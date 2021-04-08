Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить
Узнайте, когда можно собирать березовый сок и не пропустите время ценного напитка
Весна – время пробуждения природы от зимнего сна: пока почки на деревьях еще не проросли, самое время собирать березовый сок. Это один из самых целебных природных напитков. Чем он полезен, когда собирать березовый сок, как это правильно делать – узнайте в нашей статье.
А разобраться, в чем именно заключается польза березового сока и всем ли можно его пить, нам помогла наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.
Березовый сок богат витаминами и микроэлементами. Это настоящая кладезь кальция, натрия, магния, железа, мед и и др. Также березовый сок содержит фруктозу и глюкозу (но в небольших количествах), именно поэтому не нужно в него класть сахар или мед, без них сок принесет больше пользы. Благодаря органическим кислотам, фитонцидам и другим элементам сок обладает противомикробными и противовоспалительным свойствами. Этот природный напиток – отличное мочегонное и очищающее средство. Поэтому если вы хотите устроить себе детокс-разгрузку, очистить лимфу, вывести из организма токсины – то лучшего природного напитка, чем березовый сок, не найти.
Березовый сок – одно из лучший средств для улучшения состояния кожи и борьбы с целлюлитом. Этот напиток делает кожу более гладкой, подтягивает ее, сглаживает апельсиновую корку и выводя из организма лишнюю жидкость. Хорошо березовый сок при любых воспалительных и инфекционных процессах: простуде, ангине и других заболеваниях органов дыхания.Также сок хорошо поддержит наши почки, печень, желудок, сердце, уменьшая в их тканях воспалительные процессы.
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Березовый сок также популярен и в косметологии при уходе за кожей и волосами, поскольку он хорошо очищает, увлажняет, освежает и омолаживает кожу. А еще березовый сок улучшает мужскую силу, усиливая потенцию. Но важно помнить, что березовый сок помимо пользы может принести и вред.
У небольшого количества людей, но все же встречается индивидуальная непереносимость березового сока. Также не стоит принимать этот сок при мочекаменной болезни. Как уже сказано, этот напиток обладает мощным мочегонным действием и может вызвать колику – то есть "погнать" камни из почек, мочеточников или мочевого пузыря.
Когда же появляется березовый сок? Все зависит от погоды и прихода весны: сбор сока ежегодно обычно приходится на период примерно с конца марта и до начала мая. Недаром в украинском языке март звучит как "березень". В 2021 году в Украине весна не столь ранняя и теплая, как в прошлом году, поэтому сейчас самое время для сбора березового сока. Погода в апреле будет в основном дождливой, но совсем скоро ожидается потепление. Когда начнут вовсю набухать почки на деревьях, будет уже поздно. Значит сейчас – самая пора отправляться за березовым соком.
А вот об окончании сбора сока скажут набухшие во всю почки и первые прорезавшиеся листочки, которые появляются на березе – в это время сок теряет свои ценные свойства.
Можно выбраться в лес, найти тонкую березку – окружность дерева должна быть не более 30 см. Выбирайте деревья, которые растут на солнечных полянках, а не в тени. Сделайте в стволе укол шилом: в месте прокола выступит капля сока, значит, дерево подходящее. Дома березовый сок лучше хранить в холодильнике – в стеклянной таре или специальных зип-пакетах для заморозки (с застежками).
Чтобы березовый сок принес максимум пользы, принимайте его через 30 мнут после еды. Не нужно пить сок на голодный желудок, поскольку содержащиеся в нем кислоты и дубильные вещества могут вызвать раздражение слизистой оболочки. Также не добавляйте в березовый сок лимон, мяту и другие компоненты – иначе вы получите просто напиток для утоления жажды, а не целебный эликсир. В день рекомендуется выпивать не более 2-х стаканов (500 мл) березового сока.
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