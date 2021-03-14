С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Адресуйте эффектные картинки и стихи с Прощеным воскресеньем своим родным, друзьям и близким людям

Масленица-2021 традиционно завершается Прощеным воскресеньем, которое в нынешнем году приходится на сегодня, 14 марта. В этот день нужно обязательно у всех попросить прощения. И даже если вы уверены, что никого никогда не обижали, слова прощения согреют душу окружающим. Да и сами будьте готовы простить всех тех, кто вас об этом просит.

Вообще нужно стараться никогда не обижать людей. А еще не забывайте почаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас красивые стихи, душевные открытки и картинки с Прощеным воскресеньем, которые вы можете отправить родным и близким людям в этот день. Как просить прощения? Важно делать это искренне и от чистого сердца.

Красивые стихи в Прощеное воскресенье

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Сегодня у вас попрошу я прощения

За глупые фразы, слова, поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, меня вы простите!



Всем людям Прощения день очень нужен.

Пускай в этот день очищаются души,

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

С Прощеным воскресеньем! Фото: bonnycards

Короткие поздравления в Прощеное воскресенье

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Скажу с огромным вдохновеньем:

Всех вас – с Прощеным воскресеньем!

Мои ошибки мне простите

И зла ни капли не держите!

Просьба о прощении в Прощеный день своими словами

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Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

С Прощеным воскресеньем! Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье : душевные слова прощения

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В воскресенье, в день Прощенья,

Просят души очищенья.

Я прошу меня простить

И обиды не копить.



Всех я искренне прощаю

И сердечно поздравляю,

Этот день с любовью встретим,

Пусть он будет чист и светел.

С Прощеным воскресеньем! Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении в прозе

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Я прошу прощенья за все проступки, которые вас могли обидеть. А взамен дарю свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже вас простил. Пусть Господь оберегает вас от ошибок и несчастий, дарит здоровье, благополучие и всепрощение.

Прощеное воскресенье: короткие поздравления

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С Прощеным днем сердечно поздравляю,

От всей души прощения прошу,

Лишь доброго я вам всегда желаю

И вас за все обидное прощу.

С Прощеным воскресеньем!

Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем

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Обиды мы простим друг другу,

Оставим в прошлом их, друзья!

Раздоры, ссоры позабудем

Да злые, горькие слова.

Родных попросим о прощении,

И сами всех в ответ простим.

В Прощеный праздник воскресенья,

Обиды в сердце не таим.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

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