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Лунный календарь на март 2021 года: благоприятные и опасные дни

Сегодня, 19:12

Узнайте, когда нельзя заниматься важными делами, а в какие дни можно загадывать желания

Разные фазы Луны по-разному воздействуют на людей. Причем, если одни явно чувствуют на себе влияние спутника Земли, то другие часто даже не замечают смену лунных фаз. Как Луна влияет на наше настроение, эмоции и поведение? В какие дни марта полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни солнечных и лунных затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, март-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в марте-2021

Новолуние в марте 2021 года произойдет 13-го числа в 12 часов 22 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Рыб, который добавляет романтики и мечтательности в настроение людей – именно то, что нужно в начале весны, ведь это время влюбленности и окрыленности. В такие дни люди легче верят во все чудесное, таинственное и магическое.

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В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Лунный календарь на март
Лунный календарь на март
Фото: Unsplash

Фаза полнолуния начнется 28 марта, в 21 час 49 минут. Она пройдет под знаком Весы, который даст настрой на покой, гармонию, взаимопонимание и снижение конфликтов. В это время люди легче идут на компромиссы, мирятся и находят общий язык с окружающими.

В период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения, а под влиянием Весов они колеблются, проявляется нерешительность и сомнения. Так что серьезные дела лучше отложить на более благоприятное время.

Не забудьте, что весной украинцы переходят на летнее время в последнее воскресенье месяца – 28 марта.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в марте-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 5, 7, 8, 10, 11, 14, 24, 25,28, 29, 30 марта.

Подходящими днями в марте-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 3, 4, 15, 17, 22, 26 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в марте еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 6, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31 марта. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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