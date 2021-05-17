Матча латте в домашних условиях – быстрый и легкий рецепт

Это отличная альтернатива кофе и готовится не дольше 5 минут

Фото: instagram.com/tunstall_fresh/

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, с ним получаются красивые оригинальные десерты, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.

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Матча латте: рецепт в домашних условиях

Ингредиенты

1 ч. л. порошка матча

1 чашка молока (или любое растительное по вкусу)

3 ст. л. горячей воды

5 кубиков льда

Способ приготовления

Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки. Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть. Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом. Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором. По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.

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