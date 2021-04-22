7 причин есть зелень: рассказываем о пользе укропа, петрушки, шпината и рукколы

Узнаем все об укропе, петрушке, шпинате, зеленом луке и рукколе

Первая зелень – первые витамины. Да, в этот период она вкуснее и сочнее и добавлять ее в пищу хочется все чаще и все больше. Мы рассказывали, что нужно делать, чтобы укроп, петрушка, лук дольше оставались свежими, теперь узнаем, зачем это все нам необходимо в рационе и узнаем, как приготовить зеленый израильский салат. Диетолог Наталья Кива все подробно разъяснила.

Фото: Наталья Кива, диетолог

Насколько важна для нас зелень?

"После долгой зимы все мы ощущаем дефициты витаминов и энергии. В самом разгаре сезон весенней зелени. Ее польза для организма неоспорима. Первые зеленые ростки помогут восполнить утраченные микроэлементы и поддержать иммунитет. Добавляйте в салаты и готовые блюда, в супы, овощные, мясные и рыбные блюда, запеканки и пироги, соусы и омлеты", – говорит Наталья Кива.

Что полезного есть в зелени?

Привычные нам петрушка и укроп, базилик и руккола, зеленый лук и чеснок, шпинат, щавель, крапива, листья одуванчиков, всевозможные виды листовых салатов – кладезь необходимых для нашего организма веществ:

антиоксидантов

пищевых волокон

витаминов групп А, Е, РР, С, К, В

калия, кальция, марганца, йода, селена, железа, меди, фосфора, натрия

клетчатки

В петрушке витамина С больше в 4 раза, чем у лимона. А шпинат, например, богат белками и сложными углеводами.

Как зелень может помочь нашему организму?

при регулярном употреблении она восстанавливает микрофлору организма

укрепляет иммунитет

улучшает цвет кожи, состояние волос

сокращает количество плохого холестерина

насыщает клетки кислородом

очищает организм, выводит токсины

поддерживает слаженную работу эндокринной системы

Петрушка – все за и против

Эта зелень многофункциональна, а именно:

укрепляет иммунитет

успокаивает нервную систему

поддерживает нормальное состояние суставов и зубной эмали

полезна тем, кто страдает анемией

Салаты, приготовленные со свежей петрушкой, будут более полезными, если в них добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Таким образом обезвреживаются опасные нитриты. Зелень петрушки лучше всего добавлять в уже готовые блюда.

Не рекомендуется петрушка тем, кто страдает от

острых воспалительных заболеваний почек

мочекаменной болезни

Укроп – все за и против

Укроп – содержит эфирные масла. Они обладают бактерицидными и антиоксидантными свойствами. В составе укропа есть и клетчатка, которая хорошо справляется с очищением кишечника, улучшает пищеварение и убирает симптомы вздутия живота.

Добавляйте укроп в салаты и в уже готовые блюда. Так вкусней.

Но часто можно услышать о применении отвара из укропа в лечебных целях. Я бы рекомендовала сначала проконсультироваться с врачом.

Зеленый лук – все за и против

В нем больше полезных элементов, чем в репчатом луке. Лук полезен при простудных заболеваниях.

Его можно использовать в качестве начинки для пирогов и в омлетах.

Не стоит налегать на зеленый лук, если у вас есть заболевания сердца, а также гипертоникам.

Шпинат – все за и против

100 грамм шпината – это 25% от суточной нормы необходимого нам железа. То есть он полезен для нашей кровеносной системы. Эта зелень полезна для работы кишечника и для здоровья глаз.

Шпинат можно тушить, добавлять в салаты, в начинки для выпечки, готовить крем-супы.

Полезный – молодой шпинат. В старом – много щавелевой кислоты, это может быть опасно для почек.

Руккола – все за и против

Руккола помогает выводить холестерин, лишнюю жидкость, а также отлично влияет на нервную систему.

Более нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. У рукколы с крупными листьями более интенсивный, горчичный вкус. Не используйте рукколу в салатах, где есть майонез. Только там, где есть оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Руккола не рекомендуется беременным женщинам.

Зеленый израильский салат – рецепт

Фото: instagram.com/marina.dimshits/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

Петрушка

Клюква сушенная

Грецкие орехи

Зеленый лук

Сок лимона

Оливковое масло

Способ приготовления

Нарезать зелень, добавить клюкву и молотые грецкие орехи. Полить оливковым маслом и лимонным соком.

Здесь узнаете о пользе и вреде щавеля для организма.

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