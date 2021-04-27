5 рецептов фраппучино не хуже, чем в модных кофейнях
Это очень калорийный напиток, количество сахара и сиропов можно сокращать
Фраппучино появился на свет сравнительно недавно, в 1994 году право на его продажу было юридически оформлено всемирной сетью кофеен Starbucks. Но это не значит, что его нельзя попробовать приготовить дома. Вам обязательно понадобится блендер, лед, кофе, сливки и всевозможные сиропы. И даже если вы придерживаетесь принципиальной позиции и считаете, что лучше эспрессо ничего не бывает, все-таки попробуйте приготовить фраппучино. Это действительно может понравиться.
Фраппучино с финиковой карамелью
Ингредиенты
- Лед – 150 г
- Холодный кофе – 75 мл
- Молоко – 75 мл
- Сахар – по вкусу (можно без сахара)
- Карамель – 3 ч. л.
- Сливки 33% для подачи
Для финиковой карамели
- Финики – 6-8 шт.
- Арахисовое масло – 1 ст. л.
- Корица – щепотка
- Ваниль – 1 ч. л. (экстракт)
- Вода очищенная – 60-120 мл
Способ приготовления
- Для финиковой карамели очистить финики от косточек, добавить остальные ингредиенты и 50 мл воды, взбить в блендере.
- Добавить воды, если не получена нужна консистенция.
- Для фраппучино кофе, молоко, карамель (1 ч. л.) и лед взбить в блендере и налить в стакан.
- Украсить взбитыми сливками и карамелью.
Фраппучино с шоколадом
Ингредиенты
- Холодный эспрессо – 80 мл
- Молоко – 130 мл
- Коричневый сахар – 2 ч. л.
- Лед – 5-7 кубиков
- Сироп, шоколадная крошка, взбитые сливки – по вкусу
Способ приготовления
- Взбить в блендере сахар, кофе и молоко.
- Добавить лед и измельчить до состояния крошки. Добавить сироп, шоколад.
- Вылить в стакан. Украсить взбитыми сливками и сиропом.
Мокка фраппучино
Ингредиенты
- 80 мл эспрессо
- 80 мл молока
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 1 стакан кубиков льда
- 30 мл шоколадного сиропа
Для подачи
- взбитые сливки
- шоколадный сироп или карамельный сироп
Способ приготовления
- В блендере смешать лед и кофе эспрессо.
- Добавить молоко, сахар и сироп. Взбивать в течение 30 секунд или до получения однородной массы.
- Подавать фраппучино со взбитыми сливками и шоколадным сиропом.
Карамельный фраппучино
Ингредиенты
- 75 мл – эспрессо
- 2 ч. л. – сахара
- 75 мл – молока
- 150 мл – ванильного мороженого
- взбитые сливки, карамельный соус – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать эспрессо, сахар, молоко и мороженое.
- В бокал налить карамельный соус, стараясь покрыть соусом стенки бокала.
- Влить кофейную смесь, добавить взбитые сливки и украсить карамельным соусом.
Фраппучино из растворимого кофе
Ингредиенты
- 100 г льда
- 100 мл молока
- 1 столовая ложка сахара
- 2 чайные ложки растворимого кофе
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
- Перелить фраппучино в стакан и подавать, по желанию украсив аэрозольными сливками.
Здесь узнаете, сколько калорий содержится в разных видах кофе.
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