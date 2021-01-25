Спасательная трансплантация. Какие операции делают украинские врачи

Главные проблемы тех, кому нужна пересадка жизненно важных органов

Украинцы годами ждут трансплантации. Ситуация у нас только в прошлом году немного изменилась, когда позволили трупные пересадки. Для медиков это был прорыв – за год 10 трансплантаций сердца, 20 печени и 94 операции по пересадке почек. На трансплантацию украинцам органов за рубежом в 2020 году государство потратило более миллиарда гривен! А у нас те же 411 операций стоили бы 400 миллионов, а следовательно спасти можно было бы в 2 с половиной раза больше жизней! Почему так происходит и чего ждать тем, кому нужна трансплантация, "Сегодня" рассказал руководитель отдела трансплантации и хирургии печени НИХТ им. А. Шалимова Александр Гриненко.

Сюжет Евгения Коваленко, Вадим Свиридонова и Владимира Миколайчука Видео: Сегодня

Как проходят операции по пересадке печени в Украине

Пациентка с донорской печенью Елена Штрой, называет шанс на новую жизнь чудом. Оно началось после трансплантации. Елена заболела на аутоиммунный гепатит, в результате которого развился цирроз печени. Пересадка органа была единственным выходом. А так, как родственников, которых можно было бы взять донором, у нее нету, ей сказали, что нужна трупная пересадка.

Донором для Елены стала женщина из Львова, которая умерла от кровоизлияния в мозг. Ее родственники дали согласие на забор органов – сердца, почек и печени, и спасли жизнь сразу четырем пациентам.

Елена очень благодарна той семье, которая спасла ее жизнь. А еще, она очень рада, что ждать пришлось недолго, потому, что все говорят, что в основном пациенты не дожидаются.

Елене Штрой сделали в Украине пересадку печени Фото: скриншот

Операция длилась 11 часов в клинической больнице скорой помощи Львова. Пересадка печени здесь состоялась впервые. Для этого из Киева приехала команда специалистов Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

"Если мы говорим о трансплантации печени – это одна из пиковых операций по сложности. Конечно не каждый хирург сможет ее выполнять из-за нехватки опыта. В общем 20 трансплантаций в год Украина сделала. Обычно эта цифра очень маленькая", – рассказал руководитель отдела трансплантации и хирургии печени НИХТ им. А. Шалимова Александр Гриненко.

Что вообще происходит с трансплантацией в Украине?

В Украине разрешена трансплантация с 1999 года, однако действовал фактический запрет на трупные пересадки. Почти за 20 лет изменили законодательство и запустили трансплантацию от неродственного донора. Но презумпцию несогласия оставили. То есть после смерти человека забирать его органы для пересадки нельзя. Разрешение на это дают только родственники.

В конце 2019 года Министерство здравоохранения запустило пилотный проект и 12 медучреждений в разных городах Украины получили лицензию, финансирование и стали Центрами трансплантации.

Ежегодно около 5 тысяч украинцев нуждаются в трансплантации органов. И каждый девятый пациент просто умирает, так и не дождавшись операции. Более миллиарда гривен на лечение таких больных за рубежом не покрывают и 5 процентов необходимых трансплантаций.

Трансплантация за границей: могут ли позволить ее себе украинцы?

Елене Штрой, конечно, очень повезло сделать трансплантацию печени в Украине бесплатно. Но также женщина на всякий случай интересовалась, запасными вариантами. Узнав цены на трансплантацию заграницей, она поняла, что для нее это неподъемная сумма.

К примеру, в Беларуси такая же операция по пересадке печени, как у Елены, стоит 110 тысяч долларов.

"Например, та же Беларусь для наших граждан по программе лечения за рубежом сделала 27 всего трансплантаций. Мы сделали почти такое же количество. Именно по результатам посмертного донорства. Чтобы мы вообще прекратили отправлять наших граждан за границу – это совершенно достижимая цель", – комментирует заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, к трансплантационной независимости Украины еще далеко, но первые шаги уже сделаны! В начале февраля должна заработать единая государственная информационная система трансплантации. В ней все данные о донорах и пациентах. Каждый украинец сможет официально заявить о своем согласии стать донором органов после смерти.

Что важно знать о донорстве в Украине?

Директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль, говорит, что человек уже может оставить заявление не только о согласии, но и несогласии быть донором. Такие люди тоже есть и такое право дается. Человек может в течение времени поменять свое мнение. Там же человек сможет и назначить своего представителя, который примет решение в случае какого-то несчастного случая с этим человеком. И это не обязательно должен быть родственник.

Вся информация в системе защищена. К ней нет доступа ни у врачи, ни у пациентов, она автоматически формирует пары "донор-реципиент".

Как в Украине происходит трансплантация Фото: Pixabay

Игорь Иващенко говорит, что в прошлом году внесли изменения и ввели такую ​должность – трансплант-координатор. Теперь учреждения здравоохранения имеют возможность официально оформлять таких людей на работу и платить им зарплату. Именно он и занимается организацией операций.

Дмитрий Коваль говорит, что у нас уже зарегистрировано более сотни трансплант-координаторов. И часть из них уже приступила к выполнению своих функций. Сейчас формируется список ожидания в масштабах страны.

По его словам, на самом деле достаточно около 500 трансплант-координаторов на страну. Однако, есть проблемы с логистикой.

Как в Украине доставляют нужный орган?

"Заборы трупные, которые выполнялись за пределами Киева – это люди ездили своим транспортом. Водители – это, собственно, наши хирурги. Так, в принципе, не должно быть. Хирург должен работать, а не быть шофером", – комментирует ситуацию руководитель отдела трансплантации и хирургии печени НИХТ им. А. Шалимова Александр Гриненко.

О том, что необходимо наладить логистику, говорит и директор Национального Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Устенко.

"Если например, донор будет в Ужгороде, а реципиент в Запорожье. Как доставить эти органы? Печень живет 3 часа, почка – 4", – комментирует Устенко и говорит, что ранее для этого использовали транспорт Министерства внутренних дел и Службы чрезвычайных ситуаций.

Хотя, такая система должна быть налажена на уровне государства.

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции говорит, что сейчас на согласовании находится постановление Кабмина по внедрению единого аэромедицинского пространства. Это будет пилотный проект, который будет обеспечивать транспортировку донорских органов

Хватает ли врачей-трансплантологов в Украине?

Врачей-трансплантологов в Украине хватает. Они обмениваются опытом и пытаются справляться своими силами. К их обучению государство планирует привлекать и иностранных специалистов. Операцию в Ровенской больнице провели специалисты института им. Шалимова.

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Анестезиолог областного нейрохирургического отделения Центральной городской больницы Ровно Андрей Гирак говорит, что сердце вне организма живет только 4 часа. И физически его транспортировать в другое заведение невозможно. Поэтому пересадку сердца они проводили в Ровно, создав для этого все условия.

Как получить разрешение на пересадку органов?

Самое трудное – общаться с семьями погибших, чтобы получить их разрешение на забор органов. Это работа трансплант-координаторов. Медики говорят, наше общество к этому еще морально не готово.

Заместитель главного врача по хирургической работе центральной городской больницы Ровно Игорь Дундюк говорит, что в 2020 году у них было 4 пациентов, у которых диагностировали смерть мозга. Родственники троих из них категорически отказались отдать органы своих родных.

Один погибший может спасти до 6 больных после трансплантации, которые могут жить полноценно.

Тем временем в Украине впервые провели операцию с помощью роботохирургии.

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