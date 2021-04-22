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7 причин есть зелень: рассказываем о пользе укропа, петрушки, шпината и рукколы

Сегодня, 16:01

Узнаем все об укропе, петрушке, шпинате, зеленом луке и рукколе

Первая зелень – первые витамины. Да, в этот период она вкуснее и сочнее и добавлять ее в пищу хочется все чаще и все больше. Мы рассказывали, что нужно делать, чтобы укроп, петрушка, лук дольше оставались свежими, теперь узнаем, зачем это все нам необходимо в рационе и узнаем, как приготовить зеленый израильский салат. Диетолог Наталья Кива все подробно разъяснила.

Фото: Наталья Кива, диетолог

Насколько важна для нас зелень?

"После долгой зимы все мы ощущаем дефициты витаминов и энергии. В самом разгаре сезон весенней зелени. Ее польза для организма неоспорима. Первые зеленые ростки помогут восполнить утраченные микроэлементы и поддержать иммунитет. Добавляйте в салаты и готовые блюда, в супы, овощные, мясные и рыбные блюда, запеканки и пироги, соусы и омлеты", – говорит Наталья Кива.

Что полезного есть в зелени?

Привычные нам петрушка и укроп, базилик и руккола, зеленый лук и чеснок, шпинат, щавель, крапива, листья одуванчиков, всевозможные виды листовых салатов – кладезь необходимых для нашего организма веществ:

  • антиоксидантов
  • пищевых волокон
  • витаминов групп А, Е, РР, С, К, В
  • калия, кальция, марганца, йода, селена, железа, меди, фосфора, натрия
  • клетчатки

В петрушке витамина С больше в 4 раза, чем у лимона. А шпинат, например, богат белками и сложными углеводами.

Как зелень может помочь нашему организму?

  • при регулярном употреблении она восстанавливает микрофлору организма
  • укрепляет иммунитет
  • улучшает цвет кожи, состояние волос
  • сокращает количество плохого холестерина
  • насыщает клетки кислородом
  • очищает организм, выводит токсины
  • поддерживает слаженную работу эндокринной системы

Петрушка – все за и против

Эта зелень многофункциональна, а именно:

  • укрепляет иммунитет
  • успокаивает нервную систему
  • поддерживает нормальное состояние суставов и зубной эмали
  • полезна тем, кто страдает анемией

Салаты, приготовленные со свежей петрушкой, будут более полезными, если в них добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Таким образом обезвреживаются опасные нитриты. Зелень петрушки лучше всего добавлять в уже готовые блюда.

Не рекомендуется петрушка тем, кто страдает от

  • острых воспалительных заболеваний почек
  • мочекаменной болезни

Укроп – все за и против

Укроп – содержит эфирные масла. Они обладают бактерицидными и антиоксидантными свойствами. В составе укропа есть и клетчатка, которая хорошо справляется с очищением кишечника, улучшает пищеварение и убирает симптомы вздутия живота.

Добавляйте укроп в салаты и в уже готовые блюда. Так вкусней.

Но часто можно услышать о применении отвара из укропа в лечебных целях. Я бы рекомендовала сначала проконсультироваться с врачом.

Зеленый лук – все за и против

В нем больше полезных элементов, чем в репчатом луке. Лук полезен при простудных заболеваниях.

Его можно использовать в качестве начинки для пирогов и в омлетах.

Не стоит налегать на зеленый лук, если у вас есть заболевания сердца, а также гипертоникам.

Шпинат – все за и против

100 грамм шпината – это 25% от суточной нормы необходимого нам железа. То есть он полезен для нашей кровеносной системы. Эта зелень полезна для работы кишечника и для здоровья глаз.

Шпинат можно тушить, добавлять в салаты, в начинки для выпечки, готовить крем-супы.

Полезный – молодой шпинат. В старом – много щавелевой кислоты, это может быть опасно для почек.

Руккола – все за и против

Руккола помогает выводить холестерин, лишнюю жидкость, а также отлично влияет на нервную систему.

Более нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. У рукколы с крупными листьями более интенсивный, горчичный вкус. Не используйте рукколу в салатах, где есть майонез. Только там, где есть оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Руккола не рекомендуется беременным женщинам.

Зеленый израильский салат – рецепт

Фото: instagram.com/marina.dimshits/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • Петрушка
  • Клюква сушенная
  • Грецкие орехи
  • Зеленый лук
  • Сок лимона
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Нарезать зелень, добавить клюкву и молотые грецкие орехи.
  2. Полить оливковым маслом и лимонным соком.

Здесь узнаете о пользе и вреде щавеля для организма.

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