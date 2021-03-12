Новолуние 13 марта окажет мощное влияние на людей: кто почувствует его сильнее всего

Что можно делать и чего нельзя в этот день

13 марта произойдет весеннее новолуние в знаке Рыб. Астрологи говорят, что мы чувствуем его влияние за 2 дня до и после новолуния. Это будет довольно удивительный день, когда молодая луна будет в соединении с Нептуном и Венерой. Все потому, что Нептун – высшая планета и управитель Рыб, в которых и происходит новолуние. А Венера – планета любви, удовольствия и денег.

Новолуние 13 марта: как повлияет на людей

Сильнее всех это новолуние повлияет на представителей таких знаков зодиака, как Рыбы, Львы, Раки, Скорпионы, Близнецы и Стрельцы. Именно у них появится новые возможности, они получат важные сообщения или необходимо будет быстро подстраиваться к переменам.

В новолуние и ближайшие дни до и после него сложно будет сосредоточиться. Нам захочется больше мечтать, фантазировать и летать в облаках. Люди станут чувственными и эмоциональными.

13 марта пройдет новолуние Фото: Unsplash

Важно прислушиваться к своей интуиции и раскрыть свои творческие неординарные способности.

Что важно сделать до наступления новолуния 13 марта

Необходимо очистить свое пространство, телефон и компьютер от ненужной информации;

Устроить влажную уборку в доме;

Выбросить все сломанные и ненужные вещи;

Избавиться от негативных установок, мыслей.

Что важно сделать в день новолуния 13 марта

Сам день важно провести спокойно, занимаясь тем, что вам нравится и приносит удовольствие. Уделите время на творчество, танцы, музыку. ⁣⁣Составьте карту желаний, а если она у вас уже есть – можете дополнять. Медитируйте.

Что категорически нельзя делать в новолуние 13 марта

Совершать крупные покупки;

Заключать важные договоры и сделки;

Не давать и не брать деньги в долг;

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

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