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Привітання з днем студента-2021: гарні вірші, смс, побажання

Сьогодні, 13:06

День студента-2021: як прикольно і весело привітати студента зі святом 25 січня

Сьогодні, 25 січня, у Тетянин день, також відзначається День студента-2021, який до того ж вдало співпадає із закінченням локдауну.

З Днем студента
З Днем студента
Фото: Depositphotos

Приймайте найкращі побажання в День студента і не забудьте привітати своїх друзів, а ми підготували веселі і милі вірші, смс та картинки цього радісного дня.

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День студента: привітання в смс

***

День студента – лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди – вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!

Фото: Pixabay

Привітання з днем студента-2021 своїми словами

***

Вітаю з Днем студента! Бажаю завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не упускати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений виборі. Удачі в навчанні і легких сесій!

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Прикольні поздоровлення з Днем студента-2021

***

Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!

Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!

Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!

Прикольні привітання з Днем студента
Прикольні привітання з Днем студента
Фото: Pixabay

Милі привітання з Днем студента в прозі

***

З Днем студента! Бажаю бурхливої і щасливої юності, успішного і захоплюючого навчання, безперешкодної дороги до обраної професії. Нехай кожен день буде особливим, продуктивним, цікавим і насиченим.

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Веселі поздоровлення з Днем студента в віршах

***

Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.

Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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