Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Все, что нужно знать о зелени чеснока. Это не только мощное противовирусное средство

Сегодня, 16:37

Это мощное противовирусное средство и прекрасное дополнения ко многим блюдам

Чем больше зелени на столе, тем лучше. Сейчас ее сезон в разгаре. Мы рассказывали о пользе укропа, петрушки, шпината, теперь узнаем, зачем нам нужно обратить внимание на молодой чеснок и его побеги. Диетолог Наталья Кива рассказала все об этом продукте: о его пользе для организма, с чем его вкуснее есть и предложила приготовить вкусный заливной пирог с зеленью чеснока.

Какое самое главное свойство чеснока?

"С давних времен считается, что чеснок обладает чудодейственной, даже магической силой. Польза чеснока как противовирусного средства, поддерживающего иммунитет – неоспоримый факт. Не зря его называют природным антибиотиком", – говорит Наталья Кива.

Что полезное содержится в побегах чеснока?

Зеленые побеги содержат:

  • витамины А, В1, В2, РР, С, Е, К
  • калий
  • кальций
  • натрий
  • серу
  • магний
  • марганец
  • медь
  • фосфор
  • железо
  • фитонциды
  • селен

Как зелень чеснока помогает поддержать здоровье?

  1. Она регулирует межклеточный обмен, что способствует эластичности и омоложению кожи.
  2. Ее широко используют в народной медицине для лечения вирусных, сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Зелень чеснока важна при профилактике инфаркта и инсульта.
  4. Она снижает уровень холестерина и артериального давления.
  5. Необходима для борьбы с кишечными паразитами и даже для лечения онкозаболеваний.
  6. Является антиоксидантом, регулирует окислительные процессы.

Кому нужно быть осторожным с зеленью чеснока?

Из-за содержания токсичных веществ, употреблять чеснок нужно с осторожностью людям с заболеваниями почек и ЖКТ, язвами, гастритами, аллергическими реакциями. Беременным и кормящим лучше вообще отказаться.

Стоит обратить внимание на тот факт, что чеснок усиливает аппетит. Поэтому людям с лишним весом необходимо ограничить его употребление.

Как правильно ее хранить?

Мелко нарежьте ее, быстро обжарьте с небольшим количеством масла, остудите и уберите в морозилку на 1 час. Потом можно переложить зелень в контейнеры и добавлять в еду.

С чем она вкуснее всего?

Добавляйте зеленые побеги чеснока в салаты, соусы, заправки, супы, овощные, мясные и рыбные блюда. Например, очень вкусно протушить их в сливочном соусе и подавать к рису или картофелю. Зелень чеснока "не перебивает" вкус еды, а лишь придает легкий аппетитный аромат.

Заливной пирог с курицей и зеленью чеснока

Фото: instagram.com/your.food.coach/

Ингредиенты для начинки

  • Куриное филе отварное – 400 г
  • Помидоры черри – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Зелень чеснока – по вкусу

Для теста

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 230-250 мл
  • Смесь рисовой и цельнозерновой муки – 150 г
  • Соль ⠀⠀

Способ приготовления

  1. Яйцо взбить. Добавить к яйца муку, соль и молоко. Тщательно перемешать.
  2. Грудку, помидоры, лук и зелень чеснока порезать кубиками.
  3. Сыр потереть на крупной терке. Перемешать начинку.
  4. В форму залить часть теста. Сверху выложить начинку. Залить оставшимся тестом.
  5. Выпекать при температуре 180-200 градусов 35-45 минут.

Здесь узнаете о полезных свойствах щавеля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Портулак - это не сорняк. Зачем его есть и 5 способов приготовления Как сохранить свежесть зелени - 5 лайфхаков 7 продуктов, которые должны быть на кухне здорового человека Что интересного можно приготовить из щавеля - 7 простых вариантов
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Вчера, 19:25Звездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляЗвездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

Новости партнеров

Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Настя Каменских устроила фотосессию в бикини на пляже в Тулуме
Настя Каменских устроила фотосессию в бикини на пляже в Тулуме
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
55-річна Елізабет Герлі у відвертому бікіні розбурхала уяву фанів
55-річна Елізабет Герлі у відвертому бікіні розбурхала уяву фанів
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять