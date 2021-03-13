Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

Сегодня, 10:35

Узнайте, как нужно просить прощения у людей, чтобы вам поверили и простили

В Прощеное воскресенье-2021, 14 марта, узнайте, как правильно просить прощения у окружающих. Главный ритуал этого дня заключается в том, чтобы получить прощение за свои поступки и возможную обиду, которую мы волей или неволей могли нанести близким и родным, соседям и знакомым, коллегам и даже малознакомым людям.

Старайтесь никогда не обижать людей, а еще не забывайте как можно чаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Попросить прощения на самом деле не так-то просто. Для многих людей главное затруднение вызывает необходимость переступить через себя, свою гордость, признать свою неправоту, понизить самооценку в собственном сознании и глазах окружающих. Однако суть ритуала как раз и заключается в борьбе со своим высокомерием и раскаянии в содеянных грехах. Через покаяние приходит облегчение для души. И как раз с чистой совестью и легкой душой люди и входят в период Великого поста.

  • Просите прощения искренне

Вы и сами навряд ли простили бы человека, если бы почувствовали какую-то ложь или неискренность с его стороны, не так ли? То же самое испытывает и человек по отношению к вашей просьбе о прощении. Если вы сами раскаялись и осознали свою вину, то и простить вас будет гораздо легче.

  • Просите прощения, чувствуя свою ответственность

Мало кто из людей любит испытывать чувство вины. Именно оно ощутимо бьет по нашей самооценке. Можно немного облегчить свою участь и во время извинений думать не о своей вине, а об ответственности за собственное поведение и за его последствия.

Читайте также:
Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника

Произнося просьбу о прощении, вы тем самым выражаете свое сожаление о допущенной вами ошибке в своем поведении.

  • Как просить прощения: ставить ли себя на место обиженного

Именно этот совет знаком нам издавна – поставьте себя на чужое место. С одной стороны – это правильно, ведь так легче ощутить то, что испытывает другой человек. Но вот с другой – такое мнение может быть ошибочным, потому что мы начинаем судить о других людях по себе. На какие-то слова вы бы даже не обратили внимания, а вот другой человек всерьез обиделся. Мы можем только догадываться, что творится на душе у нашего собеседника, но не знать этого наверняка. И мы не имеем права принимать за него решения.

  • Как попросить прощения: не ставьте условий

Извинения, начатые с формулировки: "Прости, но…" заведомо обречены на неудачу. Это больше похоже на спор и озвучивание условий, нежели на просьбу вас простить. Не ставьте никаких условий, когда просите прощения.

  • Как попросить прощения: наберитесь терпения

Когда вы просите прощения у человека, будьте готовы к тому, что он не простит вас. Или же простит, но не сразу. Ваша просьба еще не означает, что ее обязаны выполнять по первому же зову. Все зависит от того, насколько сильна и глубока была рана, нанесенная вами. Да и от характера самого человека тоже многое зависит. Он имеет полное право поступать, как посчитает нужным. А вы в ответ также не должны на это обижаться.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Прощеное воскресенье-2021: традиции дня Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит Ничего не хочу. Как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине
отношения ритуал извинения обида прощение Прощеное воскресенье
Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Сегодня, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

Сегодня, 08:54Events

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

Вчера, 18:47Модно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Вчера, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Вчера, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Вчера, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Вчера, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Вчера, 12:13Звездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

Вчера, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Вчера, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

11 мартаМодно

Как чистить серебро: полезные советы

11 мартаЗвездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

11 мартаЗвездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять