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Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Сегодня, 11:45

Узнайте об истории, обычаях, традициях и запретах праздника Прощения: как правильно себя вести в этот день

Прощеное воскресенье-2021 православные христиане отмечают 14 марта. Этот праздник приходится на конец Масленицы и предшествует началу Великого поста, который в 2021 году стартует 15 марта и продлится до самой Пасхи, 1 мая.

Сегодня.Lifestyle расска;eт об истории Прощенного воскресенья, обычаях, традициях, а также пишет, что ни в коем случае нельзя делать в праздник 14 марта.

Вообще нужно стараться никогда не обижать людей. Также не забывайте как можно чаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

В этот день каждый человек должен отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, помириться с друзьями или близкими, если до этого вы были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. По христианским канонам, если человек способен прощать людям их грехи, то и его грехи будут прощены на небесах. Если же просят прощения у вас, нужно сказать в ответ: "Бог простит и я прощаю".

Как нужно себя вести в Прощенное воскресенье
Как нужно себя вести в Прощенное воскресенье
Фото: Depositphotos

В Прощеное воскресенье хорошо сходить на исповедь в церковь. В этот день в храме читают часть Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

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Прощенное воскресенье: что это за праздник

История Прощенного воскресенья уходит своими корнями в древние времени. Перед Пасхой христианские монахи в Египте ходили в пустыню на 40 дней. Таким образом они хотели почтить память Иисуса Христа, который провел там это же время.

Некоторые монахи не возвращались. Они погибали в песках, от жажды или были растерзаны животными. Понимая, что они больше могут не увидеть близких, монахи просили прощения у своих близких и сами все им прощали. Со временем эта традиция перешла в богослужения, которые уже проводились в храме.

Важно знать, что прощение – важнейшая составляющая христианского мировоззрения. На утренней службе в это воскресенье читают отрывок из Евангелия от Матфея. В нем говорится, что если прощать людям их грехи, то и простит Господь вас.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье-2021

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать. В то же время разрешено приготовление пищи и уход за домашними животными.
  • Издавна в народе верили, что именно вечером Прощеного воскресения происходит Страшный суд, поэтому люди пытались по возможности не выходить из дома, вспоминать собственные грехи и ни в коем случае не употреблять алкоголь.
  • Категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться.
  • Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо. Также нельзя поздно ложиться спать, так как после полуночи уже наступает Великий пост.
  • Намерения людей должны быть только позитивными, а поступки человечными.

Как провести праздник 14 марта

  • Надо быть готовым к тому, что вы должны простить человека и отпустить обиду. Таким образом вы освободитесь от душевных тревог и переживаний.
  • Желательно перед началом Великого поста принять исповедь.
  • Придите на кладбище, где похоронены ваши близкие и родные, поминая их молитвой и добрыми словами.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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