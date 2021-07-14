10 пирогов с грибами для вкусных семейных ужинов

Это закрытые, открытые и заливные пироги с шампиньонами, лисичками, белыми грибами. Грибы могут быть консервированными или свежими. Тесто для них песочное или слоеное. Как дополнение можно взять мясо и другие овощи

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos В чем отличие грибных пирогов от других? Конечно, в их аромате – хорошие свежие грибы пахнут по-особому. В сезон лисичек, например, можно приготовить много разного и вкусного, а ниже найдете 10 рецептов пирогов, которые можно приготовить к ужину. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи для его проведения. Ленивый пирог с грибами Ленивый пирог с грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/ Ингредиенты Лаваш армянский

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Грибы – 500 г

Сыр брынза – по вкусу

Сливки 20-30% – 20 мл

Яйцо – 1 шт. Способ приготовления Лук, морковь измельчить обжарить. Отдельно измельчить и обжарить грибы. Лаваш разложить в форму для выпекания, предварительно смазав маслом. На лаваш выложить брынзу, затем грибы, лук с морковью и снова брынзу. Все закрыть лавашем, смазать яйцом. Выпекать 10-15 минут при 200 градусах. Читайте также: Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним Пирог с консервированными шампиньонами Пирог с консервированными шампиньонами / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/ Ингредиенты для тeста Сливочное масло – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Холодная вода – 3 cт. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Мука – 200 г Для начинки Консервированные шампиньоны – 250-300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Зелeнь – по вкусу

Сыp – 100 г Способ приготовления Яйцo взбить, добавить мягкое сливочное маcло, перемeшать. Добавить xолoдную воду, cоль, муку. Замесить мягкое тecтo. Гpибы oбжаpить c лукoм, дать oстыть.Зeлень мeлкo пoрубить.Cыр натерeть. В pазъемную фоpму выложить тесто, сделать донышкo и бopтики. Вылoжить гpибы с луком, поcыпать зeленью и cыром. Bыпeкать при 220 гpадуcах 20-25 минут. Читайте также: Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта Лоранский пирог с грибами



Лоранский пирог с грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/



Ингредиенты для теста Мука – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Сметана – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль Ингредиенты для теста Для начинки Шампиньоны – 300 г

Сыр – 100 г Способ приготовления Смешать просеянную муку и сливочное масло комнатной температуры. Добавить яйцо и сметану, замесить тесто. Выложить в форму и сформировать бортики. Грибы порезать, добавить специи, выложить на тесто. Сверху – тертый сыр. Выпекать 30-40 минут при 200 градусах. Пирог с белыми грибами и мясом Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos Ингредиенты 500 г песочного теста

150 г говядины

100 г белых мороженных грибов

2 ст. л. сметаны 40%

1/2 шт. репчатого лука

5 г зеленого лука

5 веточек петрушки

4 веточки свежего тимьяна

60 г сливочного масла

40 мл оливкового масла

Розовый перец горошком

Соль, перец по вкусу Способ приготовления Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой. Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян. Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. Заливной пирог с грибами Заливной пирог с грибами / Фото: depositphotos.com Ингредиенты для теста Мука – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Ледяная вода – 2-3 ст. л.

Соль – по вкусу Для начинки Шампиньоны – 450 г

Лук репчатый – 3 шт.

Сливочное масло – 50-80 г

Перец черный молотый – по вкусу Для заливки Яйца – 2 шт.

Сметана – 300 г

Сыр твердый – 250 г

Зелень петрушки и укропа – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Перец красный молотый – по вкусу

Паприка – по вкусу Способ приготовления Для приготовления теста охлажденное сливочное масло измельчить, растереть с мукой и солью до образования крошки, добавить ледяную воду и быстро замесить тесто. Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Грибы нарезать пластинками или кубиками, лук измельчить. Для начинки нарезанный лук обжарить на сливочном масле, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец, перемешать и обжарить до мягкости. Сыр натереть на средней терке. Зелень укропа и петрушки измельчить. Для заливки сметану взбить с яйцами, добавить тертый сыр, рубленую зелень, соль, перец черный, перец красный, паприку и перемешать. Готовое тесто выложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным растительным маслом, сформировать бортики. Поверх теста распределить грибную начинку, добавить заливку. Выпекать пирог в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски. Читайте также: Быстро и вкусно – 10 рецептов заливных пирогов В тренде Поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на Евро-2020 Пирог с грибами и плавленым сыром Пирог с грибами / Фото: Pinterest Ингредиенты 400 г шампиньонов

4 яйца

0,5 пучка укропа

75 г сливочного масла

3 плавленых сырка

350 г муки

1 луковица

4 ст. л. ледяной воды

50 мл подсолнечного масла

Соль – по вкусу Способ приготовления Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности. Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать. Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 градусов. Пирог с лососем и грибами Пирог из слоеного теста с грибами и лососем / Фото: Depositphotos Ингредиенты 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)

400 г слоеное тесто

1 яйцо

70 г сливочного масла

1 лимон

1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)

6- 7 шампиньонов

Соль, перец, специи – по вкусу Способ приготовления Разогреть духовку до 200 градусов. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Пирог с курицей и грибами Пирог с курицей и грибами / Фото: Depositphotos Ингредиенты 2 ст. л. масла

1 ст. л. муки

200 мл куриного бульона

3 ст. л. жирных сливок

1 болгарский перец

10 шампиньонов

400 г отварного куриного филе

225 г слоеного теста

Яйцо Способ приготовления Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты. Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут. Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку. Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и скрепите края теста. Сделайте отверстия для выхода пара. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 25-35 минут. Немного остудите пирог и подавайте на стол. Закусочный пирог с опятами и беконом Блинный пирог с грибами Ингредиенты 3 тонких блина на молоке

30 г бекона

70 г опят

30 г помидора

30 г сладкого перца

40 г твердого сыра

20 г сливочного масла

Лист салата Для соуса 30 г сливок 20 %

15 г жареных шампиньонов

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу Способ приготовления Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части. На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению). Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху. Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 градусов в течение 5 минут. Деревенский пирог с лисичками Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos Ингредиенты Слоеное тесто

400 г лисичек

1 луковица

Зелень

Растительное масло

Сливочное масло Для заливки 3 яйца

100 г твердого сыра

150 мл сливок 20%

Соль, перец – по вкусу Способ приготовления Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле. Духовку разогреть до 180 градусов. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут). Рецепт киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео. Здесь собраны рецепты всемирно известных сладких пирогов.