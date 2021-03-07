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Гороскоп на неделю 7-13 марта: все знаки зодиака

Сегодня, 12:54

Астрологический прогноз на 7-13 марта для всех знаков зодиака

В начале следующей недели многим знакам зодиака захочется внутренней свободы и раскрепощенности. Различные события нашей жизни, как хорошие, так и не очень, будут восприниматься более эмоционально, чем обычно.

Примерно с середины недели всплеск взбудораженности постепенно уступит место романтизму и мечтательности. Появится тяга к таинственности и даже мистике, захочется чаще заглядывать в свой гороскоп и проверять предсказания судьбы.

Порадуйте близких людей и подарите что-нибудь приятное. В нашем мартовском календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

У Овнов на следующей неделе откроются все возможности для воплощения в жизнь запланированных идей. Знакомства и общение четверга пойдет на пользу – вы откроете в себе спавшие до сих пор таланты. Но вот рассчитывать на ощутимую помощь друзей не приходится – они заняты своими проблемами. Вам все придется решать и делать самой.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцы будут обладать особой привлекательностью для противоположного пола – возможно, сказывается влияние праздника 8 Марта. Начало недели стопорит все серьезные вопросы бизнеса и начинания, но уже со среды вопросы карьеры решаются удачно. Если вам неприятно общаться с кем-то, постарайтесь себя оградить от неинтересных людей.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Перед Близнецами на следующей неделе раскрываются интересные потенциальные возможности в вопросах партнерства. Но в пятницу будьте внимательны к поступающим предложениям – вполне возможно, что хитрые люди воспользуются вашей доверчивостью. Для отдыха выбирайте места, где вы еще не были – это расширит ваш кругозор и поможет зарядиться энергией.

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Гороскоп на неделю 7-13 марта для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Ракам предстоит выдержать борьбу мнений и, возможно, необоснованные обвинения в свой адрес в сфере работы. В среду держите себя в руках, иначе не избежать серьезного конфликта или же необдуманных поступков с вашей стороны. К концу недели все уляжется, и в вашем коллективе наступит мир и полное взаимопонимание.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе предстоит борьба за свою правоту. При этом вам следует правильно расставить приоритеты и поднять вопрос справедливости выше личных интересов. Это отметят окружающие, что добавит в вашу копилку всеобщее уважение и признание. Чтобы восстановить растраченный запас сил, постарайтесь хорошенько высыпаться в эти дни.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Дев на работе поджидают какие-то неприятности, так что вам лучше поменьше вмешиваться в течение дел – вы все равно не сможете ничего изменить. А вот в личной жизни, напротив, от вашего мнения и принятых решений будет зависеть будущее вашей семьи. Займитесь обустройством своего жилья – обновление и перемены будут приятными.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Для Весов предстоящая неделя будет полна многообещающими перспективами и связанными с этим деловыми поездками. Прислушивайтесь к своей интуиции, особенно во вторник, и старайтесь не переоценить свои силы и внутренние резервы. Не стоит необдуманно рисковать, это неоправданно, а вот нервов от вас потребует много.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Скорпионов подстерегает сложный период. В четверг лучше не затевать никаких серьезных дел, потому что они грозят финансовой нестабильностью и даже убытками. Прислушивайтесь к советам более опытных коллег и специалистов в данном вопросе. Также не отказывайтесь от помощи близких людей и друзей – она окажется своевременной.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Следующая неделя для Стрельцов полна соблазнов и искушений в сфере бизнеса. Вам сложно будет сдержаться от участия в какой-нибудь авантюре. Но не стоит спешить с принятием важных решений и заключением партнерских соглашений, потому что они могут оказаться обманчивыми, а вы сейчас не имеете права рисковать собой и близкими вам людьми.

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Гороскоп на неделю 7-13 марта для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Козерогам следует попридержать язык и не критиковать окружающих – так у вас получится избежать конфликтов и ссор. В пятницу не стоит затевать новые дела и серьезные проекты, отложите это до лучших времен. Гораздо полезнее будет привести к логическому завершению ранее начатые дела. Уделите себе время и отдохните.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе следует проявлять осторожность во всем и не лезть на рожон, если есть такая возможность. Таким образом, вы сможете избежать фатальной ошибки в деловой сфере. Среда – удачное время для получения новых знаний, которые вы сможете применить в дальнейшем. Поберегите здоровье и нервы и ограничьте физическую нагрузку на организм.

Гороскоп на неделю 7-13 марта для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам не следует терять уверенности в своих силах и отступать перед возникшими трудностями. Они будут временными, а вы сумеете доказать себе и окружающим, что способны на многое. Упорная работа в пятницу поможет вам добиться успеха в сфере финансов и бизнеса. А вот в сомнительных мероприятиях участвовать не стоит.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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