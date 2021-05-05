Что покупать на рынке и в магазине в мае

Пользу принесут, помимо зелени, молодой картофель, редис и ревень

Последний месяц весны дает нам возможность получить от сезонных продуктов максимум. Всевозможная зелень наполнена витаминами, появилась сочная молодая капуста и картофель. Зачем нам все это в рационе – расскажет диетолог Алена Гаврилюк. Итак, 8 главных продуктов мая.

Главные продукты мая

Капуста

В ранней белокочанной капусте содержатся все витамины группы В, а также К, Р, Е, U.Также капуста – рекордсмен по содержанию витамина С. Причем его уровень не падает ни при закваске, ни при продолжительном хранении. В капусте есть сера, магний, кальций, калий, фосфор, йод, кобальт, железо, цинк, медь, марганец и другие полезные нашему организму вещества. А содержащиеся в ней пектин, лизин, каротин и тартроновая кислота способствуют выведению токсинов и уменьшают количество жировой ткани.

Молодой картофель

Картофель содержит много незаменимых аминокислот. В нем есть витамины группы В, а также С, РР, калий, фосфор, фолиевая кислота, кальций, аскорбиновая кислота, магний, алюминий.

Чтобы получить максимальную пользу от раннего картофеля, его стоит отваривать или запекать в кожуре.

Молодой лук и чеснок

В зеленом луке витамины А, В, С, а также флавоноиды, эфирные масла, цинк, железо, кальций, магний, сера и фтор.

Редис

Редис богат витаминами С и В, содержит железо, калий, клетчатку, фитонциды. Употребление в пищу редиса полезно для профилактики простудных заболеваний, укрепления организма, нормализации работы кишечника и уровня холестерина.

Ревень

Ревень полезен наличием витаминов С, А, Е, группы В, РР, органическими кислотами (лимонной, щавелевой, хризофановой, янтарной, яблочной), минеральными солями.

Зелень (укроп, петрушка, кинза, листья салата)

Зелень укропа богата витаминами С, А, P, B1, B2, B3, B9 и другими. Среди необходимых нам элементов присутствуют калий, кальций, железо и фосфор. Укроп содержит эфирные масла. Благодаря всему этому продукт рекомендуют при расстройствах желудка и кишечника, для понижения давления, выведения шлаков, улучшения работы сердца.

Петрушку недаром считают средством от депрессии. Пучок этой зелени способен обеспечить суточную норму витамина C и бета-каротина. Листья петрушки богаты витаминами группы B, витамином K, витамином E, углеводами, белками, клетчаткой. А еще железом, кальцием, фосфором, магнием, калием, натрием. Имеются флавоноиды (мощный антиоксидант) и эфирные масла. Вдобавок она полезна для зрения и зубов, а еще дыхание освежает.

В кинзе присутствуют витамин P, витамин C, витамины группы B и каротин. Употребление кинзы в пищу полезно для сердца и сосудов, она нормализует пищеварение, дает облегчение при язвах и гастритах. Кинза обладает мочегонными, желчегонными и антисептическими свойствами, снимает нервное возбуждение.

Правда, злоупотреблять ею не стоит, иначе могут появиться нарушения сна, проблемы с памятью и расстройства месячного цикла у женщин. С особой осторожностью кинзу употребляют при холецистите.

Салат – низкокалорийный продукт (в 100 г содержится всего лишь 16 ккал), в состав которого входят: витамины С, РР, Е, В1, В2, В6, В9, К, Н, холин, бета-каротин, калий, магний, хлор, кальций, сера, фосфор, цинк, селен, железо.

Молодой горошек

Витамины А, В, К, фолиевая и аскорбиновая кислоты и полезные пищевые волокна в сочетании с высокой калорийностью (250-300 ккал на 100 г) делают бобовые самостоятельным блюдом, которым можно заменить мясо. Бобовые отлично насыщают и быстро усваиваются организмом.

Здесь узнаете о 7 продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека.

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