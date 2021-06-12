Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Козероги упрямые, но справедливые – это стойкий пармезан, Рыбы с удовольствием съедят нежный бри, а Львы – проверенный временем классический чеддер

Какой вы сыр по гороскопу Фото: freepik.com

От сыра сложно устать, от него невозможно отказаться. Даже те, кто относится к нему равнодушно, все равно время от времени его ест. Этот материал посвящен всем сыроманам, а также тем, кто живет по рекомендациям звезд. Мы помним, какой кофе соответствует каждому знаку зодиака, теперь узнаем, какой вид сыра нужно подавать к утренней чашке.

Овен – моцарелла

Сильные, но чувственные внутри Овны – это моцарелла Фото: freepik.com

Сильные, смелые и страстные ко всему Овны все-таки могут остановиться и позволить себе немного расслабиться. Эти люди только внешне непоколебимы и непокорны, внутри – они мягкая нежная моцарелла.

Телец – гауда

Гауда – это Тельцы, которые умеют становиться лучше Фото: Pixabay

Немного упрямы, сложно уступают и отступают, но договориться с Тельцами можно. Главное – не сильно с ними спорить и не убеждать. Гауда, потому что Тельцы усовершенствуются всегда, как и этот сыр, который со временем становится все вкуснее.

Близнецы – козьи сыры

Близнецы – это козий сыр, понять который удается не каждому Фото: freepik.com

Для многих – сомнительный продукт, что по вкусу, что по запаху. И те, кто имеет в окружении Близнецов, подтвердят – это вылитые они. Сначала, вроде бы, ты их понимаешь, потом оказывается, что ты совсем и не знал этого человека. В общем, как и козий сыр – никогда не знаешь, какой остроты он будет.

Рак – камамбер

Твердые снаружи, но нежные внутри Раки – это камамбер Фото: freepik.com

Плотный снаружи и тягучий внутри. Наиболее – когда его немного подвергнуть высокой температуре. Не напоминает структуру ракообразных? Если серьезно, то Раки – люди твердой закалки, но когда нужно, они могут быть мягкими и нежными.

Лев – чеддер

Упорные Львы – это классический чеддер Фото: freepik.com

Классический британский сыр, невероятно вкусный. Львы обожают, чтобы все было так, как того хотят они, и могут нервничать, когда кто-то их ослушался и уж тем более не согласился. И да, Львы стараются не подводить других, как и чеддер – хорош и с фруктами, и в горячих блюдах, и в салатах.

Дева – сыр с плесенью

Для обаятельных Дев – изысканная горгонзола Фото: Pixabay

Пусть будет горгонзола. Этот сыр для истинных ценителей, во-первых, он особенного оттенка, как и привлекательная Дева, во-вторых, изысканный вкус, который эти люди проявляют во всем.

Весы – адыгейский

Адыгейский сыр – это Весы, люди с чувством меры во всем Фото: instagram.com/surna_nora/

Практически пресный легкий сыр, который идеален с любой едой. Весы – люди чувства меры, желания все уровнять и все сгладить. Они не пойдут на конфликт, а наоборот, попытаются его решить. Даже если это будет в ущерб себе.

Скорпион – фета

Скорпионы – это соленая фета Фото: freepik.com

Соленый сыр, который со временем может становиться еще соленей. Скорпионы могут ужалить, но это только в том случае, когда действительно накипело. А так они могут быть вполне сговорчивыми людьми.

Стрелец – сулугуни

Стрельцы, которые знают толк в развлечениях, – это сулугуни Фото: instagram.com/sirochek26/

И да, сложно определить какой-то конкретный вид сыра для Стрельцов. Учитывая их порыв и страсть к новым впечатлениям, пусть это будет грузинский сыр с характерным нравом – беззаботный, веселящийся и открытый ко всему.

Козерог – пармезан

Пармезан, как и Козерогов, сложно расколоть, но эти усилия оправдываются Фото: freepik.com

Причем максимально выдержанный. Пармезан сложно расколоть, он с трудом поддается, но если вы смогли сломить его неприступность, он ответит вам невероятным вкусом и оставит отличное послевкусие.

Водолей – маасдам

Интересные Водолеи всегда кстати, как и маасдам

Или любой сыр с большими дырками. Когда нужно, Водолеи могут поддержать, когда у них нет настроения – могут и обидеть. Но всегда извинятся, так как близкие люди для них важны. Это многослойные, но преданные люди-фантазеры, как и маасдам – всегда кстати на столе и всегда с разными вкусовыми оттенками.

Рыбы – бри

Рыбы – это сыр бри, с которым нужно аккуратно обращаться, иначе он засохнет Фото: instagram.com/margaret_model_/

Изящный сыр, с которым у многих ассоциируется изящная Франция. Рыбы любят все такое. Это нежный сыр со спокойным вкусом и ароматом, но иногда может быть неожиданно резким и даже затвердеть, если с ним неправильно поступать. Собственно, как и с Рыбами.

А какие кулинарные пристрастия есть в Нидерландах, в частности, как там едят селедку и какие блины жарят детям, узнаете из нашего нового кулинарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Посол этой страны – Людовик Смоор – обо всем подробно рассказал.

Здесь узнаете, какой вы пирожок по гороскопу.

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