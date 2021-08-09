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Заготовки из баклажанов на зиму – 5 лучших рецептов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 августа, 15:24
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Баклажаны на зиму можно заморозить, а можно приготовить баклажанную икру, замариновать в аджике или сделать с ними овощной салат на зиму. Для заготовок подходят только плотные и без повреждений овощи
Икра из баклажанов на зиму
Икра из баклажанов на зиму / Фото: Depositphotos

Баклажаны – один из немногих овощей, который сохраняет свои вкусовые качества после термической обработки и маринования. Это, как и помидоры в собственном соку, отличная закуска и дополнение к основному блюду. Рецепты икры из баклажанов, баклажанов в аджике, салата из них и не только – найдете ниже. А здесь узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Икра из баклажанов на зиму

Баклажанная икра на зиму
Баклажанная икра на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 500 г сладкого красного перца
  • 1 острый перец
  • 300 г лука
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 0,5 стакана томатной пасты
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 30 г петрушки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть.
  2. Очищенный лук разрезать на кусочки.
  3. Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким.
  4. Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки.
  5. Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне.
  6. Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны.
  7. Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут.
  8. Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне.
  9. Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером.
  10. Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.

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Салат из баклажанов на зиму

Салат на зиму из баклажанов
Салат на зиму из баклажанов / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты (на 1 л банку):

  • 500 г баклажанов
  • 3 сладких перца
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5-6 помидоров
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1/2 ч. л. майорана
  • Растительное масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать баклажаны кружочками толщиной 0,5 см и обжарить на растительном масле с двух сторон. Посолить и выложить на отдельную тарелку.
  2. Перец очистить от семян и нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке, лук измельчить.
  3. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и порубить.
  4. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук и морковь, затем добавить перец. Когда он станет мягким, добавить помидоры и томатную пасту, посолить, поперчить по вкусу, добавить майоран и тушить овощную массу на маленьком огне в течение 15 минут.
  5. На дно стерилизованной банки выложить внахлест слой баклажанов, на них – слой тушеных овощей, затем – снова баклажаны и овощи. Заполнить банку до горлышка, немного уплотнить ложкой, чтобы показался соус, и стерилизовать 30 минут.
  6. После чего банку закатать подготовленной металлической крышкой, перевернуть и оставить до полного остывания.

Баклажаны как грибы на зиму

Баклажаны как грибы
Баклажаны как грибы / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажанов
  • 4,5 л воды
  • 50 мл 9% уксуса

Для маринада:

  • 3 головки чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 300 мл растительного масла
  • 250 мл 9% уксуса
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 4 ст. л. (80 г) крупной соли без горки
  • 1 ч. л. сахара с горкой

Способ приготовления:

  1. Взять молодые плотные овощи. Удалить у баклажанов плодоножку и нарезать их кубиками со стороной 1,5 см.
  2. Вскипятить воду в большой кастрюле и добавить уксус. Отправить нарезанные баклажаны в кастрюлю и варить в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, нужно готовить их партиями.
  3. Готовые баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Переложить в большую миску.
  4. Для маринада измельчить укроп и нарезать мелким кубиком чеснок. Перемешать и влить уксус с растительным маслом. Добавить соль, сахар и молотый черный перец. Перемешать и дайте маринаду немного постоять.
  5. Влить маринад к баклажанам и перемешать.
  6. Переложить салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
  7. Простерилизовать крышки. Для этого залить их крутым кипятком и оставить на 20 минут. Затем слить воду и накрыть ими банки.
  8. Поставить салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положить на дно кастрюли ткань или полотенце. Налить немного воды и довести до кипения. Поставить в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
  9. Довести до кипения и стерилизовать баклажаны 20 минут. Затем достать банки и закупорить их крышками. Перевернуть заготовку вверх дном и укутать в одеяло на 12 часов. После остывания отправить банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки с заготовками

  • Банки объемом 0,5 л нужно стерилизовать 15 минут
  • 0,7 л – 20 минут
  • 1 л – 30 минут

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Просто баклажаны на зиму

Баклажаны на зиму маринованные
Баклажаны на зиму маринованные / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • Чеснок
  • Петрушка

Для маринада:

  • 2,5 л воды
  • 7 лавровых листов
  • Половинка горького перца
  • Душистый перец
  • 100 г крупной соли
  • 100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут.
  2. Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны.
  3. Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать.
  4. Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.

Баклажаны на зиму в аджике

Баклажаны можно закатывать в аджике
Баклажаны можно закатывать в аджике / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг баклажанов
  • 3,5 кг помидоров
  • 2 острых перца
  • 3 кг болгарского перца
  • 2 головки чеснока
  • 100 г крупной соли
  • 100 г уксуса 9%
  • 200 г сахара
  • 200 г растительного масла

Способ приготовления:

  1. Из томатов выжать сок.
  2. Блендером или мясорубкой перетереть перцы и чеснок в густую пастообразную массу. Положить кастрюлю, добавить сок, все специи, довести до кипения.
  3. Срезать у баклажанов плодоножки и разрезать на широкие кольца (2-3 см). Посолить и добавить в закипевшую аджику.
  4. Варить на небольшом огне до готовности, прокалывая для проверки, чтобы были мягкими, но не разварились. Это займет 0,5-1 час, в зависимости от того, какими кусками были нарезаны баклажаны: большие куски варятся дольше.
  5. Снять с плиты и закатать в стерилизованные банки.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них смотрите в видео.

Здесь собраны 3 рецепта заготовок из перца на зиму.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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