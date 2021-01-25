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Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 04:10

Отправляйте Татьянам прикольные поздравления и красивые открытки

25 января в Украине отмечается Татьянин день. С давних пор святую Татьяну считают покровительницей наук и студенчества. В этот день не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им всего самого лучшего. А красивые поздравления выбирайте ниже.

Татьянин день: поздравления в картинках, стихах и смс
Татьянин день: поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle поздравляют всех Татьян с праздником, и желают им процветания, счастья и вдохновения! В нашей подборке выбирайте красивые поздравления в стихах, лучшие поздравления в прозе, короткие SMS-поздравления и открытки с Днем Татьяны.

Поздравления в Татьянин день в стихах

В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!

С Татьяниным днем: поздравления и открытки
С Татьяниным днем: поздравления и открытки
Фото: Pinterest

***

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И, словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

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***

Татьяна, солнца свет — тебе,
Добра и радости в судьбе,
Мечты, готовой скоро сбыться.
Беде и горю — не случиться.

Здоровья, что на век хватает,
Разлука пусть тебя не знает,
Любовь пускай хранит твой дом,
Пусть все печали станут сном!

Татьянин день: поздравления и открытки
Татьянин день: поздравления и открытки
Фото: Pinterest

Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!

***

Татьяна, в столь важный день для тебя,
Спешу поздравить я.
Ступай по жизни легкою походкой.
Ты ведь будешь для всех находкой!
Пусть беды тебя не коснутся
И только лучшие друзья найдутся!
Улыбайся и добро дари
И от счастья словно в небесах пари!

SMS-поздравления с днем Татьяны

Татьяна милая моя,
Тебе желаю счастья я!
Любви неведомой ныне,
Печали и грусти чтоб не было в помине!

С днем ангела в Татьянин день: открытки
С днем ангела в Татьянин день: открытки
Фото: Pinterest

***

Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!

***

У Тетянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить,
А ти щоб завжди щаслива була!

***

С Днем Татьяны! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед.

***

Танюша! Пусть не омрачают твои искрящиеся глаза дурные вести, и все неприятности навсегда покинут твою жизнь!

Красивые пожелания с Татьяниным днем

Сегодня день Татьяны! Я тебя искренне поздравляю, и желаю всех благ! Будь самой веселой, прикольной и привлекательной. Пусть каждый день тебя ждут приятные и незабываемые сюрпризы. Пусть тебе будет всегда тепло от добра и заботы окружающих. Пусть сбываются все мечты. С праздником!

Татьянин день: поздравления
Татьянин день: поздравления
Фото: Pinterest

***

Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню жизни!

***

Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

Татьянин день: картинки и стихи
Татьянин день: картинки и стихи
Фото: Pinterest

***

Сегодня, в Татьянин день, хочу пожелать тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и много сил для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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