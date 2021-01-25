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Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 06:00

В Татьянин день поздравляем всех именинниц с днем ангела

Сегодня, 25 января, наступил Татьянин день. Это означает, что все Татьяны отмечают свой день ангела и принимают поздравления.

Лучшие поздравления и открытки с именинами Татьянам
Лучшие поздравления и открытки с именинами Татьянам
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для именинниц эффектные поздравления, открытки, картинки, пожелания и стихи в этот добрый и радостный праздник.

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Именины Татьяны: добрые поздравления в стихах

***

С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!

Именины Татьяны
Именины Татьяны
Фото: Pinterest

Прикольное поздравление с именинами Татьяны в прозе

***

С именинами, подруга! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январская погода прогонит все твои печали, пусть судьба исполнит все мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

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Именины Татьяны: открытки
Именины Татьяны: открытки
Фото: Pinterest

С Татьяниным днем: пожелания в день ангела

***

Пусть будет нынешний Татьянин день
Счастливей и удачней предыдущего,
Пусть дарят близкие заботу и любовь,
А жизнь – удачу и благополучие!

С днем ангела Татьяны
С днем ангела Татьяны
Фото: Pinterest

С именинами Татьяны: короткие стихи

***

День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!

День ангела Татьяны: поздравления с именинами
День ангела Татьяны: поздравления с именинами
Фото: Pinterest

Эффектные пожелания в день именин всем Татьянам

***

Дорогие обладательницы прекрасного, сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, неиссякаемого тепла, успехов во всех начинаниях.

Поздравления и открытки в день ангела Татьяны
Поздравления и открытки в день ангела Татьяны
Фото: Pinterest

Поздравления с днем ангела Татьяны для подруги

***

Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!

Именины Татьяны: поздравления
Именины Татьяны: поздравления
Фото: Pinterest

Лучшее поздравление с именинами Татьяне

***

В день январский, в день холодный
Поздравляю я тебя,
Будет крепким пусть здоровье,
Будь, Татьяна, весела!

Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю,
Счастья, радости, добра!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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