Диетолог назвала безопасный фастфуд, который не навредит здоровью. Вы будете удивлены!

Одной только картошки фри украинцы съедают 17 тысяч килограммов в день

О влиянии фастфуда на организм человека мы слышали немало информации и даже советов, как перестать есть жирную и вредную пищу, но вся ли эта вкусная, практичная и легкодоступная пища вредная? "Ранок з Україною" протестировал популярную среди украинцев уличную еду. Диетолог Наталья Суслова рассказала, какой фастфуд опасен больше всех, а какой – можно спокойно употреблять.

Чем опасен фастфуд?

Фастфуд – неотъемлемая часть жизни украинцев. Бешеный темп и мало времени заставляют нас менять рацион. Одной только картошки фри украинцы съедают 17 тыс. килограммов в день! А еще – десятки тысяч килограммов бургеров и роллов.

По словам экспертов, самое важное в фастфуде – ингредиенты, которые прячутся в лаваше или булке.

Бургер – это самый простой фастфуд Фото: freepik.com

"Для приготовления уличной еды часто используют не совсем качественные ингредиенты с различными соусами, – рассказывает диетолог Наталья Суслова. – Если туда входят пережаренное мясо или рыба во фритюре, особенно с зажаренной корочкой, которая тоже может спровоцировать нарушения в желудочно-кишечном тракте".

А еще – гастрит, язву и желчнокаменную болезнь. Конечно же – не сразу. Диетологи предостерегают – сначала появляется тяжесть, а уже потом иммунодефицит, спровоцирован некачественным обедневшим питанием.

Какой фастфуд самый опасны?

Пищевой технолог Елена Сидоренко в программе "Ранок з Україною" выяснила, какой самый опасный фастфуд: шаурма, рыбный ролл или бургер?

1. Шаурма, по словам эксперта, должна состоять из обычных ингредиентов – без красителей и усилителей вкуса, а также иметь соответствующий аромат. А вот резкий запах скрывает истинное качество ингредиентов. Мясо должно быть равномерно обжаренное и приправленное минимальным количеством специй. С соусами тоже не должно быть перебора. В целом, шаурма не является вредным продуктом, однако следует обращать внимание на ее стоимость и внешний вид продавцов. А еще лучше выбирать проверенные временем и людьми киоски.

2. Ролл с жареной рыбой. В развернутом виде должны быть четко видны все составляющие продукта. А о свежести овощей и рыбы нечего говорить. Однако есть в этом виде уличной еды один огромный недостаток – жареная рыба.

3. Бургер – это самый простой фастфуд. Булочка, котлета, кусок лука и маринованного огурца. Однако сначала следует обратить внимание на котлету, она должна быть готовая и не зажаренная. Овощи – свежие и хрустящие и в меру добавлены соусы. Эксперты отмечают – такая пища является приемлемой для употребления.

Какие фастфуды можно есть и не бояться за свое здоровье?

Диетологи уверяют – есть намного безопаснее и даже здоровые виды фастфуда. Тот же бургер может полностью соответствовать требованиям здорового питания. Однако все же он должен быть домашнего приготовления.

"Если вы используете цельнозерновую булочку и свежеприготовленное мясо, при этом отдав предпочтение запеканию или грилю, – советует диетологиня Наталья Суслова. – Так же и с роллом с рыбой – можно заменить жареную рыбу на запеченную, приготовленную на пару или даже слабосоленую".

Но если решили приобрести фастфуд, специалисты рекомендуют обращать внимание на запах – если специй слишком много, лучше не рисковать. А еще на вид продавцов – без специальной одежды, перчаток – есть риск отравиться.

Насколько опасен фастфуд для здоровья – смотрите видео:

Читайте также, с чем нужно есть картофель, чтобы не испортить фигуру – разбираемся с диетологом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться