Поздравления с Днем студента-2021: красивые стихи, смс, пожелания

День студента-2021: как прикольно и весело поздравить студентов с праздником 25 января

Сегодня, 25 января, в Татьянин день, также отмечается День студента-2021, который к тому же удачно совпадает с окончанием локдауна.

С Днем студента Фото: Depositphotos

Принимайте лучшие пожелания в День студента и не забудьте поздравить своих друзей, а мы подготовили веселые и милые стихи, смс и картинки в этот радостный день.

День студента: поздравления в смс

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День студента — лучший праздник!

Я спешу поздравить всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Фото: Pixabay

Поздравления с днем студента-2021 своими словами

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Поздравляю с Днем студента! Желаю всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!

Прикольные поздравления с Днем студента-2021

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

Хотя бы в короткий студенческий День!



Желаем борща, отбивной и картошки,

Сметаны погуще, чтоб полная ложка,

Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

И сон долгожданный пусть ночью приснится!



Желаем студенчеству легкой науки,

Чтоб думали быстро, учились без муки,

Характер и волю в себе воспитали,

Стипендию в евро всегда получали!

Прикольные поздравления с Днем студента Фото: Pixabay

Милые поздравления с Днем студента в прозе

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С Днем студента! Желаю бурной и счастливой юности, успешной и увлекательной учебы, беспрепятственной дороги к выбранной профессии. Пусть каждый день будет особенным, продуктивным, интересным и насыщенным.

Веселые поздравления с Днем студента в стихах

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Студент грызет гранит науки,

Студенту некогда скучать.

То лекции, то рефераты,

То нужно сессию сдавать.



Но среди срезов и зачетов

О праздниках не забывай

В международный день студентов

Ты веселись и отдыхай!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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