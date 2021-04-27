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5 рецептов фраппучино не хуже, чем в модных кофейнях

Сегодня, 14:43

Это очень калорийный напиток, количество сахара и сиропов можно сокращать

Фраппучино появился на свет сравнительно недавно, в 1994 году право на его продажу было юридически оформлено всемирной сетью кофеен Starbucks. Но это не значит, что его нельзя попробовать приготовить дома. Вам обязательно понадобится блендер, лед, кофе, сливки и всевозможные сиропы. И даже если вы придерживаетесь принципиальной позиции и считаете, что лучше эспрессо ничего не бывает, все-таки попробуйте приготовить фраппучино. Это действительно может понравиться.

Фраппучино с финиковой карамелью

Фото: фраппучино с финиковой карамелью

Ингредиенты

  • Лед – 150 г
  • Холодный кофе – 75 мл
  • Молоко – 75 мл
  • Сахар – по вкусу (можно без сахара)
  • Карамель – 3 ч. л.
  • Сливки 33% для подачи

Для финиковой карамели

  • Финики – 6-8 шт.
  • Арахисовое масло – 1 ст. л.
  • Корица – щепотка
  • Ваниль – 1 ч. л. (экстракт)
  • Вода очищенная – 60-120 мл

Способ приготовления

  1. Для финиковой карамели очистить финики от косточек, добавить остальные ингредиенты и 50 мл воды, взбить в блендере.
  2. Добавить воды, если не получена нужна консистенция.
  3. Для фраппучино кофе, молоко, карамель (1 ч. л.) и лед взбить в блендере и налить в стакан.
  4. Украсить взбитыми сливками и карамелью.

Фраппучино с шоколадом

Фото: фраппучино с шоколадом

Ингредиенты

  • Холодный эспрессо – 80 мл
  • Молоко – 130 мл
  • Коричневый сахар – 2 ч. л.
  • Лед – 5-7 кубиков
  • Сироп, шоколадная крошка, взбитые сливки – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взбить в блендере сахар, кофе и молоко.
  2. Добавить лед и измельчить до состояния крошки. Добавить сироп, шоколад.
  3. Вылить в стакан. Украсить взбитыми сливками и сиропом.

Мокка фраппучино

Фото: мокка фраппучино

Ингредиенты

  • 80 мл эспрессо
  • 80 мл молока
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 стакан кубиков льда
  • 30 мл шоколадного сиропа

Для подачи

  • взбитые сливки
  • шоколадный сироп или карамельный сироп

Способ приготовления

  1. В блендере смешать лед и кофе эспрессо.
  2. Добавить молоко, сахар и сироп. Взбивать в течение 30 секунд или до получения однородной массы.
  3. Подавать фраппучино со взбитыми сливками и шоколадным сиропом.

Карамельный фраппучино

Фото: карамельный фраппучино

Ингредиенты

  • 75 мл – эспрессо
  • 2 ч. л. – сахара
  • 75 мл – молока
  • 150 мл – ванильного мороженого
  • взбитые сливки, карамельный соус – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать эспрессо, сахар, молоко и мороженое.
  2. В бокал налить карамельный соус, стараясь покрыть соусом стенки бокала.
  3. Влить кофейную смесь, добавить взбитые сливки и украсить карамельным соусом.

Фраппучино из растворимого кофе

Фото: фраппучино из растворимого кофе

Ингредиенты

  • 100 г льда
  • 100 мл молока
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 чайные ложки растворимого кофе

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
  2. Перелить фраппучино в стакан и подавать, по желанию украсив аэрозольными сливками.

Здесь узнаете, сколько калорий содержится в разных видах кофе.

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