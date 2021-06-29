Сезон лисичек: 7 блюд, которые должны оказаться на вашем столе

Это, пожалуй, самые универсальные грибы. Лисички сочетаются с рыбой и мясом, с картофелем, пастой и крупами. С ними будут всегда вкусными суп и разные пироги. К тому же готовятся они легко и быстро

Лисички в сметане / Фото: Depositphotos

Это если очень любите грибы, а шампиньоны немного надоели. Хотя и шампиньоны – тоже неплохо, когда применить их оригинальным способом. Эксперты советуют не варить лисички перед, например, тушением, а хорошо их вымыть, обсушить и приступать. В этой подборке собраны рецепты, в которых лисички выступают в качестве соуса для пасты, начинки для свинины, пирогов и другие.

В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как провести свой отпуск с пользой.

Жареный молодой картофель с лисичками

Жареная картошка с грибами / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 г молодого мелкого картофеля

500 г лисичек

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

1-2 зубчика чеснока

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть с помощью щетки. Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей. Лисички почистить, отварить в течение 5 минут. В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета. Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Кармашки из свинины с лисичками

Свинина с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 180 г

Лисички – 20 г

Помидор – 20 г

Твердый сыр – 30 г

Для соуса:

Сливки 18% – 30 г

Лисички – 15 г

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков. Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину. Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 градусов, на 10 минут. Для соуса сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Слоеное тесто

400 г лисичек

1 луковица

Зелень

Растительное масло

Сливочное масло

Для заливки:

3 яйца

100 г твердого сыра

150 мл сливок 20%

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле. Духовку разогреть до 180 градусов. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут). Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Пицца с лисичками и сыром

Пицца с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

190 г муки

150 мл воды

2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч. л.)

1/2 ч. л. соли

Оливковое масло

Для начинки:

250 г лисичек

30 г козьего сыра

1 луковица

Небольшой пучок петрушки

Несколько веточек тимьяна

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст. л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в духовке при 220-240 градусов до полной готовности (около 15 минут). Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Тальятелле с лисичками и сыром

Макароны с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г пасты тальятелле (фетучини)

500 г лисичек

100 г пармезана

2 зубчика чеснока

4-6 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

Несколько веточек базилика или петрушки

Способ приготовления:

Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

50 мл оливкового масла

1 луковица

2 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

250 г риса

500 мл грибного или овощного бульона

100 мл сливок 20%

50 г пармезана

500 г лисичек

Способ приготовления:

Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа. Лисички перебрать, помыть и обсушить. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить жареные лисички и прогреть. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Тарт с лисичками

Тарт с лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/



Ингредиенты:

250 г муки

1 яйцо

140 г сметаны

125 г сливочного масла

Для начинки:

300-500 г лисичек

1 яйцо

70 г сливок (20%)

100 г сыра

Тимьян

Способ приготовления

Холодное масло порубить с мукой, добавить яйцо, сметану, щепотку соли. Быстро замесить, раскатать, выложить в форму и убрать в холодильник на 30 минут. Грибы обжарить, лишней жидкости не должно быть. Переложить в миску, дать немного остыть. Добавить сливки, яйцо, натереть сыр. Добавить тимьян. Выпекать основу под грузом около 15 минут при температуре 200 градусов. Выложить начинку и выпекать до золотистой поверхности.

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