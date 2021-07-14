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10 пирогів з грибами для смачних сімейних вечерь

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 липня, 13:12
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Це закриті, відкриті та заливні пироги з печерицями, лисичками, білими грибами. Гриби можуть бути консервованими або свіжими. Тісто для них пісочне або листкове. Як доповнення можна взяти м'ясо та інші овочі
Пиріг з грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

У чому відмінність грибних пирогів від інших? Звісно, в їхньому ароматі – хороші свіжі гриби пахнуть по-особливому. У сезон лисичок, наприклад, можна приготувати багато різного і смачного, а нижче знайдете 10 рецептів пирогів, які можна приготувати на вечерю. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї для його проведення.

Лінивий пиріг з грибами

Лінивий пиріг з грибами
Лінивий пиріг з грибами / Фото: instagram.com/_foodpati/

Інгредієнти

  • Лаваш вірменський
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Гриби – 500 г
  • Сир бринза – за смаком
  • Вершки 20-30% – 20 мл
  • Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. Цибулю, моркву подрібнити обсмажити. Окремо подрібнити і обсмажити гриби.
  2. Лаваш розкласти в форму для випікання, попередньо змастивши олією.
  3. На лаваш викласти бринзу, потім гриби, цибулю з морквою і знову бринзу. Все закрити лавашем, змастити яйцем.
  4. Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.

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Пиріг з консервованими печерицями

Пиріг з консервованими печерицями
Пиріг з консервованими печерицями / Фото: instagram.com/vkusno_vsem_sever/

Інгредієнти для тіста

  • Вершкове масло – 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Холодна вода – 3 cт. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Борошно – 200 г

Для начинки

  • Консервовані печериці – 250-300 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Зелeнь – за смаком
  • Сиp – 100 г

Спосіб приготування

  1. Яйцo збити, додати м'яке вершкове маcло, перемішати. Додати xолoдную воду, cоль, борошно. Замісити м'яке тіcтo.
  2. Гриби oбсмажити з цибулею, дати охолонути. Зeлень дрібно нарізати, сир натерти.
  3. У pоз'ємну фоpму викласти тісто, зробити бортики.
  4. Викласти гриби з цибулею, поcипати зeленью і cиром. Випікати за 220 гpадуcів 20-25 хвилин.

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Лоранський пиріг з грибами

Лоранський пиріг з грибами
Лоранський пиріг з грибами / Фото: instagram.com/dakroshka/


Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 200 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Сметана – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль

Для начинки

  • Печериці – 300 г
  • Сир – 100 г

Спосіб приготування

  1. Змішати просіяне борошно і вершкове масло кімнатної температури.
  2. Додати яйце і сметану, замісити тісто. Викласти в форму і сформувати бортики.
  3. Гриби порізати, додати спеції, викласти на тісто. Зверху – тертий сир.
  4. Випікати 30-40 хвилин за 200 градусів.

Пиріг з білими грибами і м'ясом

Пиріг з грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г пісочного тіста
  • 150 г яловичини
  • 100 г білих морожених грибів
  • 2 ст. л. сметани 40%
  • 1/2 шт. ріпчастої цибулі
  • 5 г зеленої цибулі
  • 5 гілочок петрушки
  • 4 гілочки свіжого чебрецю
  • 60 г вершкового масла
  • 40 мл оливкової олії
  • Рожевий перець горошком
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Потім у декількох місцях тісто проколоти виделкою.
  2. Для приготування начинки нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі.
  3. Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати розім'яту часник і чебрець.
  4. Ввести невелику кількість вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби.
  5. Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин.
  6. Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.

Заливний пиріг з грибами

Заливний пиріг з грибами
Заливний пиріг з грибами / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 200 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Крижана вода – 2-3 ст. л.
  • Сіль – за смаком

Для начинки

  • Печериці – 450 г
  • Цибуля ріпчаста – 3 шт.
  • Вершкове масло – 50-80 г
  • Перець чорний мелений – за смаком

Для заливки

  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 300 г
  • Сир твердий – 250 г
  • Зелень петрушки і кропу – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Перець червоний мелений – за смаком
  • Паприка – за смаком

Спосіб приготування

  1. Для приготування тіста охолоджене вершкове масло подрібнити, розтерти з борошном і сіллю до утворення крихти, додати крижану воду і швидко замісити тісто.
  2. Готове тісто скачати в кулю, обернути харчовою плівкою і помістити в холодильник на півгодини.
  3. Гриби нарізати пластинками або кубиками, цибулю подрібнити.
  4. Для начинки нарізану цибулю обсмажити на вершковому маслі, додати нарізані печериці, сіль, перець, перемішати і обсмажити до м'якості.
  5. Сир натерти на середній тертці. Зелень кропу і петрушки подрібнити.
  6. Для заливки сметану збити з яйцями, додати тертий сир, рубану зелень, сіль, перець чорний, перець червоний, паприку і перемішати.
  7. Готове тісто викласти у форму, застелену пергаментом, змащеним олією, сформувати бортики.
  8. На тісті розподілити грибну начинку, додати заливку.
  9. Випікати пиріг в духовці 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Перед подачею трохи остудити і розрізати на порційні шматки.

