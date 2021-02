Всесвітній день боротьби проти раку: історія і значення

Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначається День боротьби з раком-2021. Яка історія і значення дня, і які способи протистояти смертельній хворобі, дізнайтеся в нашій статті.

Всесвітній день боротьби з раком: історія і значення

Цей день був проголошений "Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями" (Міжнародний союз проти раку UICC). Щорічно відзначається 4 лютого, починаючи з 2005 року.

Мета цього важливого міжнародного дня полягає в поширенні і підвищенні обізнаності людей про онкологічні захворювання як про одне із найстрашніших явищ сучасного суспільства, а також привернення уваги до профілактики, запобігання, виявлення та лікування раку.

Всесвітній день боротьби з раком ставить перед світовим співтовариством завдання з боротьби із раком і закликає політиків і організації-члени UICC ставитися до раку, як до політичного пріоритету.

Щорічно День боротьби проти раку проводиться під різними гаслами. Наприклад, створення навколишнього середовища для дітей та молоді без тютюнового диму, заохочення правильного харчування і фізичної активності, а також уникнення опромінення ультрафіолетовим випромінюванням сонця.

У 2016-2018 роках Всесвітній день боротьби проти раку проходив під гаслом "Ми можемо. Я можу" (We can. I can). Тема 2019-2021 років: "Я є і буду" (I Am and I Will). Цього дня пропонується вжити колективні або індивідуальні заходи щодо полегшення тягаря раку.

Крім того, 15 жовтня проводиться Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, а 1 серпня – день боротьби з раком легенів.

Що таке рак

Рак – це узагальнююча назва понад сотні хвороб, які можуть вражати будь-яку частину організму. За інформацією Міжнародного союзу боротьби з раком (UICC), це захворювання виникає, коли зміни в групі нормальних клітин в організмі призводять до неконтрольованого аномального зростання з утворенням пухлини. Ця властивість вірна для всіх видів раку, крім лейкемії (раку крові). Якщо не лікувати, пухлини можуть рости і поширюватися в навколишні нормальні тканини або в інші частини тіла через кровотік і можуть впливати на всі найважливіші системи і функції організму.

Незважаючи на всю небезпеку і трагічність онкологічних захворювань, на ранніх стадіях виявлення і діагностики можливо успішне лікування раку.

Як можна запобігти раковим захворюванням

Більше третини всіх ракових захворювань можна запобігти, знизивши вплив факторів ризику, таких як:

куріння,

ожиріння,

відсутність фізичної активності,

інфекції,

алкоголь,

забруднення навколишнього середовища,

канцерогени,

радіація,

вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки.

