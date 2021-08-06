Что такое бабагануш и как его готовить

Это можно называть и пюре, и намазкой, и икрой из баклажанов – не принципиально. Важная составляющая – ближневосточная специя тхина. Подается вместе с питой, которой бабагануш зачерпывается

Бабагануш - рецепт баклажанной икры из Ближнего Востока / Фото: instagram.com/muf_by/

Многие, кто видит бабагануш впервые, часто путают его с хумусом, еще одной крайне важной для ближневосточных стран закуской. Но в отличие от хумуса, бабагануш готовится из баклажанов. Важно – это дымный аромат и привкус блюда, поэтому идеально, когда баклажаны запекаются на дровах. В домашних условиях их можно приготовить с помощью духовки. Мы уже знаем о тонкостях икры из баклажанов по-одесски, которые нам рассказал Савва Либкин, теперь узнаем, как приготовить и как подавать бабагануш. Как подготовиться к пикнику и купить продукты по приятным ценам – узнаете из этого материала.

Как готовить бабагануш

Главное – баклажаны, они должны быть с аппетитным ароматом дыма. Добиться этого можно двумя способами – с помощью горелки или более привычным для нас – с помощью духовки.

Если будете готовить в духовке, то подержите баклажаны под грилем при температуре 230 градусов и выше в течение 30 минут. Овощи должны быть разрезаны вдоль, а запекать их нужно срезом вниз.

Когда баклажаны будут готовы, сложите их в миску – пусть остывают. Затем из них нужно достать мякоть, дать лишнему соку стечь и смешать с тхиной и другими специями до консистенции пюре.

Как подавать бабагануш

Традиционно бабагануш подается с питой / Фото: instagram.com/chefffest/

В миске с вялеными маслинами и рубленой петрушкой, сбрызнув оливковым маслом и украсив гранатовыми зернами. Есть блюдо нужно с питой. Бабагануш также можно подавать и с салатом из помидоров или другими овощами.

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Рецепт бабагануша

Ингредиенты

Баклажаны -1 кг

Тхина – 100 г

Лимон -1 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Кинза – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Соль – по вкусу

Перец черный молотый, острый – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления

Баклажаны, разрезанные вдоль, запечь срезом вниз при 230 градусах в течение 30 минут. Очистить от кожуры, дать остыть. Мелко нарезать зелень и измельчить чеснок. Вынуть мякоть из баклажанов, пробить в блендере. Мякоть баклажанов, зелень с чесноком и тхину смешать до однородности. Добавить сок лимона, специи, полить оливковым маслом и украсить зернами граната.

К бабаганушу можно приготовить лаваш с маринованной курицей и сыром. Как это сделать – смотрите в видео.

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