозможные сиропы. И даже если вы придерживаетесь принципиальной позиции и считаете, что лучше эспрессо ничего не бывает, все-таки попробуйте приготовить фраппучино. Это действительно может понравиться.

Фраппучино с финиковой карамелью

Фото: фраппучино с финиковой карамелью

Ингредиенты

Лед – 150 г

Холодный кофе – 75 мл

Молоко – 75 мл

Сахар – по вкусу (можно без сахара)

Карамель – 3 ч. л.

Сливки 33% для подачи

Для финиковой карамели

Финики – 6-8 шт.

Арахисовое масло – 1 ст. л.

Корица – щепотка

Ваниль – 1 ч. л. (экстракт)

Вода очищенная – 60-120 мл

Способ приготовления

Для финиковой карамели очистить финики от косточек, добавить остальные ингредиенты и 50 мл воды, взбить в блендере. Добавить воды, если не получена нужна консистенция. Для фраппучино кофе, молоко, карамель (1 ч. л.) и лед взбить в блендере и налить в стакан. Украсить взбитыми сливками и карамелью.

Фраппучино с шоколадом

Фото: фраппучино с шоколадом

Ингредиенты

Холодный эспрессо – 80 мл

Молоко – 130 мл

Коричневый сахар – 2 ч. л.

Лед – 5-7 кубиков

Сироп, шоколадная крошка, взбитые сливки – по вкусу

Способ приготовления

Взбить в блендере сахар, кофе и молоко. Добавить лед и измельчить до состояния крошки. Добавить сироп, шоколад. Вылить в стакан. Украсить взбитыми сливками и сиропом.

Мокка фраппучино

Фото: мокка фраппучино

Ингредиенты

80 мл эспрессо

80 мл молока

1 столовая ложка сахарного песка

1 стакан кубиков льда

30 мл шоколадного сиропа

Для подачи

взбитые сливки

шоколадный сироп или карамельный сироп

Способ приготовления

В блендере смешать лед и кофе эспрессо. Добавить молоко, сахар и сироп. Взбивать в течение 30 секунд или до получения однородной массы. Подавать фраппучино со взбитыми сливками и шоколадным сиропом.

Карамельный фраппучино

Фото: карамельный фраппучино

Ингредиенты

75 мл – эспрессо

2 ч. л. – сахара

75 мл – молока

150 мл – ванильного мороженого

взбитые сливки, карамельный соус – по вкусу

Способ приготовления

Смешать эспрессо, сахар, молоко и мороженое. В бокал налить карамельный соус, стараясь покрыть соусом стенки бокала. Влить кофейную смесь, добавить взбитые сливки и украсить карамельным соусом.

Фраппучино из растворимого кофе

Фото: фраппучино из растворимого кофе

Ингредиенты

100 г льда

100 мл молока

1 столовая ложка сахара

2 чайные ложки растворимого кофе

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перелить фраппучино в стакан и подавать, по желанию украсив аэрозольными сливками.

Здесь узнаете, сколько калорий содержится в разных видах кофе.

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