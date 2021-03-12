Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

В новолуние можно мечтать, строить планы и загадывать желания, но действовать еще рано

Завтра, 13 марта, произойдет первое весеннее новолуние в 2021 году. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы не навлечь на себя неприятности, узнайте в нашей статье.

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Итак, 13 марта, в субботу, в 12:22 состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Рыб.

Что такое новолуние? По астрономическому объяснению, это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Но если для астрономов это обычное явление, то для астрологов новолуние – очень важный период, это момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц, а тем более – начало нового астрологического года по восточному календарю. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Новолуние 13 марта под знаком Рыб – период творчества и романтики Фото: Unsplash

Особенности новолуния 13 марта

Новолуние, наступающее в знаке Рыб, прибавляет людям романтичности и мечтательности. Обостряется интуиция, в большей степени появляется мистическое настроение, хочется верить в чудеса и разбираться в тайнах. Также усиливаются религиозные чувства – и это как раз накануне начала Великого поста-2021.

Под влиянием Рыб люди стремятся разобраться в скрытой сути событий и явлений. Проявляется нежность, вплоть до сентиментальности. Тянет на доверительные беседы и откровения не только с любимыми и близкими, но и со всеми окружающими людьми.

Как себя вести и что нельзя делать во время новолуния 13 марта

Луна в Рыбах способствует лучшему восприятию музыки, поэзии, произведений искусства, а потому желательно поддерживать в себе и окружающих любое стремление к прекрасному.

Излишняя откровенность в эти дни может в будущем обернуться для вас неприятностями, так что важно избирательно относиться к тем, кому вы хотите доверить свои тайны.

В дни новолуния не стоит принимать важные решения, чтобы в дальнейшем не пожалеть об этом.

В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.

Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

В период новолуние можно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день.

Если во время новолуния вы попробуете избавиться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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