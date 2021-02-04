4 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 4 февраля в истории
Какой сегодня праздник, 4 февраля? Всемирный день борьбы против рака. День апостола Тимофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.
- Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) – это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года с целью привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака, опасности и широком распространении онкологических заболеваний.
- День Независимости празднует Шри-Ланка.
- День вооруженного восстания вспоминает Ангола.
- Риссюн или Начало весны – в Японии отмечается праздник Нового года по лунному календарю.
4 февраля в православной церкви чтится день памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Беливского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископа, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.
В народе 4 февраля отмечался Тимофеев день, который также называли Тимофей-полузимник, потому что он считался серединой зимы. В этот период ждали прихода суровых тимофеевских морозов, сильных метелей и вьюг. Хозяева на Тимофея проверяли закрома, чтобы знать, нужно ли экономить зерно и корма и хватит ли запасов до нового урожая. А пасечники в Тимофеев день прислушивались, как вели себя пчелы в ульях. Если гудение было беспокойным, значит, с пчелиной семьей что-то не в порядке.
Приметы на 4 февраля
- тимофеевский мороз ползимы с собой унес;
- если в морозный день запотели стекла – к потеплению;
- если на стекле появились морозные узоры – к долгим холодам;
- выглянуло солнце на Тимофея –будет ранняя весна;
- снегопад в Тимофеев день – к хорошему урожаю зерновых.
- 1719 – Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
- 1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.
- 1824 – американец Чарльз Гудрич изобрел резиновые калоши.
- 1945 – открылась Ялтинская конференция в Ливадийском дворце при участии Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые обсудили вопрос о капитуляции Германии.
- 2004 – начала работу социальная сеть Facebook, основанная студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом.
- 1746 – Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, военный и политический деятель.
- 1873 – Михаил Пришвин, русский советский писатель, публицист.
- 1881 – Григорий Беклемишев, украинский пианист, композитор, педагог.
- 1902 – Мануэль Альварес Браво, мексиканский фотограф.
- 1941 – Джон Стил, британский музыкант, барабанщик группы The Animals.
- 1948 – Элис Купер, американский рок-певец, автор песен.
- 1985 – Лесли, французская певица.
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