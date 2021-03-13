Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

Узнайте, как нужно просить прощения у людей, чтобы вам поверили и простили

В Прощеное воскресенье-2021, 14 марта, узнайте, как правильно просить прощения у окружающих. Главный ритуал этого дня заключается в том, чтобы получить прощение за свои поступки и возможную обиду, которую мы волей или неволей могли нанести близким и родным, соседям и знакомым, коллегам и даже малознакомым людям.

Старайтесь никогда не обижать людей, а еще не забывайте как можно чаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Попросить прощения на самом деле не так-то просто. Для многих людей главное затруднение вызывает необходимость переступить через себя, свою гордость, признать свою неправоту, понизить самооценку в собственном сознании и глазах окружающих. Однако суть ритуала как раз и заключается в борьбе со своим высокомерием и раскаянии в содеянных грехах. Через покаяние приходит облегчение для души. И как раз с чистой совестью и легкой душой люди и входят в период Великого поста.

Просите прощения искренне

Вы и сами навряд ли простили бы человека, если бы почувствовали какую-то ложь или неискренность с его стороны, не так ли? То же самое испытывает и человек по отношению к вашей просьбе о прощении. Если вы сами раскаялись и осознали свою вину, то и простить вас будет гораздо легче.

Просите прощения, чувствуя свою ответственность

Мало кто из людей любит испытывать чувство вины. Именно оно ощутимо бьет по нашей самооценке. Можно немного облегчить свою участь и во время извинений думать не о своей вине, а об ответственности за собственное поведение и за его последствия.

Произнося просьбу о прощении, вы тем самым выражаете свое сожаление о допущенной вами ошибке в своем поведении.

Как просить прощения: ставить ли себя на место обиженного

Именно этот совет знаком нам издавна – поставьте себя на чужое место. С одной стороны – это правильно, ведь так легче ощутить то, что испытывает другой человек. Но вот с другой – такое мнение может быть ошибочным, потому что мы начинаем судить о других людях по себе. На какие-то слова вы бы даже не обратили внимания, а вот другой человек всерьез обиделся. Мы можем только догадываться, что творится на душе у нашего собеседника, но не знать этого наверняка. И мы не имеем права принимать за него решения.

Как попросить прощения: не ставьте условий

Извинения, начатые с формулировки: "Прости, но…" заведомо обречены на неудачу. Это больше похоже на спор и озвучивание условий, нежели на просьбу вас простить. Не ставьте никаких условий, когда просите прощения.

Как попросить прощения: наберитесь терпения

Когда вы просите прощения у человека, будьте готовы к тому, что он не простит вас. Или же простит, но не сразу. Ваша просьба еще не означает, что ее обязаны выполнять по первому же зову. Все зависит от того, насколько сильна и глубока была рана, нанесенная вами. Да и от характера самого человека тоже многое зависит. Он имеет полное право поступать, как посчитает нужным. А вы в ответ также не должны на это обижаться.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

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