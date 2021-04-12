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Что есть, чтобы быть активным во время Великого поста – 3 доступных продукта

Сегодня, 18:04

Пост очищает организм от токсинов, уверяют диетологи

Великий пост очищает организм от токсинов, уверяют диетологи. Почти 50 дней без мяса, молока и яиц. Как составить свой рацион, чтобы быть активным – далее в материале.

Сюжет Генриетты Беух и Дениса Науменко
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Как пост влияет на здоровье – ответ диетолога

Вместе с очисткой духовной и организму легче становится. По словам диетолога Наталья Бочаровой, запускается процесс самоочищения и клетки очищаются от белкового мусора. Белка организму и так хватает.

Что добавить в свой рацион на время поста

В качестве примера разнообразия вкусной постной пищи в одном блюде Наталья готовит винегрет.

Винегрет с грибами
Винегрет с грибами
Фото: Depositphotos
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В свекле много питательных веществ и основная из них – петанин, который помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, росту нашей миклофлоры, а также борется с раком.

Среди королев постного стола – фасоль. Диетолог поясняет, чем темнее фасоль, тем она лучше для здоровья потому что она содержит много антоцианов, полифенолов, антиоксидантов, которые чрезвычайно важны в этот момент детоксикации организма.

А вот квашеные овощи советуют употреблять не только во время поста, ведь они помогают вывести шлаки из организма.

Тем временем диетолог назвала безопасный фастфуд, который не навредит здоровью.

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Источник: Сегодня
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