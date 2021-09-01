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Баклажаны с мясом – как приготовить, чтобы понравилось всем, и 7 удачных рецептов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 сентября, 11:47
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Не существует ни одного вида мяса, с которым бы баклажаны не смогли "подружиться". Любое мясо вначале нужно немного обжарить, а баклажаны предварительно порезать, посолить и промыть – так они будут впитывать меньше масла
Рецепты баклажанов с мясом
Рецепты баклажанов с мясом / Фото: Depositphotos

Не только отличнейшие заготовки из баклажанов, но и ароматные мясные блюда можно получить с помощью этих овощей. Какое бы вы мясо не выбрали, баклажаны перед приготовлением нужно присыпать солью и промыть, так они будут впитывать меньше масла. Еще опытные хозяйки советуют солить блюда с баклажанами в конце приготовления. Ниже – 7 вариантов сытной еды, которую, есть большая вероятность, должны оценить по достоинству все.

Баклажаны со свининой

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Баклажаны со свининой
Баклажаны со свининой / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Ингредиенты

  • 500 г свинина
  • 4 шт. баклажаны
  • по 2 шт. лук, морковь, помидоры, перец болгарский
  • 5 зуб. чеснок
  • зелень, соль, хмели-сунели

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать кубиками, примерно 2х2 см. Баклажаны, морковь кружочками, лук, перец, помидоры – полукольцами. Чеснок – на слайсы.
  2. Морковь обжарить с луком, Отдельно обжарить мясо.
  3. В глубокую кастрюлю с небольшим количеством растительного масло выложить половину мяса, потом половину лука с морковью, затем половину перца.
  4. Сверху выложить половину баклажанов, половину помидоров, чеснока и зелени. Повторить слои и добавить специи.
  5. Закрыть крышкой и тушить 40-60 минут.

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Баклажаны с говядиной

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Баклажаны с говядиной
Баклажаны с говядиной / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Ингредиенты

  • 600 г мякоть говядины
  • 3 шт. баклажаны
  • 2 шт. помидоры
  • 1 шт. лук
  • 4 зуб. чеснок
  • 40 г сыр (любой)
  • укроп, кинза, соль, перец⠀

Способ приготовления

  1. Нарезать соломкой говядину, обжарить на сильном огне. Добавить лук и обжарить несколько минут.
  2. Добавить порезанные на кольца баклажаны, уменьшить огонь и продолжать обжаривать.
  3. Добавить помидоры и укроп, немного воды, специи, соль. Накрыть крышкой. Тушить в течение 15 минут и добавить чеснок. Перемешать и через 2-3 минуты снять с огня.
  4. Украсить зеленью, тертым сыром.

Рагу из индейки и летних овощей

Рецепты баклажанов с мясом
Рецепты баклажанов с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г филе индейки
  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких перца разного цвета
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 помидора
  • Зелень петрушки или базилика
  • Растительное масло
  • 50 мл соевого соуса
  • 1/2 ч. л. карри
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • Соль, молотый перец
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Способ приготовления

  1. Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
  2. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
  3. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
  4. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
  5. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

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Мясо с баклажанами по-турецки

Мясо с баклажанами по-турецки
Мясо с баклажанами по-турецки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 500 г говяжьего фарша
  • 3 средних баклажана
  • 5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 50 г миндаля
  • 1 пучок петрушки или кинзы
  • Кориандр
  • Острый перец
  • Молотая корица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут.
  2. Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой.
  3. Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой.
  4. Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить.
  5. Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут.
  6. Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч. л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч. л. хлопьев острого перца.
  7. Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.

Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами

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Запеканка из баклажанов с помидорами
Запеканка из баклажанов с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 баклажана
  • 400 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 2 помидора среднего размера
  • 1 стакан томатного сока
  • 1 болгарский перец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 щепотка сушеной мяты
  • 1 щепотка сушеного орегано
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
  3. Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать.
  4. Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. Заливаем соусом и выпекаем при 180 градусов в течение 45 минут.

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Баклажаны с мясным фаршем и сыром

Рагу из баклажанов
Рагу из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 баклажана
  • 300 г мясного фарша
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. л. соевого соуса
  • Щепотка розмарина
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета.
  2. Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут.
  3. Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду.
  4. Тушите, пока баклажаны не станут мягкими.
  5. Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу.
  6. Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности.
  7. Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.

Рагу из курицы и баклажанов

Рагу из курицы и баклажанов
Рагу из курицы и баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 куриное филе или 2 филе бедер
  • 2 средних баклажана
  • 3 средних помидора
  • 2-3 сладких перца
  • 1 репчатый лук
  • Щепотка молотого перца
  • 3 ст. л. томатного соуса
  • Подсолнечное масло
  • Соль
  • Зелень

Способ приготовления

  1. Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
  2. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
  3. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
  4. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
  5. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
  6. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
  7. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
  8. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

К ужину можно приготовить и сочный киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – узнаете из видео.

Здесь читайте обо всех секретах баклажанной икры по-одесски от Саввы Либкина.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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