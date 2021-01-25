Привітання з днем студента-2021: гарні вірші, смс, побажання

День студента-2021: як прикольно і весело привітати студента зі святом 25 січня

Сьогодні, 25 січня, у Тетянин день, також відзначається День студента-2021, який до того ж вдало співпадає із закінченням локдауну.

З Днем студента Фото: Depositphotos

Приймайте найкращі побажання в День студента і не забудьте привітати своїх друзів, а ми підготували веселі і милі вірші, смс та картинки цього радісного дня.

День студента: привітання в смс

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День студента – лучший праздник!

Я спешу поздравить всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди – вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Фото: Pixabay

Привітання з днем студента-2021 своїми словами

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Вітаю з Днем студента! Бажаю завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не упускати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений виборі. Удачі в навчанні і легких сесій!

Прикольні поздоровлення з Днем студента-2021

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

Хотя бы в короткий студенческий День!



Желаем борща, отбивной и картошки,

Сметаны погуще, чтоб полная ложка,

Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

И сон долгожданный пусть ночью приснится!



Желаем студенчеству легкой науки,

Чтоб думали быстро, учились без муки,

Характер и волю в себе воспитали,

Стипендию в евро всегда получали!

Прикольні привітання з Днем студента Фото: Pixabay

Милі привітання з Днем студента в прозі

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З Днем студента! Бажаю бурхливої і щасливої юності, успішного і захоплюючого навчання, безперешкодної дороги до обраної професії. Нехай кожен день буде особливим, продуктивним, цікавим і насиченим.

Веселі поздоровлення з Днем студента в віршах

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Студент грызет гранит науки,

Студенту некогда скучать.

То лекции, то рефераты,

То нужно сессию сдавать.



Но среди срезов и зачетов

О праздниках не забывай

В международный день студентов

Ты веселись и отдыхай!

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