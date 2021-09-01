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Баклажани з м'ясом – як приготувати, щоб сподобалося всім, і 7 вдалих рецептів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 вересня, 11:47
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Не існує жодного виду м'яса, з яким би баклажани не змогли "подружитися". Будь-яке м'ясо спочатку потрібно трохи обсмажити, а баклажани попередньо порізати, посолити і промити – так вони вбиратимуть менше масла
Рецепти баклажанів з м'ясом
Рецепти баклажанів з м'ясом / Фото: Depositphotos

Не тільки безпрограшні заготівлі з баклажанів, а й ароматні м'ясні страви можна отримати за допомогою цих овочів. Яке б ви м'ясо не вибрали, баклажани перед приготуванням потрібно присипати сіллю і промити, так вони вбиратимуть менше олії. Ще досвідчені господині радять солити страви з баклажанами наприкінці приготування. Нижче – 7 варіянтів ситної їжі, яку, є велика ймовірність, мають гідно оцінити всі.

Баклажани зі свининою

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Баклажани зі свининою
Баклажани зі свининою / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Інгредієнти

  • 500 г свинина
  • 4 шт. баклажани
  • по 2 шт. цибуля, морква, помідори, перець болгарський
  • 5 зуб. часник
  • зелень, сіль, хмелі-сунелі

Спосіб приготування

  1. М'ясо нарізати кубиками, приблизно 2х2 см. Баклажани, моркву кружечками, цибулю, перець, помідори – півкільцями. Часник – на слайси.
  2. Моркву обсмажити з цибулею, окремо обсмажити м'ясо.
  3. У глибоку каструлю з невеликою кількістю олії викласти половину м'яса, потім половину цибулі з морквою та половину перцю.
  4. Зверху викласти половину баклажанів, половину помідорів, часнику і зелені. Повторити шари і додати спеції.
  5. Закрити кришкою і тушкувати 40-60 хвилин.

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Баклажани з яловичиною

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Баклажани з яловичиною
Баклажани з яловичиною / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Інгредієнти

  • 600 г м'якоть яловичини
  • 3 шт. баклажани
  • 2 шт. помідори
  • 1 шт. цибуля
  • 4 зуб. часник
  • 40 г сир будь-який
  • кріп, кінза, сіль, перець ⠀

Спосіб приготування

  1. Нарізати соломкою яловичину, обсмажити на сильному вогні. Додати цибулю і обсмажити кілька хвилин.
  2. Додати порізані на кільця баклажани, зменшити вогонь і продовжувати обсмажувати.
  3. Додати помідори і кріп, трохи води, спеції, сіль. Накрити кришкою. Тушкувати 15 хвилин і додати часник. Перемішати і за 2-3 хвилини зняти з вогню.
  4. Прикрасити зеленню, тертим сиром.

Рагу з індички і літніх овочів

Рецепти баклажанів з м'ясом
Рецепти баклажанів з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г філе індички
  • 1 цукіні або кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 солодких перці різного кольору
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 2 помідори
  • Зелень петрушки або базиліка
  • Олія
  • 50 мл соєвого соусу
  • 1/2 ч. л. карі
  • 1/2 ч. л. меленої паприки
  • Сіль, мелений перець
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Спосіб приготування

  1. Філе індички помити і обсушити. Нарізати кубиками і замаринувати в суміші соєвого соусу, карі і паприки. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
  2. Очищену цибулю, часник і зелень дрібно порубати.
  3. Підготовлені овочі (перець, баклажан, цукіні, помідори) нарізати кубиками.
  4. Обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати філе індички. Готувати, поки воно не побіліє.
  5. Додати овочі і зелень і тушкувати близько 20-30 хвилин. Баклажани і кабачки повинні легко проколюватися виделкою. Перевірити рагу на сіль, перець. Дати йому настоятися 20-30 хвилин перед подачею.

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М'ясо з баклажанами по-турецьки

М'ясо з баклажанами по-турецьки
М'ясо з баклажанами по-турецьки / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 500 г яловичого фаршу
  • 3 середніх баклажани
  • 5 помідорів (свіжих або 350 г консервованих)
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 50 г мигдалю
  • 1 пучок петрушки або кінзи
  • Коріандр
  • Гострий перець
  • Мелена кориця
  • Олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів упродовж 30 хвилин.
  2. Коли вони приготуються, трохи остудити і відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити її виделкою.
  3. Обсмажити фарш на сковороді з олією, весь час розбиваючи грудочки лопаткою.
  4. Додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити 1/2 склянки води і залишити тушкуватися на маленькому вогні. Посолити.
  5. За 15 хвилин додати шматочки печених баклажанів і тушкувати все разом ще 15 хвилин.
  6. Тепер додати подрібнені горіхи і спеції: 1/2 ч. л. коріандру, 1 паличку кориці (або 1/3 меленої), 1/3 ч. л. пластівців гострого перцю.
  7. Тушкувати ще 10 хвилин, посипати нарізаною зеленню, вимкнути вогонь.

Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами

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Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами
Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 баклажана
  • 400 г м'ясного фаршу
  • 1 цибулина
  • 2 помідори середнього розміру
  • 1 ск. томатного соку
  • 1 болгарський перець
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 щіпка сушеної м'яти
  • 1 щіпка сушеного орегано
  • Кілька гілочок петрушки
  • 50 мл олії
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружечками завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником.
  2. Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цієї цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити.
  3. Готуємо соус: цибулю, що залишилася, тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, додати м'яту і орегано і перемішати.
  4. Тепер збираємо страву перед запіканням: на кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.

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Баклажани з м'ясним фаршем та сиром

Рагу з баклажанів
Рагу з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 баклажани
  • 300 г м'ясного фаршу
  • 100 г твердого сиру
  • 1 цибулина
  • 2-3 зубчики часнику
  • 3-4 ст. л. соєвого соусу
  • Щіпка розмарину
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Наріжте дрібно цибулю і часник, змастіть велику сковороду олією і злегка обсмажте до золотистого кольору.
  2. Тоді викладіть в сковороду фарш і обсмажуйте, ретельно перемішуючи, близько 5 хвилин.
  3. Поріжте баклажани тонкими смужками або кубиками і викладіть у сковороду.
  4. Тушкуйте, доки баклажани не стануть м'якими.
  5. Тоді додайте соєвий соус, розмарин, сіль і перець за смаком.
  6. Тушкуйте, помішуючи, ще 5-10 хвилин або до готовності.
  7. Викладіть рагу на тарілку, присипте зверху тертим сиром і подавайте на стіл.

Рагу з курки і баклажанів

Рагу з курки і баклажанів
Рагу з курки і баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряче філе або 2 філе стегон
  • 2 середніх баклажани
  • 3 середніх помідори
  • 2-3 солодких перці
  • 1 ріпчаста цибуля
  • Щіпка меленого перцю
  • 3 ст. л. томатного соусу
  • Соняшникова олія
  • Сіль, зелень

Спосіб приготування

  1. Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів.
  2. Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками.
  3. З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите.
  4. Розігрітии олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин.
  5. Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори.
  6. Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту.
  7. Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин.
  8. Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.

До вечері можна приготувати і соковитий кіш з тунцем і шпинатом. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

Тут читайте про всі секрети баклажанної ікри по-одеськи від Сави Лібкіна.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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