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Пиріг з грибами і плавленим сиром

Пиріг з грибами
Пиріг з грибами / Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • 400 г печериць
  • 4 яйця
  • 0,5 пучка кропу
  • 75 г вершкового масла
  • 3 плавлених сирки
  • 350 г борошна
  • 1 цибулина
  • 4 ст. л. крижаної води
  • 50 мл соняшникової олії
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  2. Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності.
  3. Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати.
  4. Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.

Пиріг з лососем і грибами

Пиріг з листкового тіста з грибами і лососем
Пиріг з листкового тіста з грибами і лососем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 700 г філе лосося (або іншої червоної риби)
  • 400 г листкового тіста
  • 1 яйце
  • 70 г вершкового масла
  • 1 лимон
  • 1 пучок зелені (петрушки, кропу, шпинату)
  • 6 7 печериць
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 200 градусів.
  2. Замаринувати рибу: натерти філе сіллю і спеціями, вичавити сік половини лимона. З іншої половини лимона натерти цедру.
  3. Вершкове масло розм'якшити за кімнатної температури. Зелень дрібно порубати. З'єднати масло з лимонною цедрою і рубаною зеленню.
  4. Гриби нарізати тонкими скибочками і злегка обсмажити.
  5. Листкове тісто розділити на дві частини і розкачати так, щоб філе лосося помістилося на одній з частин. Викласти рибу на тісто, змастити соусом з масла і зелені, а зверху викласти обсмажені гриби. Зверху накрити другою половиною тіста.
  6. Збити яйце, змастити краї пирога і скріпити їх, щоб не розклеїлись, а також змастити яйцем верх пирога, щоб він вийшов рум'яним.
  7. Поставити пиріг в розігріту духовку, зробивши зверху три невеликих проколи виделкою. Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Пиріг з куркою і грибами

Пиріг з куркою та грибами
Пиріг з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 ст. л. масла
  • 1 ст. л. борошна
  • 200 мл курячого бульйону
  • 3 ст. л. жирних вершків
  • 1 болгарський перець
  • 10 печериць
  • 400 г відвареного курячого філе
  • 225 г листкового тіста
  • Яйце

Спосіб приготування

  1. Для соусу розтопіть вершкове масло, додайте борошно і потримайте суміш на слабкому вогні 3 хвилини.
  2. Влийте курячий бульйон і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Тоді влийте вершки і продовжуйте тушкувати 5-7 хвилин.
  3. Окремо обсмажте на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Після цього додайте до суміші вершковий соус.
  4. Розкачайте тісто в пласт завтовшки 1 см на присипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на дві частини. Одним шматком накрийте дно і стінки невеликої форми для випічки, змащеної олією. Викладіть туди начинку.
  5. Зверху застеліть другим шматком тіста. Обріжте і скріпіть. Зробіть отвори для виходу пари.
  6. Збийте яйце і змастіть їм поверхню пирога. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-35 хвилин.
  7. Трохи остудіть пиріг і подавайте на стіл.

Закусочний пиріг з опеньками і беконом

Млинцевий пиріг з грибами
Млинцевий пиріг з грибами

Інгредієнти

  • 3 тонких млинці на молоці
  • 30 г бекону
  • 70 г опеньків
  • 30 г помідори
  • 30 г солодкого перцю
  • 40 г твердого сиру
  • 20 г вершкового масла
  • Листя салату

Для соусу

  • 30 г вершків 20%
  • 15 г смажених печериць
  • Соєвий соус – 5 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини.
  2. На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд).
  3. Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху.
  4. Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.

Сільський пиріг з лисичками

Пиріг з лисичками з листкового тіста
Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Листкове тісто
  • 400 г лисичок
  • 1 цибулина
  • Зелень
  • Олія
  • вершкове масло

Для заливки

  • 3 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 150 мл вершків 20%
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
  2. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів.
  4. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
  5. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
  6. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).

Рецепт кіша з тунцем і шпинатом дізнаєтеся з відео.

Тут зібрані рецепти всесвітньо відомих солодких пирогів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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