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25 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 25 января в истории

Какой сегодня праздник, 25 января?Татьянин день и День студента. День святой Татианы Римской – в православном календаре. Татьянин день – в народном календаре. Именины празднуют: Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 января.

25 января: какой сегодня праздник
25 января: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Татьянин день или День студента – отмечается во многих постсоветских странах в честь основания в 1755 году императрицей Елизаветой Московского университета, первого учебного заведения такого высокого уровня. А святая Татиана считается покровительницей студентов.
  • День революции и День национальной полиции отмечается в Египте.
  • Национальный женский день празднуется в Гондурасе.
  • День рождения Роберта Бернса – национальный праздник, который отмечается в Шотландии и Великобритании в честь выдающегося поэта.

Какой сегодня праздник

25 января в православной церкви чтится день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (Татьянин день), святителя Саввы, архиепископа Сербского, преподобного Мартиниана Белозерского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаломита, преподобной Евпраксии Тавенисской. Проводится празднование икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной.

В народе 25 января отмечается Татьянин день. Хозяйки традиционно в этот день пекли каравай в форме солнца, чтобы ускорить приход весны, и делили между членами семьи так, чтобы всем обязательно достался кусочек. В Татьянин день обычно наводили порядки и выбивали пыль из половиков, которая накопилась за Святки. А еще в этот день незамужние девушки гадали на судьбу, женихов и любовь. В народе подмечали, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой и рукодельницей.

Приметы на 25 января

  • солнечный день на Татьяну – к раннему прилету птиц;
  • тепло на 25 января обещает засушливое лето;
  • снег на Татьяну – лето будет дождливым;
  • метели в этот день предвещают засуху летом;
  • мороз и солнце в Татьянин день – значит, можно ждать хороший урожай.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 25 января

  • 1858 – марш Мендельсона прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего был признан свадебным маршем.
  • 1924 – во Франции открылись первые зимние Олимпийские игры.
  • 1949 – впервые вручена американская телевизионная премия "Эмми".
  • 1993 — на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ украинского режиссера, фотографа и графика Игоря Подольчака.

Кто родился 25 января

  • 1759 – Роберт Бернс, шотландский поэт, фольклорист.
  • 1783 – Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании Colgate.
  • 1806 – Орест Новицкий, украинский и российский философ, психолог, писатель.
  • 1832 – Иван Шишкин, русский художник-пейзажист, живописец.
  • 1874 – Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель.
  • 1938 – Владимир Высоцкий, советский поэт, автор-исполнитель песен, актер театра и кино.
  • 1978 – Владимир Зеленский, 6-й президент Украины с 2019 года.
  • 1983 – Дмитрий Шепелев, белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий.
  • 1985 – Тина Кароль, украинская певица, актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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