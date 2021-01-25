Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи
В Татьянин день поздравляем всех именинниц с днем ангела
Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день. Это означает, что все Татьяны отмечают свой день ангела и принимают поздравления.
Сегодня.Lifestyle подготовили для именинниц эффектные поздравления, открытки, картинки, пожелания и стихи в этот добрый и радостный праздник.
Именины Татьяны: добрые поздравления в стихах
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С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!
Прикольное поздравление с именинами Татьяны в прозе
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С именинами, подруга! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январская погода прогонит все твои печали, пусть судьба исполнит все мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
С Татьяниным днем: пожелания в день ангела
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Пусть будет нынешний Татьянин день
Счастливей и удачней предыдущего,
Пусть дарят близкие заботу и любовь,
А жизнь – удачу и благополучие!
С именинами Татьяны: короткие стихи
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День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!
Эффектные пожелания в день именин всем Татьянам
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Дорогие обладательницы прекрасного, сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, неиссякаемого тепла, успехов во всех начинаниях.
Поздравления с днем ангела Татьяны для подруги
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Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!
Лучшее поздравление с именинами Татьяне
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В день январский, в день холодный
Поздравляю я тебя,
Будет крепким пусть здоровье,
Будь, Татьяна, весела!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю,
Счастья, радости, добра!
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