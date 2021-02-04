Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 4 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 4 февраля? Всемирный день борьбы против рака. День апостола Тимофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) – это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года с целью привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака, опасности и широком распространении онкологических заболеваний.
  • День Независимости празднует Шри-Ланка.
  • День вооруженного восстания вспоминает Ангола.
  • Риссюн или Начало весны – в Японии отмечается праздник Нового года по лунному календарю.

Какой сегодня праздник

4 февраля в православной церкви чтится день памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Беливского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископа, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.

В народе 4 февраля отмечался Тимофеев день, который также называли Тимофей-полузимник, потому что он считался серединой зимы. В этот период ждали прихода суровых тимофеевских морозов, сильных метелей и вьюг. Хозяева на Тимофея проверяли закрома, чтобы знать, нужно ли экономить зерно и корма и хватит ли запасов до нового урожая. А пасечники в Тимофеев день прислушивались, как вели себя пчелы в ульях. Если гудение было беспокойным, значит, с пчелиной семьей что-то не в порядке.

Приметы на 4 февраля

  • тимофеевский мороз ползимы с собой унес;
  • если в морозный день запотели стекла – к потеплению;
  • если на стекле появились морозные узоры – к долгим холодам;
  • выглянуло солнце на Тимофея –будет ранняя весна;
  • снегопад в Тимофеев день – к хорошему урожаю зерновых.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 февраля

  • 1719 – Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
  • 1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.
  • 1824 – американец Чарльз Гудрич изобрел резиновые калоши.
  • 1945 – открылась Ялтинская конференция в Ливадийском дворце при участии Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые обсудили вопрос о капитуляции Германии.
  • 2004 – начала работу социальная сеть Facebook, основанная студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом.

Кто родился 4 февраля

  • 1746 – Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, военный и политический деятель.
  • 1873 – Михаил Пришвин, русский советский писатель, публицист.
  • 1881 – Григорий Беклемишев, украинский пианист, композитор, педагог.
  • 1902 – Мануэль Альварес Браво, мексиканский фотограф.
  • 1941 – Джон Стил, британский музыкант, барабанщик группы The Animals.
  • 1948 – Элис Купер, американский рок-певец, автор песен.
  • 1985 – Лесли, французская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине Именины в феврале-2021: кто и когда отмечает день ангела Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені

Популярные статьи

Вчера, 18:00Вкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Вчера, 17:35Звездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

Вчера, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляВкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

2 февраляВкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

2 февраляЗвездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

2 февраляEvents

Именины Инны: поздравления с днем ангела

2 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

2 февраляФаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

1 февраляЗвездно

Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

1 февраляМодно

Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

1 февраляЗвездно

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

1 февраляВкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

1 февраляЗвездно

Почему имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении сына

Новости партнеров

Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять