Баклажани з м'ясом – як приготувати, щоб сподобалося всім, і 7 вдалих рецептів

Не тільки безпрограшні заготівлі з баклажанів, а й ароматні м'ясні страви можна отримати за допомогою цих овочів. Яке б ви м'ясо не вибрали, баклажани перед приготуванням потрібно присипати сіллю і промити, так вони вбиратимуть менше олії. Ще досвідчені господині радять солити страви з баклажанами наприкінці приготування. Нижче – 7 варіянтів ситної їжі, яку, є велика ймовірність, мають гідно оцінити всі.
Баклажани зі свининою
Інгредієнти
- 500 г свинина
- 4 шт. баклажани
- по 2 шт. цибуля, морква, помідори, перець болгарський
- 5 зуб. часник
- зелень, сіль, хмелі-сунелі
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати кубиками, приблизно 2х2 см. Баклажани, моркву кружечками, цибулю, перець, помідори – півкільцями. Часник – на слайси.
- Моркву обсмажити з цибулею, окремо обсмажити м'ясо.
- У глибоку каструлю з невеликою кількістю олії викласти половину м'яса, потім половину цибулі з морквою та половину перцю.
- Зверху викласти половину баклажанів, половину помідорів, часнику і зелені. Повторити шари і додати спеції.
- Закрити кришкою і тушкувати 40-60 хвилин.
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Баклажани з яловичиною
Інгредієнти
- 600 г м'якоть яловичини
- 3 шт. баклажани
- 2 шт. помідори
- 1 шт. цибуля
- 4 зуб. часник
- 40 г сир будь-який
- кріп, кінза, сіль, перець ⠀
Спосіб приготування
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- Нарізати соломкою яловичину, обсмажити на сильному вогні. Додати цибулю і обсмажити кілька хвилин.
- Додати порізані на кільця баклажани, зменшити вогонь і продовжувати обсмажувати.
- Додати помідори і кріп, трохи води, спеції, сіль. Накрити кришкою. Тушкувати 15 хвилин і додати часник. Перемішати і за 2-3 хвилини зняти з вогню.
- Прикрасити зеленню, тертим сиром.
Рагу з індички і літніх овочів
Інгредієнти
- 500 г філе індички
- 1 цукіні або кабачок
- 1 баклажан
- 2 солодких перці різного кольору
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 помідори
- Зелень петрушки або базиліка
- Олія
- 50 мл соєвого соусу
- 1/2 ч. л. карі
- 1/2 ч. л. меленої паприки
- Сіль, мелений перець
Спосіб приготування
- Філе індички помити і обсушити. Нарізати кубиками і замаринувати в суміші соєвого соусу, карі і паприки. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Очищену цибулю, часник і зелень дрібно порубати.
- Підготовлені овочі (перець, баклажан, цукіні, помідори) нарізати кубиками.
- Обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати філе індички. Готувати, поки воно не побіліє.
- Додати овочі і зелень і тушкувати близько 20-30 хвилин. Баклажани і кабачки повинні легко проколюватися виделкою. Перевірити рагу на сіль, перець. Дати йому настоятися 20-30 хвилин перед подачею.
М'ясо з баклажанами по-турецьки
Інгредієнти
- 500 г яловичого фаршу
- 3 середніх баклажани
- 5 помідорів (свіжих або 350 г консервованих)
- 1 ст. л. томатної пасти
- 50 г мигдалю
- 1 пучок петрушки або кінзи
- Коріандр
- Гострий перець
- Мелена кориця
- Олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів упродовж 30 хвилин.
- Коли вони приготуються, трохи остудити і відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити її виделкою.
- Обсмажити фарш на сковороді з олією, весь час розбиваючи грудочки лопаткою.
- Додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити 1/2 склянки води і залишити тушкуватися на маленькому вогні. Посолити.
- За 15 хвилин додати шматочки печених баклажанів і тушкувати все разом ще 15 хвилин.
- Тепер додати подрібнені горіхи і спеції: 1/2 ч. л. коріандру, 1 паличку кориці (або 1/3 меленої), 1/3 ч. л. пластівців гострого перцю.
- Тушкувати ще 10 хвилин, посипати нарізаною зеленню, вимкнути вогонь.
Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами
Інгредієнти
- 3 баклажана
- 400 г м'ясного фаршу
- 1 цибулина
- 2 помідори середнього розміру
- 1 ск. томатного соку
- 1 болгарський перець
- 2-3 зубчики часнику
- 1 щіпка сушеної м'яти
- 1 щіпка сушеного орегано
- Кілька гілочок петрушки
- 50 мл олії
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружечками завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником.
- Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цієї цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити.
- Готуємо соус: цибулю, що залишилася, тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, додати м'яту і орегано і перемішати.
- Тепер збираємо страву перед запіканням: на кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.
3 простих рецепти для найніжнішої баклажанної ікри
Баклажани з м'ясним фаршем та сиром
Інгредієнти
- 4 баклажани
- 300 г м'ясного фаршу
- 100 г твердого сиру
- 1 цибулина
- 2-3 зубчики часнику
- 3-4 ст. л. соєвого соусу
- Щіпка розмарину
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Наріжте дрібно цибулю і часник, змастіть велику сковороду олією і злегка обсмажте до золотистого кольору.
- Тоді викладіть в сковороду фарш і обсмажуйте, ретельно перемішуючи, близько 5 хвилин.
- Поріжте баклажани тонкими смужками або кубиками і викладіть у сковороду.
- Тушкуйте, доки баклажани не стануть м'якими.
- Тоді додайте соєвий соус, розмарин, сіль і перець за смаком.
- Тушкуйте, помішуючи, ще 5-10 хвилин або до готовності.
- Викладіть рагу на тарілку, присипте зверху тертим сиром і подавайте на стіл.
Рагу з курки і баклажанів
Інгредієнти
- 1 куряче філе або 2 філе стегон
- 2 середніх баклажани
- 3 середніх помідори
- 2-3 солодких перці
- 1 ріпчаста цибуля
- Щіпка меленого перцю
- 3 ст. л. томатного соусу
- Соняшникова олія
- Сіль, зелень
Спосіб приготування
- Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів.
- Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками.
- З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите.
- Розігрітии олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин.
- Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори.
- Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту.
- Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин.
- Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.
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