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Портулак – это не сорняк. Зачем его есть и 5 способов приготовления

Сегодня, 13:11

Он богат витаминами, кисловат на вкус и хорош в салатах

Весенняя зелень – это то, чего мы так долго ждем. Ведь теперь наша еда преобразится, станет ярче и полезней. Мы рассказывали о пользе, укропа, петрушки, шпината. Эти растения привычны для нас. Но мало кто знает, что портулак, который считается сорняком, невероятно полезен. А еще – прекрасен в салатах и в качестве гарнира. Диетолог Валентина Яковлева рассказала, зачем портулак нужно есть и предложила 5 рецептов.

Фото: instagram.com/foragebyronbay/

Зачем нам нужно есть портулак?

"Портулак широко известен как сорняк, который беспощадно выкорчевывают все огородники. При этом многие не знают, что это растение очень полезное и его можно употреблять в пищу. Выживая в сложных условиях, дикорастущие травы обладают сильным иммунитетом, который с удовольствием передадут тем, кто их ест! Теперь подробней о свойствах", – говорит Валентина Яковлева.

Портулак – "рыбное растение". И вот почему:

Это прекрасный источник Омега-3 жирных кислот и его даже называют "рыбным растением" – в 100 граммах свежей листвы портулака содержится целых 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в 5 раз больше, чем в морепродуктах!

Но это еще не все. Портулак богат витаминами С, РР, А и бета-каротином. В нем много клетчатки и растительного белка. Есть цинк, селен, много железа и калия.

А еще портулак содержит норадреналин, который улучшает настроение и способствует увеличению мышечной силы.

Для тех, кто худеет, портулак быстро создает чувство сытости и при этом низкокалориен.

Как есть портулак, чтобы было вкусно

  • Портулак можно и нужно есть в свежем виде, особенно весной до начала цветения, просто добавляйте его в различные салаты
  • Можно завернуть портулак в армянский лаваш вместе с молодым сыром и чесноком
  • Щедро посыпать листочками портулака бутерброд со сливочным маслом
  • С начала июня и до поздней осени, когда портулак становится более грубым, его тушат, добавляют в супы или в различные вторые блюда
  • Портулак можно мариновать

Что можно приготовить с портулаком

Фото: instagram.com/food_clicker_/


Итальянский салат

Ингредиенты

  • Портулак – 200 г.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Кукуруза сладкая (баночная ) – 150 г.
  • Сок половинки лимона
  • Грецкие орехи – 4 ст. л.
  • Оливки черные – 1 ст. л.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Вымойте и высушите молодой портулак, разрежьте на кусочки 3-5 см. Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной терке.
  2. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте соль, перец, лимонный сок и оливковое масло, перемешайте.

Салат с портулаком и помидорами

Ингредиенты

  • Молодые побеги и листья портулака
  • Помидоры
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Винный уксус
  • Можно добавить немного дижонской горчицы

Способ приготовления

  1. Хорошо вымойте портулак и отделите листья и молодые побеги от стеблей.
  2. Помидоры порежьте на дольки, переложите в салатник и перемешайте с портулаком.
  3. В отдельной посуде смешайте соль с винным уксусом, добавьте (если захотите) дижонскую горчицу и перемешайте. Добавьте оливковое масло и еще раз хорошо все перемешайте. Полейте соусом салат.

Тушеный портулак

Ингредиенты

  • Портулак – 200 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло для жарки
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте портулак. Если вы будете готовить портулак после его цветения, то не смущайтесь большим количеством семян, они полезны и не будут чувствоваться в готовом блюде.
  2. Разрежьте побеги на кусочки 3-5 см. и залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 5 минут, портулак должен стать мягким, но слегка похрустывать. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  3. Нарежьте лук, обжарьте в сковороде до мягкости, соедините с отваренным портулаком и тушите еще 5-10 минут, периодически помешивая. Можно добавить немного воды.
  4. Добавьте соль и перец по вкусу. Когда жидкость выпарится, портулак готов.

Омлет с портулаком и помидорами

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт.
  • Портулак небольшой пучок
  • Помидоры – 2-3 шт. или помидоры черри – 8шт.
  • Чеснок – 0,5 зуб.
  • Оливковое масло
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Хорошо промойте портулак, удалите жесткие стебли, оставив листики и нежные верхушки.
  2. Вымойте помидоры и разрежьте их на кольца.
  3. На сковороде прогрейте чеснок в оливковом масле. Когда он слегка пожелтеет, добавьте помидоры, разместив их срезом вниз. Прогрейте 2-4 минуты.
  4. Добавьте портулак и щепотку соли. Прогрейте пару минут.
  5. Взбейте яйца, подсолите и поперчите. Вылейте яйца сверху на портулак, равномерно распределите и готовьте до тех пор, пока омлет не схватится.

Гарнир из портулака

Ингредиенты

  • Портулак большой пучок
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте портулак, удалите, если есть, старые твердые стебли и порежьте на кусочки длиной около 5 см. Налейте на сковороду оливковое масло. Очистите чеснок и мелко порубите, прогрейте в масле 3-4 минуты.
  2. Добавьте портулак и готовьте на слабом огне несколько минут, периодически помешивая. Добавьте сок лимона и соль. Подавайте к столу горячим или теплым.

Здесь узнаете, как сохранить зелень свежей надолго.

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