Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Диетолог назвала безопасный фастфуд, который не навредит здоровью. Вы будете удивлены!

Сегодня, 16:10

Одной только картошки фри украинцы съедают 17 тысяч килограммов в день

О влиянии фастфуда на организм человека мы слышали немало информации и даже советов, как перестать есть жирную и вредную пищу, но вся ли эта вкусная, практичная и легкодоступная пища вредная? "Ранок з Україною" протестировал популярную среди украинцев уличную еду. Диетолог Наталья Суслова рассказала, какой фастфуд опасен больше всех, а какой – можно спокойно употреблять.

Чем опасен фастфуд?

Фастфуд – неотъемлемая часть жизни украинцев. Бешеный темп и мало времени заставляют нас менять рацион. Одной только картошки фри украинцы съедают 17 тыс. килограммов в день! А еще – десятки тысяч килограммов бургеров и роллов.

По словам экспертов, самое важное в фастфуде – ингредиенты, которые прячутся в лаваше или булке.

Бургер – это самый простой фастфуд
Бургер – это самый простой фастфуд
Фото: freepik.com

"Для приготовления уличной еды часто используют не совсем качественные ингредиенты с различными соусами, – рассказывает диетолог Наталья Суслова. – Если туда входят пережаренное мясо или рыба во фритюре, особенно с зажаренной корочкой, которая тоже может спровоцировать нарушения в желудочно-кишечном тракте".

А еще – гастрит, язву и желчнокаменную болезнь. Конечно же – не сразу. Диетологи предостерегают – сначала появляется тяжесть, а уже потом иммунодефицит, спровоцирован некачественным обедневшим питанием.

Какой фастфуд самый опасны?

Пищевой технолог Елена Сидоренко в программе "Ранок з Україною" выяснила, какой самый опасный фастфуд: шаурма, рыбный ролл или бургер?

1. Шаурма, по словам эксперта, должна состоять из обычных ингредиентов – без красителей и усилителей вкуса, а также иметь соответствующий аромат. А вот резкий запах скрывает истинное качество ингредиентов. Мясо должно быть равномерно обжаренное и приправленное минимальным количеством специй. С соусами тоже не должно быть перебора. В целом, шаурма не является вредным продуктом, однако следует обращать внимание на ее стоимость и внешний вид продавцов. А еще лучше выбирать проверенные временем и людьми киоски.

2. Ролл с жареной рыбой. В развернутом виде должны быть четко видны все составляющие продукта. А о свежести овощей и рыбы нечего говорить. Однако есть в этом виде уличной еды один огромный недостаток – жареная рыба.

3. Бургер – это самый простой фастфуд. Булочка, котлета, кусок лука и маринованного огурца. Однако сначала следует обратить внимание на котлету, она должна быть готовая и не зажаренная. Овощи – свежие и хрустящие и в меру добавлены соусы. Эксперты отмечают – такая пища является приемлемой для употребления.

Какие фастфуды можно есть и не бояться за свое здоровье?

Диетологи уверяют – есть намного безопаснее и даже здоровые виды фастфуда. Тот же бургер может полностью соответствовать требованиям здорового питания. Однако все же он должен быть домашнего приготовления.

"Если вы используете цельнозерновую булочку и свежеприготовленное мясо, при этом отдав предпочтение запеканию или грилю, – советует диетологиня Наталья Суслова. – Так же и с роллом с рыбой – можно заменить жареную рыбу на запеченную, приготовленную на пару или даже слабосоленую".

Но если решили приобрести фастфуд, специалисты рекомендуют обращать внимание на запах – если специй слишком много, лучше не рисковать. А еще на вид продавцов – без специальной одежды, перчаток – есть риск отравиться.

Насколько опасен фастфуд для здоровья – смотрите видео:

Читайте также, с чем нужно есть картофель, чтобы не испортить фигуру – разбираемся с диетологом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С чем нужно есть картофель, чтобы не испортить фигуру - разбираемся с диетологом Самые вкусные картофельные зразы с грибами - рецепт Готовим на карантине: классический рецепт бургера Борщ подорожал к весне: чего ждать от цен на овощи
фастфуд картошка роллы бургер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 17:04Вкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять