З якої чашки кава смачніше

Любите каву з кислинкою, беріть вузькі довгі чашки жовтих або зелених відтінків

З яких чашок кава смачніше

Ми обов'язково замислюємося над тим, яку каву вибрати, як її правильно зберігати і що додати, щоб розкрити її смак сповна. Щодо чашок – то це завжди щось незначне, не до них просто. А дарма. Було проведено безліч досліджень, які довели – каву треба пити з правильної чашки. Так смачніше. З якої саме – дізнаємося нижче.

Форма має значення

У всякому разі, це точно стосується чашок для кави. Вузькі заважають аромату поширюватися до ваших рецепторів, якщо взяти широку чашку, то її площа прискорює окислення, підсилює солодкість і скорочує кислотність.

Так які чашки треба брати для кави?

Широкі чашки для зерен середнього і темного обсмаження

Вузькі довгі чашки – для кави з кислинкою

Чашка в матеріалі

Кераміка, поарцеляна та скло – це те, що є в кожному домі. Зрозуміло, що хороша кераміка і порцеляна довше зберігають тепло, скляні чашки швидше остигають, якщо, звісно, вони не боросилікатні, як на фото.

Ідеальна чашка для кави – з боросилікатного скла Фото: instagram.com/pedrofurtado/

Експерти кажуть, що такі чашки, тільки із звуженою догори форми – ідеальні для кави. Але погодьтеся, що кава з красивої керамічної чашки все ж надає певного затишку. Загалом, це індивідуальна справа кожного.

Цікаво, що і поверхня матеріалу теж важлива. З'ясувалося, що з керамічних чашок з гладкою поверхнею кава відчувається солодшою, із шорсткою поверхнею – кислішою.

Колір чашки впливає на смак кави

З рожевої чашки кава відчувається солодшою Фото: instagram.com/shnaidere/

І в цьому переконана нейробіолог з Бразилії Фабіана Карвальйо. Вона провела експеримент, в ході якого зрозуміла: кисла кава (кенійська) в жовтих і зелених чашках чомусь ставає солодше в рожевій. Отже, рожевий колір чашки та всі його відтінки роблять каву солодшою.

У яких чашках заведено подавати каву

Еспрессо , а також ристрето і макіято бажано подавати в маленькій чашці з порцеляни з товстими стінками об'ємом 60-90 мл. Товсті стінки – щоб напій повільно остигав

, а також ристрето і макіято бажано подавати в маленькій чашці з порцеляни з товстими стінками об'ємом 60-90 мл. Товсті стінки – щоб напій повільно остигав Капучино смачніше в чашках з товстими стінками з порцеляни або кераміки. Чашка має бути із широким горлечком і завуженим дном

смачніше в чашках з товстими стінками з порцеляни або кераміки. Чашка має бути із широким горлечком і завуженим дном Лате – у високих скляних чашках

– у високих скляних чашках Кава по-турецки буде смачніше в товстостінних керамічних чашках

За матеріалами: Рerfectdailygrind.com.

А перед своїм улюбленим еспресо можна приготувати і з'їсти оригінальну запіканку з італійським акцентом.

Тут дізнаєтеся, що потрібно додати в каву, щоб розкрити її смак.

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