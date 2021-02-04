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Всемирный день борьбы против рака: история и значение

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Сегодня Всемирный день борьбы против рака: как противодействовать опасной болезни

Сегодня, 4 февраля, в мире отмечается День борьбы с раком-2021. Какова история и значение дня, и какие способы противостоять смертельной болезни, узнайте в нашей статье.

Победить рак возможно
Победить рак возможно
Фото: freepik.com

Всемирный день борьбы с раком: история и значение

Этот день был провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" (Международный союз против рака UICC). Ежегодно отмечается 4 февраля, начиная с 2005 года.

Цель этого значимого международного дня заключается в распространении и повышении осведомленности людей об онкологических заболеваниях как об одном из самых страшных явлений современного общества, а также в привлечении внимания к профилактике, предотвращению, выявлению и лечению рака.

Всемирный день борьбы с раком ставит перед мировым обществом задачи по борьбе с раком и призывает политиков и организации-члены UICC относиться к раку, как политическому приоритету.

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Ежегодно День борьбы против рака проводится под различными лозунгами. К примеру, создание окружающей среды для детей и молодежи без табачного дыма, поощрение правильного питания и физической активности, а также избегание облучения ультрафиолетовым излучением солнца.

В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом "Мы можем. Я могу" (We can. I can). Тема 2019-2021 годов: "Я есть и буду" (I Am and I Will). В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.

Кроме того, 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы, а 1 августа – день борьбы с раком легких.

Что такое рак

Рак – это обобщающее название более сотни болезней, которые могут поражать любую часть организма. По информации Международного союза борьбы против рака (UICC), это заболевание возникает, когда изменения в группе нормальных клеток в организме приводят к неконтролируемому аномальному росту с образованием опухоли. Это свойство верно для всех видов рака, кроме лейкемии (рака крови). Если не лечить, опухоли могут расти и распространяться в окружающие нормальные ткани или в другие части тела через кровоток и могут влиять на все важнейшие системы и функции организма.

Несмотря на всю опасность и трагичность онкологических заболеваний, на ранних стадиях обнаружения и диагностики возможно успешное лечение рака.

Как можно предотвратить раковые заболевания

Более трети всех раковых заболеваний можно предотвратить, снизив воздействие факторов риска, таких как:

  • курение,
  • ожирение,
  • отсутствие физической активности,
  • инфекции,
  • алкоголь,
  • загрязнение окружающей среды,
  • канцерогены,
  • радиация,
  • вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки.

Смотрите видео о том, что рак легких – это не приговор:

Напомним, ранее мы рассказывали, что важно знать каждой женщине о раке молочной железы.

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