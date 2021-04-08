Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Узнайте, когда можно собирать березовый сок и не пропустите время ценного напитка

Весна – время пробуждения природы от зимнего сна: пока почки на деревьях еще не проросли, самое время собирать березовый сок. Это один из самых целебных природных напитков. Чем он полезен, когда собирать березовый сок, как это правильно делать – узнайте в нашей статье.

А разобраться, в чем именно заключается польза березового сока и всем ли можно его пить, нам помогла наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн Фото: пресс-служба

Чем полезен березовый сок, правда ли, что он – настоящая витаминная бомба?

Березовый сок богат витаминами и микроэлементами. Это настоящая кладезь кальция, натрия, магния, железа, мед и и др. Также березовый сок содержит фруктозу и глюкозу (но в небольших количествах), именно поэтому не нужно в него класть сахар или мед, без них сок принесет больше пользы. Благодаря органическим кислотам, фитонцидам и другим элементам сок обладает противомикробными и противовоспалительным свойствами. Этот природный напиток – отличное мочегонное и очищающее средство. Поэтому если вы хотите устроить себе детокс-разгрузку, очистить лимфу, вывести из организма токсины – то лучшего природного напитка, чем березовый сок, не найти.

А при каких состояниях и заболеваниях полезен березовый сок?

Березовый сок – одно из лучший средств для улучшения состояния кожи и борьбы с целлюлитом. Этот напиток делает кожу более гладкой, подтягивает ее, сглаживает апельсиновую корку и выводя из организма лишнюю жидкость. Хорошо березовый сок при любых воспалительных и инфекционных процессах: простуде, ангине и других заболеваниях органов дыхания.Также сок хорошо поддержит наши почки, печень, желудок, сердце, уменьшая в их тканях воспалительные процессы.

Березовый сок также популярен и в косметологии при уходе за кожей и волосами, поскольку он хорошо очищает, увлажняет, освежает и омолаживает кожу. А еще березовый сок улучшает мужскую силу, усиливая потенцию. Но важно помнить, что березовый сок помимо пользы может принести и вред.

Кому нельзя пить березовый сок и когда он может быть опасен

У небольшого количества людей, но все же встречается индивидуальная непереносимость березового сока. Также не стоит принимать этот сок при мочекаменной болезни. Как уже сказано, этот напиток обладает мощным мочегонным действием и может вызвать колику – то есть "погнать" камни из почек, мочеточников или мочевого пузыря.

Противопоказан березовый сок людям с аллергией на пыльцу березы. Также нельзя пить сок, который собран в загрязненных местах, вблизи трасс, потому что он как губка, может впитать в себя вредные вещества из окружающей среды.

Когда собирать березовый сок: уже пора или еще подождать?

Когда же появляется березовый сок? Все зависит от погоды и прихода весны: сбор сока ежегодно обычно приходится на период примерно с конца марта и до начала мая. Недаром в украинском языке март звучит как "березень". В 2021 году в Украине весна не столь ранняя и теплая, как в прошлом году, поэтому сейчас самое время для сбора березового сока. Погода в апреле будет в основном дождливой, но совсем скоро ожидается потепление. Когда начнут вовсю набухать почки на деревьях, будет уже поздно. Значит сейчас – самая пора отправляться за березовым соком.

Березовый сок борется с весенним авитаминозом Фото: Depositphotos

А вот об окончании сбора сока скажут набухшие во всю почки и первые прорезавшиеся листочки, которые появляются на березе – в это время сок теряет свои ценные свойства.

Как правильно собирать и хранить березовый сок

Можно выбраться в лес, найти тонкую березку – окружность дерева должна быть не более 30 см. Выбирайте деревья, которые растут на солнечных полянках, а не в тени. Сделайте в стволе укол шилом: в месте прокола выступит капля сока, значит, дерево подходящее. Дома березовый сок лучше хранить в холодильнике – в стеклянной таре или специальных зип-пакетах для заморозки (с застежками).

Сколько березового сока нужно пить для здоровья?

Чтобы березовый сок принес максимум пользы, принимайте его через 30 мнут после еды. Не нужно пить сок на голодный желудок, поскольку содержащиеся в нем кислоты и дубильные вещества могут вызвать раздражение слизистой оболочки. Также не добавляйте в березовый сок лимон, мяту и другие компоненты – иначе вы получите просто напиток для утоления жажды, а не целебный эликсир. В день рекомендуется выпивать не более 2-х стаканов (500 мл) березового сока.

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