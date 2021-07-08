3 простых рецепта для самой нежной баклажанной икры

Главный секрет такой заготовки заключается в том, что баклажаны нужно предварительно запечь и очистить от кожицы. И конечно, все овощи и зелень для баклажанной икры должны быть спелыми и вкусными

Икра из баклажанов на зиму / Фото: Depositphotos

Готовится быстро из доступных овощей, вкусная как гарнир к мясу и когда просто ешь ее с хлебом, очень уместна зимой. Баклажанная икра – одна из самых важных летних заготовок. Берите хорошие спелые баклажаны, помидоры и свежую зелень. Напомним, что делились рецептами икры из кабачков, теперь – 3 простых рецепта для баклажанной. Как отлично провести это лето и еще с пользой, узнаете из нашего календаря лайфхаков.

Икра из баклажанов на зиму

Баклажанная икра на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

500 г сладкого красного перца

1 острый перец

300 г лука

100 мл подсолнечного масла

0,5 стакана томатной пасты

3-4 зубчика чеснока

30 г петрушки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть. Очищенный лук разрезать на кусочки. Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким. Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки. Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне. Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны. Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут. Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне. Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером. Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.

Простая икра из баклажанов с помидорами

Икра баклажанная с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3-4 средних баклажана

3-4 средних мясистых помидора

1 красная сладкая луковица

1 головка чеснока

3-4 ст. л. ароматного подсолнечного масла

1/2 пучка петрушки

Соль, перец

Способ приготовления:

Баклажаны помыть и запечь на мангале, с помощью газовой горелки или в духовке. Овощи нужно периодически переворачивать, чтобы они обжарились со всех сторон. Готовить, пока кожица не обуглится и не лопнет. Затем очистить баклажаны от шкурки и мелко порубить. Помидоры разрезать пополам и натереть на терке, кожицу выбросить. Луковицу почистить и нарезать как можно мельче. Очищенный чеснок измельчить, а петрушку мелко порубить. Смешать измельченные баклажаны с остальными ингредиентами. Посолить, поперчить, добавить подсолнечное масло. Поставить баклажанную икру в холодильник на 2 часа. Подавать с черным хлебом.

Баклажанная икра в духовке с болгарским перцем

Баклажанная икра в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 кг баклажанов

1,5 кг болгарского перца

300 г репчатого лука

1,5 кг помидоров

6 зубчиков чеснока

100 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Укроп, петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

Все овощи хорошо промыть и обсушить. Баклажаны разрезать вдоль на 2 части, выложить на противень и смазать срезы растительным маслом. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 25 минут. Когда баклажаны будут готовы, снять с них кожицу. Лук очистить и мелко нарезать. Из перца удалить семенную коробку и нарезать его маленькими кубиками. Помидоры измельчить в блендере (можно предварительно снять кожицу). В глубокой жароупорной форме разогреть небольшое количество масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить перец и обжаривать, помешивая, 5 минут. К луку и перцу добавить помидоры, перемешать и готовить на слабом огне еще 10 минут. Добавить мякоть баклажанов, перемешать и тушить, периодически помешивая, до тех пор, пока вся лишняя жидкость из икры не уйдет (около 20 минут). Чеснок очистить и мелко порубить вместе с зеленью. К баклажанам добавить чеснок, зелень, соль, перец. Все перемешать и тушить еще 5 минут. Перед подачей остудить.

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Здесь узнаете рецепт икры из баклажанов по-одесски от Саввы Либкина.