Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Арбузная диета

Обновляем гардероб

3 добавки в кофе

Летим на Миконос

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Что такое бабагануш и как его готовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 августа, 11:20
Копировать ссылку
Это можно называть и пюре, и намазкой, и икрой из баклажанов – не принципиально. Важная составляющая – ближневосточная специя тхина. Подается вместе с питой, которой бабагануш зачерпывается
Бабагануш - рецепт баклажанной икры из Ближнего Востока
Бабагануш - рецепт баклажанной икры из Ближнего Востока / Фото: instagram.com/muf_by/

Многие, кто видит бабагануш впервые, часто путают его с хумусом, еще одной крайне важной для ближневосточных стран закуской. Но в отличие от хумуса, бабагануш готовится из баклажанов. Важно – это дымный аромат и привкус блюда, поэтому идеально, когда баклажаны запекаются на дровах. В домашних условиях их можно приготовить с помощью духовки. Мы уже знаем о тонкостях икры из баклажанов по-одесски, которые нам рассказал Савва Либкин, теперь узнаем, как приготовить и как подавать бабагануш. Как подготовиться к пикнику и купить продукты по приятным ценам – узнаете из этого материала.

Как готовить бабагануш

Главное – баклажаны, они должны быть с аппетитным ароматом дыма. Добиться этого можно двумя способами – с помощью горелки или более привычным для нас – с помощью духовки.

Если будете готовить в духовке, то подержите баклажаны под грилем при температуре 230 градусов и выше в течение 30 минут. Овощи должны быть разрезаны вдоль, а запекать их нужно срезом вниз.

Когда баклажаны будут готовы, сложите их в миску – пусть остывают. Затем из них нужно достать мякоть, дать лишнему соку стечь и смешать с тхиной и другими специями до консистенции пюре.

Как подавать бабагануш

Традиционно бабагануш подается с питой
Традиционно бабагануш подается с питой / Фото: instagram.com/chefffest/

В миске с вялеными маслинами и рубленой петрушкой, сбрызнув оливковым маслом и украсив гранатовыми зернами. Есть блюдо нужно с питой. Бабагануш также можно подавать и с салатом из помидоров или другими овощами.

Читайте также:

Рецепт бабагануша

Ингредиенты

  • Баклажаны -1 кг
  • Тхина – 100 г
  • Лимон -1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Кинза – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый, острый – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Баклажаны, разрезанные вдоль, запечь срезом вниз при 230 градусах в течение 30 минут.
  2. Очистить от кожуры, дать остыть. Мелко нарезать зелень и измельчить чеснок.
  3. Вынуть мякоть из баклажанов, пробить в блендере. Мякоть баклажанов, зелень с чесноком и тхину смешать до однородности.
  4. Добавить сок лимона, специи, полить оливковым маслом и украсить зернами граната.

К бабаганушу можно приготовить лаваш с маринованной курицей и сыром. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь найдете 3 рецепта для самой нежной баклажанной икры.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Научиться управлять эмоциями
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как не сгореть на пляже
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Обложка сентябрьского американского Vogue. Поддерживаете новые тенденции в моделинге?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять