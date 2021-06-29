Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Сезон лисичек: 7 блюд, которые должны оказаться на вашем столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 июня, 11:51
Копировать ссылку
Это, пожалуй, самые универсальные грибы. Лисички сочетаются с рыбой и мясом, с картофелем, пастой и крупами. С ними будут всегда вкусными суп и разные пироги. К тому же готовятся они легко и быстро
Лисички в сметане
Лисички в сметане / Фото: Depositphotos

Это если очень любите грибы, а шампиньоны немного надоели. Хотя и шампиньоны – тоже неплохо, когда применить их оригинальным способом. Эксперты советуют не варить лисички перед, например, тушением, а хорошо их вымыть, обсушить и приступать. В этой подборке собраны рецепты, в которых лисички выступают в качестве соуса для пасты, начинки для свинины, пирогов и другие.

В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как провести свой отпуск с пользой.

Жареный молодой картофель с лисичками

Жареная картошка с грибами
Жареная картошка с грибами / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 г молодого мелкого картофеля
  • 500 г лисичек
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль, перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
  2. Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
  3. Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
  4. В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
  5. Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
  6. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Кармашки из свинины с лисичками

Свинина с лисичками
Свинина с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 180 г
  • Лисички – 20 г
  • Помидор – 20 г
  • Твердый сыр – 30 г

Для соуса:

  • Сливки 18% – 30 г
  • Лисички – 15 г
  • Соевый соус – 5 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков.
  2. Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину.
  3. Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 градусов, на 10 минут.
  4. Для соуса сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста
Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто
  • 400 г лисичек
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

Для заливки:

  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 150 мл сливок 20%
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
  2. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
  5. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
  6. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
  7. Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Пицца с лисичками и сыром

Пицца с лисичками и сыром
Пицца с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 190 г муки
  • 150 мл воды
  • 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч. л.)
  • 1/2 ч. л. соли
  • Оливковое масло

Для начинки:

  • 250 г лисичек
  • 30 г козьего сыра
  • 1 луковица
  • Небольшой пучок петрушки
  • Несколько веточек тимьяна
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст. л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
  2. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
  3. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Выпекать в духовке при 220-240 градусов до полной готовности (около 15 минут).
  5. Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Читайте также:

Тальятелле с лисичками и сыром

Макароны с лисичками и сыром
Макароны с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г пасты тальятелле (фетучини)
  • 500 г лисичек
  • 100 г пармезана
  • 2 зубчика чеснока
  • 4-6 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Несколько веточек базилика или петрушки

Способ приготовления:

  1. Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
  2. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
  3. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
  4. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
  5. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
  6. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.

Читайте также:

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками
Ризотто с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 мл оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 веточки тимьяна
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 250 г риса
  • 500 мл грибного или овощного бульона
  • 100 мл сливок 20%
  • 50 г пармезана
  • 500 г лисичек

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
  2. Лисички перебрать, помыть и обсушить.
  3. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
  4. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
  5. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
  6. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Добавить жареные лисички и прогреть.
  8. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Тарт с лисичками

Тарт с лисичками
Тарт с лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/


Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • 140 г сметаны
  • 125 г сливочного масла

Для начинки:

  • 300-500 г лисичек
  • 1 яйцо
  • 70 г сливок (20%)
  • 100 г сыра
  • Тимьян

Способ приготовления

  1. Холодное масло порубить с мукой, добавить яйцо, сметану, щепотку соли. Быстро замесить, раскатать, выложить в форму и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Грибы обжарить, лишней жидкости не должно быть. Переложить в миску, дать немного остыть. Добавить сливки, яйцо, натереть сыр. Добавить тимьян.
  3. Выпекать основу под грузом около 15 минут при температуре 200 градусов.
  4. Выложить начинку и выпекать до золотистой поверхности.

И еще один рецепт – греческого сыра на мангале – узнаете из видео.

Здесь найдете рецепты супов, которые отлично охлаждают в жару.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
08
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять