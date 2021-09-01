Баклажаны с мясом – как приготовить, чтобы понравилось всем, и 7 удачных рецептов

Не существует ни одного вида мяса, с которым бы баклажаны не смогли "подружиться". Любое мясо вначале нужно немного обжарить, а баклажаны предварительно порезать, посолить и промыть – так они будут впитывать меньше масла

Рецепты баклажанов с мясом / Фото: Depositphotos

Не только отличнейшие заготовки из баклажанов, но и ароматные мясные блюда можно получить с помощью этих овощей. Какое бы вы мясо не выбрали, баклажаны перед приготовлением нужно присыпать солью и промыть, так они будут впитывать меньше масла. Еще опытные хозяйки советуют солить блюда с баклажанами в конце приготовления. Ниже – 7 вариантов сытной еды, которую, есть большая вероятность, должны оценить по достоинству все.

Баклажаны со свининой

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Баклажаны со свининой / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Ингредиенты

500 г свинина

4 шт. баклажаны

по 2 шт. лук, морковь, помидоры, перец болгарский

5 зуб. чеснок

зелень, соль, хмели-сунели

Способ приготовления

Мясо нарезать кубиками, примерно 2х2 см. Баклажаны, морковь кружочками, лук, перец, помидоры – полукольцами. Чеснок – на слайсы. Морковь обжарить с луком, Отдельно обжарить мясо. В глубокую кастрюлю с небольшим количеством растительного масло выложить половину мяса, потом половину лука с морковью, затем половину перца. Сверху выложить половину баклажанов, половину помидоров, чеснока и зелени. Повторить слои и добавить специи. Закрыть крышкой и тушить 40-60 минут.

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Баклажаны с говядиной

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Баклажаны с говядиной / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Ингредиенты

600 г мякоть говядины

3 шт. баклажаны

2 шт. помидоры

1 шт. лук

4 зуб. чеснок

40 г сыр (любой)

укроп, кинза, соль, перец⠀

Способ приготовления

⠀

Нарезать соломкой говядину, обжарить на сильном огне. Добавить лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные на кольца баклажаны, уменьшить огонь и продолжать обжаривать. Добавить помидоры и укроп, немного воды, специи, соль. Накрыть крышкой. Тушить в течение 15 минут и добавить чеснок. Перемешать и через 2-3 минуты снять с огня. Украсить зеленью, тертым сыром.

Рагу из индейки и летних овощей

Рецепты баклажанов с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г филе индейки

1 цуккини или кабачок

1 баклажан

2 сладких перца разного цвета

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 помидора

Зелень петрушки или базилика

Растительное масло

50 мл соевого соуса

1/2 ч. л. карри

1/2 ч. л. молотой паприки

Соль, молотый перец

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Способ приготовления

Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Мясо с баклажанами по-турецки

Мясо с баклажанами по-турецки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша

3 средних баклажана

5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)

1 ст. л. томатной пасты

50 г миндаля

1 пучок петрушки или кинзы

Кориандр

Острый перец

Молотая корица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления

Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут. Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой. Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой. Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить. Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут. Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч. л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч. л. хлопьев острого перца. Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.

Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами

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Запеканка из баклажанов с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 баклажана

400 г мясного фарша

1 луковица

2 помидора среднего размера

1 стакан томатного сока

1 болгарский перец

2-3 зубчика чеснока

1 щепотка сушеной мяты

1 щепотка сушеного орегано

Несколько веточек петрушки

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить. Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать. Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. Заливаем соусом и выпекаем при 180 градусов в течение 45 минут.

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Баклажаны с мясным фаршем и сыром

Рагу из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 баклажана

300 г мясного фарша

100 г твердого сыра

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

3-4 ст. л. соевого соуса

Щепотка розмарина

Соль, перец

Способ приготовления

Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета. Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут. Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду. Тушите, пока баклажаны не станут мягкими. Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу. Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности. Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.

Рагу из курицы и баклажанов

Рагу из курицы и баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриное филе или 2 филе бедер

2 средних баклажана

3 средних помидора

2-3 сладких перца

1 репчатый лук

Щепотка молотого перца

3 ст. л. томатного соуса

Подсолнечное масло

Соль

Зелень

Способ приготовления

Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

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