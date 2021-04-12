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Що їсти, щоб бути активним під час Великого посту – 3 доступних продукта

Сьогодні, 18:04

Пост очищає організм від токсинів, запевняють дієтологи

Великий піст очищає організм від токсинів, запевняють дієтологи. Майже 50 днів без м'яса, молока і яєць. Як скласти свій раціон, щоб бути активним – далі в матеріалі.

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Як піст впливає на здоров'я – відповідь дієтолога

Разом з очищенням духовним і організму легше стає. За словами дієтолога Наталія Бочаровой, запускається процес самоочищення і клітини очищаються від білкового сміття. Білка організму і так вистачає.

Що додати в свій раціон на час посту

Як приклад різноманітності смачної пісної їжі в одній страві Наталя готує вінегрет.

Вінегрет з грибами
Вінегрет з грибами
Фото: Depositphotos
.

В буряках багато поживних речовин і основна з них – петанін, який допомагає поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту, зростання нашої міклофлори, а також бореться з раком.

Серед королев пісного столу – квасоля. Дієтолог пояснює, чим темніше квасоля, тим вона краще для здоров'я тому що вона містить багато антоціанів, поліфенолів, антиоксидантів, які надзвичайно важливі в цей момент детоксикації організму.

А от квашені овочі радять вживати не тільки під час посту, адже вони допомагають вивести шлаки з організму.

Тим часом дієтолог назвала безпечний фастфуд, який не зашкодить здоров'ю.

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Джерело: Сьогодні
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