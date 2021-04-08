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Медики назвали лучшую пищевую добавку для здоровья сердца

Сегодня, 15:57

Ваше сердце защитит креатин, которого много в морепродуктах и мясе

Креатин, который так любят использовать спортсмены для набора мышечной массы, способен улучшить здоровье сердца. Этот необходимый организму микроэлемент улучшает работу сердечной мышцы именно в виде пищевой добавки. Результатами исследования медики поделились в журнале Nutrients.

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В чем же роль креатина? Он ответственный за энергетический обмен и важен для того, чтобы сердце сокращалось без сбоев и работало, как часы.

Креатин — источник энергии для мышечных тканей в целом, а не только для сердечной мышцы, который помогает эффективнее справляться с нагрузками. Этот элемент не менее важен для нормального функционирования организма, как и другие питательные вещества — белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.

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Медики отмечают, что пищевые добавки с содержанием креатина (моногидрат креатина) в целом безопасны для здорового сердца. А людям с сердечной недостаточностью пищевые добавки с креатином могут быть рекомендованы для улучшения мышечной силы сердца.

Креатин также можно найти в продуктах животного происхождения.

Больше всего креатина содержится в мясе, рыбе и морепродуктах: особенно в говядине и лососе. Этот элемент синтезируется печенью и поджелудочной железой, а затем по кровяному руслу попадает в мышцы и мозг.

Креатина много в мясе, рыбе и морепродуктах
Креатина много в мясе, рыбе и морепродуктах
Фото: freepik.com

Но далеко не каждый способен (да и зачем) съедать ежедневно по полкило говядины или лососевый стейк. Поэтому как для набора мышц, так и для улучшения работы сердца можно использовать кератин в добавках.

Но помните, что прежде, чем начать принимать любой БАД или препарат, консультируйтесь с врачом!

Напомним, что ранее мы писали о том, как укрепить и накачать мышцы в домашних условиях.

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