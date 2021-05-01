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Как избежать ужасных ошибок при приготовлении кофе – рассказывает эксперт

Сегодня, 09:00

Не доводите воду до кипения, скрупулезно подбирайте зерна и слушайте вкусовые рецепторы

Для вкусной чашки нужна хорошая вода и качественные зерна, которые вы правильно храните. Иногда это может не спасти – и ваш кофе получается не таким, как был, например, вчера. Просто так не бывает, что каждый раз вы приготовите идеально вкусную чашку. Эксперт и популяризатор кофе Андрей Чуковский рассказал, какие ошибки мы допускаем, когда берем в руку джезву, и стоит ли на них обращать особое внимание.

Фото: Андрей Чуковский, популяризатор кофе

Как избежать этих всячески ужасных ошибок в приготовлении кофе?

Знаешь, сколько раз я совершал ошибки в приготовлении кофе? Я и сам не знаю… Думаю, около четырех тысяч раз. Если совсем честно – не помню дня во всей моей кофейной карьере, чтобы я не совершил ошибку. Тешу себя лишь мыслью о том, что не вижу другого способа учиться, кроме как постоянно ошибаться и делать выводы.

Именно благодаря ошибкам я давно уже понял – правильного кофе вообще не существует. Казалось бы – есть и химия, и физика, и математический расчет, но есть же еще и персональные предпочтения каждого. И в этих личных предпочтениях, уж поверь, и скрывается настоящий культурный прорыв, не основывающийся на правилах, вообще забывший о существовании норм и традиций. Только нарушая правила приготовления кофе, мы находим что-то новое в нем. Это правда.

Конечно же, ты уже подумал: "Какого черта я все это читаю? Можно же было просто написать, какие ошибки не делать или хотя бы перечислить то, что портит кофе". И, наверное, так было бы правильнее. Но ты уже понимаешь – правильно не всегда эффективно. Так и с кофе.

Просто пойми – суть вкусного кофе не в том, чтобы точно повторять рецепты или корректно проводить химическую реакцию, а в том, как ты относишься к конечному результату, наполняющему твою же чашку. Весь смысл твоей традиции пить кофе по утрам – во вкусе. В том, что ты предпочитаешь, согласно твоему опыту восприятия. Игнорировать свои предпочтения – это ошибка. Это портит твой кофе. Ну, пускай.

Не буду же я писать о том, что не стоит воду для кофе доводить до кипения?

Тебе подобное наверняка известно и без этой статьи. Мне же гораздо интереснее показать тебе бОльшую глубину заблуждений связанных с ароматным напитком.

К примеру, ошибкой можно считать уверенность в повторяемости чашек. Многие верят, что это возможно – две абсолютно одинаковые чашки кофе. Представьте себе, как на одном дереве растет множество кофейных ягод – какие-то горькие, какие-то кислые и даже сладкие попадаются среди них. Таких деревьев много, но какие-то растут в тени, а другие под палящим солнцем. На некоторых деревьях больше листвы, на других – меньше. Странно считать, что в каждую чашку попадает одинаковое количество разных ягод с разных деревьев.

Ошибка скрывается в несовершенстве наших рецепторов, усредняющих тонкости вкуса и аромата. Не более. Еще одна серьезная ошибка – слушать своего соседа о том, как правильно варить кофе. Откуда ему знать, как вам нравится?

Лучше не ошибки разбирать, а обращать внимание на важные моменты:

  • Внимательно подбирай воду. С разной водой кофе "играет" по-разному при разных температурах
  • Скрупулезно выбирай кофе. Всегда отказывайся от того зерна, которое тебе не понравилось
  • Подбирай помол так, чтобы было удобно варить кофе
  • Обращай внимание, на то, что нравится в кофе именно тебе. Развивай свои вкусовые "горизонты"
  • Не критикуй людей, говорящих "эКспрессо", находясь в Париже или Мадриде. Для них это нормально. Там так говорят
  • Никогда не бойся ошибиться. Ошибки дают тебе колоссальный опыт
  • И знай – идеальной чашки не существует. Или, скорее, каждая чашка идеальна по своему, как и уникальна тоже. В общем, не заморачивайся, но и воду не доводи до кипения.

Просто будь уверен, что твой кофе достоин тебя на сто процентов. Никто не мешает ему становиться лучше в твоих руках. Искренне надеюсь, что помог тебе немного больше поверить в свои силы. Пока!

Здесь узнаете, что нужно добавить в кофе, чтобы раскрыть его вкус сполна.

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