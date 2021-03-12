Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

Сегодня, 13:30

В новолуние можно мечтать, строить планы и загадывать желания, но действовать еще рано

Завтра, 13 марта, произойдет первое весеннее новолуние в 2021 году. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы не навлечь на себя неприятности, узнайте в нашей статье.

А еще не забывайте заглядывать в наш календарик мартовских праздников и подарков, чтобы почаще радовать близких людей приятными сюрпризами на весенние праздники.

Итак, 13 марта, в субботу, в 12:22 состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Рыб.

Что такое новолуние? По астрономическому объяснению, это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Но если для астрономов это обычное явление, то для астрологов новолуние – очень важный период, это момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц, а тем более – начало нового астрологического года по восточному календарю. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Новолуние 13 марта под знаком Рыб – период творчества и романтики
Новолуние 13 марта под знаком Рыб – период творчества и романтики
Фото: Unsplash

Особенности новолуния 13 марта

Новолуние, наступающее в знаке Рыб, прибавляет людям романтичности и мечтательности. Обостряется интуиция, в большей степени появляется мистическое настроение, хочется верить в чудеса и разбираться в тайнах. Также усиливаются религиозные чувства – и это как раз накануне начала Великого поста-2021.

Под влиянием Рыб люди стремятся разобраться в скрытой сути событий и явлений. Проявляется нежность, вплоть до сентиментальности. Тянет на доверительные беседы и откровения не только с любимыми и близкими, но и со всеми окружающими людьми.

Читайте также:
Лунный календарь на март 2021 года: благоприятные и опасные дни

Как себя вести и что нельзя делать во время новолуния 13 марта

  • Луна в Рыбах способствует лучшему восприятию музыки, поэзии, произведений искусства, а потому желательно поддерживать в себе и окружающих любое стремление к прекрасному.
  • Излишняя откровенность в эти дни может в будущем обернуться для вас неприятностями, так что важно избирательно относиться к тем, кому вы хотите доверить свои тайны.
  • В дни новолуния не стоит принимать важные решения, чтобы в дальнейшем не пожалеть об этом.
  • В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В период новолуние можно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день.
  • Если во время новолуния вы попробуете избавиться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

Смотрите видео астрологический гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Карта желаний на новолуние: как правильно сделать Новолуние 13 марта окажет мощное влияние на людей: кто почувствует его сильнее всего Гороскоп на неделю 7-13 марта: все знаки зодиака Лунный календарь на март 2021 года: благоприятные и опасные дни Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь
Луна астрология лунный календарь зодиак новолуние
Реклама

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Популярные статьи

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаЗвездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять