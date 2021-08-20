Завтрак августа – 3 салата с баклажанами, которые понравятся всей семье

Приготовьте оригинальный греческий салат, теплый салат с курицей и ореховым соусом и салат с помидорами и базиликом. Баклажаны для всех этих салатов нужно запечь или немного обжарить

Салаты с баклажанами / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Это действительно самый августовский завтрак. В этих трех салатах присутствуют баклажаны – главный овощ этого месяца. Выбирайте твердые и спелые овощи, они отлично держат текстуру. Любите более сложные вариации с баклажанами, приготовьте оригинальный бабагануш, хотите что-то легкое и быстрое – тогда эти салаты. В этом материале узнаете, в каком магазине выгоднее всего покупать продукты для пикника.

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Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой

Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Ингредиенты

Баклажаны – 2 шт.

Томаты – 2 шт.

Перец болгарский -1 шт.

Курица отварная или жареная – 100 г

Листья салата

Для заправки

Яблочное пюре – 100 г

Соевый соус – 2 ст. л.

Яблочный уксус 6% – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Арахис соленый – 20 г

Чеснок – 1 зубчик.

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Способ приготовления

Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить. Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг. Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут. На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.

Греческий салат с баклажанами

Греческий салат с баклажаном / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 спелый помидор

1 свежий огурец

Половина баклажана

1 лук салатный

50 г феты

2 листа салата

1 перец маринованный

1 ст. л. каперсов или маслин

10 мл оливкового масла

Сок лимона – по вкусу

0,5 ч. л. орегано

Способ приготовления

Все овощи подготовьте, очистите от кожуры. Огурец и помидор нарежьте очень крупно, можно кубиками, можно – ромбами. Перец, если он небольшой, можно оставить целым, если крупный – порежьте лепестками. Лук нарежьте кольцами. Баклажан порежьте на кубики или пластинки, поджарьте на сковороде. Все овощи смешайте, салат (лола-бьендо, лола-россо) нарвите руками, добавьте каперсы. Сыр фета нарежьте крупными кубиками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте маслом, соком лимона, посыпьте орегано.

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Теплый салат с баклажанами и помидорами

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 баклажан

1 помидор

1/2 шт. крупной красной луковицы

Небольшой пучок базилика

Небольшой пучок мяты

Небольшой пучок тархуна

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

2 ст. л. уксуса

Щепотка сумаха

Для заправки

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

1 щепотка морской соли

Способ приготовления

Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны. Помидор нарезать крупными дольками. Лук почистить и нарезать крупными дольками. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

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