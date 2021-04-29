Все, что нужно знать о зелени чеснока. Это не только мощное противовирусное средство

Это мощное противовирусное средство и прекрасное дополнения ко многим блюдам

Чем больше зелени на столе, тем лучше. Сейчас ее сезон в разгаре. Мы рассказывали о пользе укропа, петрушки, шпината, теперь узнаем, зачем нам нужно обратить внимание на молодой чеснок и его побеги. Диетолог Наталья Кива рассказала все об этом продукте: о его пользе для организма, с чем его вкуснее есть и предложила приготовить вкусный заливной пирог с зеленью чеснока.

Какое самое главное свойство чеснока?

"С давних времен считается, что чеснок обладает чудодейственной, даже магической силой. Польза чеснока как противовирусного средства, поддерживающего иммунитет – неоспоримый факт. Не зря его называют природным антибиотиком", – говорит Наталья Кива.

Что полезное содержится в побегах чеснока?



Зеленые побеги содержат:

витамины А, В1, В2, РР, С, Е, К

калий

кальций

натрий

серу

магний

марганец

медь

фосфор

железо

фитонциды

селен

Как зелень чеснока помогает поддержать здоровье?

Она регулирует межклеточный обмен, что способствует эластичности и омоложению кожи. Ее широко используют в народной медицине для лечения вирусных, сердечно-сосудистых заболеваний. Зелень чеснока важна при профилактике инфаркта и инсульта. Она снижает уровень холестерина и артериального давления. Необходима для борьбы с кишечными паразитами и даже для лечения онкозаболеваний. Является антиоксидантом, регулирует окислительные процессы.

Кому нужно быть осторожным с зеленью чеснока?



Из-за содержания токсичных веществ, употреблять чеснок нужно с осторожностью людям с заболеваниями почек и ЖКТ, язвами, гастритами, аллергическими реакциями. Беременным и кормящим лучше вообще отказаться.



Стоит обратить внимание на тот факт, что чеснок усиливает аппетит. Поэтому людям с лишним весом необходимо ограничить его употребление.



Как правильно ее хранить?

Мелко нарежьте ее, быстро обжарьте с небольшим количеством масла, остудите и уберите в морозилку на 1 час. Потом можно переложить зелень в контейнеры и добавлять в еду.

С чем она вкуснее всего?

Добавляйте зеленые побеги чеснока в салаты, соусы, заправки, супы, овощные, мясные и рыбные блюда. Например, очень вкусно протушить их в сливочном соусе и подавать к рису или картофелю. Зелень чеснока "не перебивает" вкус еды, а лишь придает легкий аппетитный аромат.

Заливной пирог с курицей и зеленью чеснока

Фото: instagram.com/your.food.coach/

Ингредиенты для начинки

Куриное филе отварное – 400 г

Помидоры черри – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр – 50 г

Зелень чеснока – по вкусу

Для теста

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 230-250 мл

Смесь рисовой и цельнозерновой муки – 150 г

Соль ⠀⠀

Способ приготовления

Яйцо взбить. Добавить к яйца муку, соль и молоко. Тщательно перемешать. Грудку, помидоры, лук и зелень чеснока порезать кубиками. Сыр потереть на крупной терке. Перемешать начинку. В форму залить часть теста. Сверху выложить начинку. Залить оставшимся тестом. Выпекать при температуре 180-200 градусов 35-45 минут.

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