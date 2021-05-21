Чайна історія: як він завоював світ і що ми робимо не так, коли його заварюємо

А саме – коли заливаємо білий чай окропом або вибираємо неправильний час для настоювання

Фото: freepik.com, instagram.com/china_india_dialogue/

От несправедливо чай списують з рахунків, акцентуючи увагу на каву. Так, у сучасному світі каві приділяється більше нашої уваги, вона всюди і не правильно казати, що незаслужено. Але чай завжди був поруч. Він приходить до нашого столу тоді, коли хочеться відчути його смак, знайомий з дитинства, або зануритися в особливу атмосферу, приготувавши пуер. У цьому матеріалі дізнаємося, як чай завойовував світ і нас, чому багато хто так і не навчилися його заварювати і навчимося це робити правильно.

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Чай у легендах і де тут істина

Істина полягає в тому, що конкретного місця і хоча б приблизної дати появи чаю, по суті, немає. Про те, що саме в їхніх країнах вперше дізналися про чай сперечаються Індія, Китай і Японія. Суперечки ці, за великим рахунком, підкріплені найдавнішими легендами-казками, правдивість яких підтвердити або спростувати не може ніхто.

Але деякі історичні пам'ятники стверджують, що вперше чай почали вирощувати на території Китаю, а приблизно в 5 столітті нашої ери його почали пити. Знадобилося п'ять століть, щоб чай став доступним не тільки для багатих китайців, а для всіх. До європейської ери поширення чаю залишалося більше 10 століть.

Європейська ера чаю таіндійський виток в історії

В Європу чай завезли в 16-м столітті, вперше на цій території його почали пити в Нідерландах і Португалії. Чаю вдалося дуже швидко знайти популярність і впевнено дійти до берегів Британії. Улюбленим там чай став не одразу, а за століття. Руку до цього доклала португальська принцеса Катарина Брагансська. Вона стала дружиною Карла ІІ і швидко навчила придворних пити чай.

Вирощувати свій особистий чай, щоб не чекати обмежених поставок з Китаю, Англія почала в 19-м столітті. Ясно, що було вирішено використовувати для цього сприятливу за кліматом Індію, тоді ще колонію британців.

Їхній легендарний чай ерл грей, до речі, з'явився через поспіх. Сталося це так: у 30-х роках 19-го століття був зібраний перший урожай чаю. Зібраний завчасно, тому й мав особливий смак. Але людям він припав до смаку. Сьогодні – це один з найвідоміших сортів чаю.

Чайна історія в нашій країні

Доступним він став по-справжньому на стику 19-20-х століть. Та й то не всім, адже завозили його мало. За радянських часів люди пили два види чаю – грузинський, індійський і цейлонський. Якщо хто пам'ятає, на упаковці були слони. Його так і називали – "чай зі слоном". Він був не хорошим і не поганим, він просто був і його пили.

Фото: instagram.com/lavkahab/

Це тепер у нас є можливість пити різний чай, робити вибір і закохатися в один конкретний назавжди А сталося це після розвалу СРСР, через кілька років нашу країну почали освоювати стародавні культури японського і китайського чаювання. Сьогодні є цілі співтовариства чаєманів, які несуть ці культури в масу.

Справа за малим – прислухатися до їхніх порад і пити справді смачний чай. І щоб робити це, треба знати про помилки, яких ми припускаємося при приготуванні напою.

Найгрубіші помилки при приготуванні чаю

1. Чай заварюють водою неправильної температури

Тут важливо запам'ятати назавжди:

Для чорного чаю, пуеру, улуна сильноферментованих червоних чаїв вода має бути 95 градусів

Для зеленого і білого чаю – 70-85 градусів

Необхідно уважно стежити за стадіями кипіння. Якщо вода перекипіла, вилийте її і приготуйте нову, інакше зіпсуєте смак чаю.

2. Неправильна кількість заварки

Якщо взяти багато заварки, чай вийде занадто міцним, якщо мало – слабким. Хтось свідомо заварює шу пуер або сильноферменований улун міцніше. Зазвичай так роблять люди, які знаються на чаї.

Але є види чаю, з якими цього робити не варто: зелений чай, шен пуер, червоний чай і улун дадуть відчутну терпкість і гіркота, якщо взяти більше, ніж треба.

Середня кількість на одну заварку – близько 5-7 грамів. А от білий чай може не розкритися, якщо його кількості недостатньо, оптимально – близько 8 грамів.

3. Неправильний час настоювання

При заварюванні в великому чайнику (шу пуер або деякі види червоного чаю) мають постояти від 3 до 5 хвилин. Шен або зелений чай відчутно гірчитимуть. Тривалість їхнього настоювання – не більше 10 секунд. Не можна залишати заварений чай на добу – користі від цього не буде.

4. Неправильний вибір посуду

Смакові якості та аромати чаю добре розкриваються в скляному, фарфоровому або глиняному посуді.

5. Розведення водою і додавання цукру

Якісний китайський чай не треба розбавляти водою або додавати в нього цукор – це знищить смак і його корисні властивості. У зелений чай, червоний або шу пуер можна додавати молоко або мед.

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