Привітання з днем студента-2021: гарні вірші, смс, побажання
День студента-2021: як прикольно і весело привітати студента зі святом 25 січня
Сьогодні, 25 січня, у Тетянин день, також відзначається День студента-2021, який до того ж вдало співпадає із закінченням локдауну.
Приймайте найкращі побажання в День студента і не забудьте привітати своїх друзів, а ми підготували веселі і милі вірші, смс та картинки цього радісного дня.
День студента: привітання в смс
***
День студента – лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди – вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Привітання з днем студента-2021 своїми словами
***
Вітаю з Днем студента! Бажаю завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не упускати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений виборі. Удачі в навчанні і легких сесій!
Прикольні поздоровлення з Днем студента-2021
***
Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!
Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!
Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!
Милі привітання з Днем студента в прозі
***
З Днем студента! Бажаю бурхливої і щасливої юності, успішного і захоплюючого навчання, безперешкодної дороги до обраної професії. Нехай кожен день буде особливим, продуктивним, цікавим і насиченим.
Читайте також:Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші
Веселі поздоровлення з Днем студента в віршах
***
Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше