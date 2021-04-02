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Фрукты – действительно ли они так безопасны и сколько их нужно есть

Сегодня, 13:44

Важно помнить: норма фруктов – 2 в день

Съесть яблоко или банан, чтобы перебить чувство голода, ужинать исключительно фруктами, ведь так не потолстеешь, или еще экстремальней – сидеть исключительно на яблоках, то есть удариться в моно-диеты или разгрузочные дни. Но действительно ли такие эксперименты безопасны или с фруктами нужно поступать крайне осторожно? Обо всем расскажет диетолог Валентина Яковлева.

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Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Итак, фрукты – это полезно или нет?

"Практически все мы убеждены в безусловной пользе фруктов. Как же, ведь призывы питаться фруктами и овощами, чтобы не располнеть, нам буквально навязли с детства! Долгое время считалось, что так оно и есть. Действительно ли так безопасны фрукты? Давайте разбираться", – говорит Валентина Яковлева.

И первое, что может навредить, – это фруктоза?

Сегодня мы знаем точно, что фруктоза – сахар, который содержится во фруктах. И он может приносить организму гораздо больший вред, чем глюкоза.

Не понимая особенностей метаболизма фруктозы, можно "заработать" ухудшение состояния при диабете, метаболический синдром и неалкогольную жировую болезнь печени, которая в конечном итоге бьет по всем органам и системам, и может в дальнейшем привести к циррозу и другим малоприятным последствиям.

Связано это с тем, что наш организм не способен перерабатывать более 20-25 грамм фруктозы в день.

А как же разгрузочные дни на фруктах?

Слопав, к примеру, пару килограммов яблок в разгрузочный день, вы уверены, что принесли своему организму только пользу. Но, любая моно-диета принесет организму только вред. Минимум того, что вас ожидает – замедлится метаболизм.

Избавиться от жировых отложений вам не удастся, потому что этот процесс происходит только при наличии сбалансированного питания и адекватной физической активности. Особенно калорийными считаются бананы и виноград, так что не удивляйтесь, если вы прибавите в весе, питаясь только этими фруктами.

Вы чувствуете себя сытыми после пары яблок? Я – нет! А ведь именно постоянное чувство голода – главный враг похудения.

Что происходит с организмом, когда мы часто едим фрукты?

Постоянно употребляя сладкие фрукты, вы повышаете в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа начинает работать активнее. В результате – вырабатывается инсулин, который провоцирует появление чувства голода. Замкнутый круг!

Поскольку инсулин не участвует в метаболизме фруктозы, в печени она синтезируется в жирные кислоты. Фруктоза откладывается сразу в жир, в отличие от глюкозы, которая откладывается в гликоген в мышцах.

Так все же, есть фрукты или не стоит?

Есть! Важно знать правила:

  • Норма-это 2-3 фрукта в день + горсть ягод (в зависимости от видов фруктов и ягод)
  • Лучше есть в первой половине дня
  • Для организма человека гораздо полезнее те фрукты и ягоды, которые растут в его месте проживания. То есть для нас полезнее именно яблоки и клубника, а вовсе не ананасы с бананами. Дело в том, что ферменты нашего ЖКТ намного лучше расщепляют привычные фрукты
  • Больше пользы принесут сезонные фрукты и ягоды

Здесь узнаете, что нужно делать, чтобы приучить ваших детей есть овощи.

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