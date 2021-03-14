Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Сегодня, 05:35

Адресуйте эффектные картинки и стихи с Прощеным воскресеньем своим родным, друзьям и близким людям

Масленица-2021 традиционно завершается Прощеным воскресеньем, которое в нынешнем году приходится на сегодня, 14 марта. В этот день нужно обязательно у всех попросить прощения. И даже если вы уверены, что никого никогда не обижали, слова прощения согреют душу окружающим. Да и сами будьте готовы простить всех тех, кто вас об этом просит.

Вообще нужно стараться никогда не обижать людей. А еще не забывайте почаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас красивые стихи, душевные открытки и картинки с Прощеным воскресеньем, которые вы можете отправить родным и близким людям в этот день. Как просить прощения? Важно делать это искренне и от чистого сердца.

Красивые стихи в Прощеное воскресенье

***

Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!

Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

С Прощеным воскресеньем!
С Прощеным воскресеньем!
Фото: bonnycards

Короткие поздравления в Прощеное воскресенье

***

Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!

Просьба о прощении в Прощеный день своими словами

***

Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

С Прощеным воскресеньем!
С Прощеным воскресеньем!
Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье : душевные слова прощения

***

В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.

Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.

С Прощеным воскресеньем!
С Прощеным воскресеньем!
Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении в прозе

***

Я прошу прощенья за все проступки, которые вас могли обидеть. А взамен дарю свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже вас простил. Пусть Господь оберегает вас от ошибок и несчастий, дарит здоровье, благополучие и всепрощение.

Читайте также:
Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Прощеное воскресенье: короткие поздравления

***

С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.

С Прощеным воскресеньем!
С Прощеным воскресеньем!

Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем

***

Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения Прощеное воскресенье-2021: традиции дня Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника
праздники открытки поздравления прощение картинки Прощеное воскресенье
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Ани Лорак впервые после развода засветилась с бывшим мужем
Ани Лорак впервые после развода засветилась с бывшим мужем

Популярные статьи

Вчера, 11:45Фаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Вчера, 10:59Звездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Вчера, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

Вчера, 08:54Events

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

12 мартаМодно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаМодно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

12 мартаЗвездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

12 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

11 мартаМодно

Как чистить серебро: полезные советы

11 мартаЗвездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Новости партнеров

Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. Фото особняка
Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. Фото особняка
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера
Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера
Как есть орехи, чтобы быть здоровым
Как есть орехи, чтобы быть здоровым
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять