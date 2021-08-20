Завтрак августа – 3 салата с баклажанами, которые понравятся всей семье

Это действительно самый августовский завтрак. В этих трех салатах присутствуют баклажаны – главный овощ этого месяца. Выбирайте твердые и спелые овощи, они отлично держат текстуру. Любите более сложные вариации с баклажанами, приготовьте оригинальный бабагануш, хотите что-то легкое и быстрое – тогда эти салаты. В этом материале узнаете, в каком магазине выгоднее всего покупать продукты для пикника.
Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой
Ингредиенты
- Баклажаны – 2 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Перец болгарский -1 шт.
- Курица отварная или жареная – 100 г
- Листья салата
Для заправки
- Яблочное пюре – 100 г
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Яблочный уксус 6% – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Арахис соленый – 20 г
- Чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления
- Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить.
- Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг.
- Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут.
- На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.
Греческий салат с баклажанами
Ингредиенты
- 1 спелый помидор
- 1 свежий огурец
- Половина баклажана
- 1 лук салатный
- 50 г феты
- 2 листа салата
- 1 перец маринованный
- 1 ст. л. каперсов или маслин
- 10 мл оливкового масла
- Сок лимона – по вкусу
- 0,5 ч. л. орегано
Способ приготовления
- Все овощи подготовьте, очистите от кожуры.
- Огурец и помидор нарежьте очень крупно, можно кубиками, можно – ромбами.
- Перец, если он небольшой, можно оставить целым, если крупный – порежьте лепестками.
- Лук нарежьте кольцами.
- Баклажан порежьте на кубики или пластинки, поджарьте на сковороде.
- Все овощи смешайте, салат (лола-бьендо, лола-россо) нарвите руками, добавьте каперсы.
- Сыр фета нарежьте крупными кубиками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте маслом, соком лимона, посыпьте орегано.
Каперсы – все тонкости применения в разных блюдах
Теплый салат с баклажанами и помидорами
Ингредиенты
- 1 баклажан
- 1 помидор
- 1/2 шт. крупной красной луковицы
- Небольшой пучок базилика
- Небольшой пучок мяты
- Небольшой пучок тархуна
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 ст. л. уксуса
- Щепотка сумаха
Для заправки
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 1 щепотка морской соли
Способ приготовления
- Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
- Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Помидор нарезать крупными дольками.
- Лук почистить и нарезать крупными дольками.
- Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
- Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.
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