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Всесвітній день боротьби проти раку: історія і значення

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Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку: як протидіяти небезпечній хворобі

Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначається День боротьби з раком-2021. Яка історія і значення дня, і які способи протистояти смертельній хворобі, дізнайтеся в нашій статті.

Перемогти рак можливо
Перемогти рак можливо
Фото: freepik.com

Всесвітній день боротьби з раком: історія і значення

Цей день був проголошений "Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями" (Міжнародний союз проти раку UICC). Щорічно відзначається 4 лютого, починаючи з 2005 року.

Мета цього важливого міжнародного дня полягає в поширенні і підвищенні обізнаності людей про онкологічні захворювання як про одне із найстрашніших явищ сучасного суспільства, а також привернення уваги до профілактики, запобігання, виявлення та лікування раку.

Всесвітній день боротьби з раком ставить перед світовим співтовариством завдання з боротьби із раком і закликає політиків і організації-члени UICC ставитися до раку, як до політичного пріоритету.

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Щорічно День боротьби проти раку проводиться під різними гаслами. Наприклад, створення навколишнього середовища для дітей та молоді без тютюнового диму, заохочення правильного харчування і фізичної активності, а також уникнення опромінення ультрафіолетовим випромінюванням сонця.

У 2016-2018 роках Всесвітній день боротьби проти раку проходив під гаслом "Ми можемо. Я можу" (We can. I can). Тема 2019-2021 років: "Я є і буду" (I Am and I Will). Цього дня пропонується вжити колективні або індивідуальні заходи щодо полегшення тягаря раку.

Крім того, 15 жовтня проводиться Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, а 1 серпня – день боротьби з раком легенів.

Що таке рак

Рак – це узагальнююча назва понад сотні хвороб, які можуть вражати будь-яку частину організму. За інформацією Міжнародного союзу боротьби з раком (UICC), це захворювання виникає, коли зміни в групі нормальних клітин в організмі призводять до неконтрольованого аномального зростання з утворенням пухлини. Ця властивість вірна для всіх видів раку, крім лейкемії (раку крові). Якщо не лікувати, пухлини можуть рости і поширюватися в навколишні нормальні тканини або в інші частини тіла через кровотік і можуть впливати на всі найважливіші системи і функції організму.

Незважаючи на всю небезпеку і трагічність онкологічних захворювань, на ранніх стадіях виявлення і діагностики можливо успішне лікування раку.

Як можна запобігти раковим захворюванням

Більше третини всіх ракових захворювань можна запобігти, знизивши вплив факторів ризику, таких як:

  • куріння,
  • ожиріння,
  • відсутність фізичної активності,
  • інфекції,
  • алкоголь,
  • забруднення навколишнього середовища,
  • канцерогени,
  • радіація,
  • вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки.

Дивіться відео про те, що рак легенів – це не вирок:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що важливо знати кожній жінці про рак молочної залози.

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