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Матча латте в домашних условиях – быстрый и легкий рецепт

Сегодня, 10:53

Это отличная альтернатива кофе и готовится не дольше 5 минут

Фото: instagram.com/tunstall_fresh/
Фото: instagram.com/tunstall_fresh/

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, с ним получаются красивые оригинальные десерты, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.

Если вам нужен действительно креативный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.

Матча латте: рецепт в домашних условиях

Ингредиенты

  • 1 ч. л. порошка матча
  • 1 чашка молока (или любое растительное по вкусу)
  • 3 ст. л. горячей воды
  • 5 кубиков льда

Способ приготовления

  1. Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей.
  2. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть.
  3. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
  4. Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть.
  5. Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом. Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.
  6. По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.

Здесь узнаем, как будем пить кофе в этом году и какие тренды сейчас в мире кофе.

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