Какой чай поможет взбодриться лучше кофе и преодолеет стресс
Пьете кофе, чтобы сосредоточиться и начать продуктивнее работать? Попробуйте зеленый чай матча: он сильнее бодрит, а также улучшает память и прогоняет стресс
Устали, стрессанули, работать еще долго, а кофе уже не хочется? Выпейте зеленого чая, а лучше – японский чай матча. Этот напиток бодрит ничуть не хуже, а еще отлично справляется со стрессом, выяснили японские медики. Результаты влияния матча и зеленого чая на организм человека опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
О пользе зеленого чая сказано немало, в этот раз ученые решили исследовать матча (или маття, как еще его называют): это разновидность зеленого чая. Матча содержит больше аминокислот, особенно теанина, чем другие виды чая: медики заметили, что этот напиток способен улучшать внимание и повысить производительность выполнения работы.
Интересный факт: практически моментально взбодриться поможет как чашка кофе, так чашка матчи. Разовая чашка кофе бодрит сильнее, чем матча, однако если пить этот зеленый чай постоянно, то он будет гораздо эффективнее кофе. А еще регулярный прием чая матча помогает человеку лучше справляться со стрессом, не теряя при этом работоспособность.
Ученые считают, что антистрессовым эффектом матча "обязан" теанину: этой аминокислотой богаты именно зеленые чаи, а еще грибы. Матча же отличается от других чаев своим составом и методом приготовления. Чтобы повысить в этом чае содержание аминокислот, листья перед сбором накрывают: нужно заблокировать попадание света. Так чайное дерево стоит около 20 дней и лишь потом листья собирают и измельчают в мелкий порошок. А вот другой зеленый "брат" – чай сенча, более богат кахетинами. Благодаря этим органическим соединениям организм легче справляется с окислительным стрессом.
Если пить две-три чашки зеленого листового чая в день, то проблем со здоровьем у большинства людей не наблюдается. Но матча заваривается из порошка, поэтому иногда с ним можно переборщить. Не рекомендуется матча беременным и кормящим мама, а также при проблемах с желудком (особенно при повышенной кислотности) и при гипертонии.
Если вы замечали, что лишняя чашка кофе вызывает у вас перевозбуждение, вам после нехорошо, может болеть голова, то и матча может вызвать подобную реакцию. Поэтому следует:
- не пить матча перед сном (не позже, чем за 4 часа перед тем, как лечь),
- не пить этот чай, если он заварен насколько часов назад, а тем более – вчерашний,
- не класть в порцию больше, чем 5 грамм порошка, если вы только начинаете пить чай матча.
Вообще ценители этого чая советуют экспериментировать: можно начать из пропорции 1 грамм порошка /100 мл воды или 150 молока (если готовите матча-латте). И затем следить за своим самочувствием, какая порция даст вам энергию, но не ухудшит состояние.
Напомним, что ранее мы писали о том, поможет ли похудеть зеленый чай сенча.
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