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Первое полнолуние 2021 года: особенности дня 28 января и что нельзя делать

Сегодня, 15:12

Полнолуние 28 января: узнайте, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 28 января, произойдет первое полнолуние 2021 года. Оно получило название Волчье полнолуние или Старая Луна. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а чего не стоит делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние в январе называется Волчья Луна
Полнолуние в январе называется Волчья Луна
Фото: Unsplash

Особенности полнолуния 28 января

Итак, 28 января, в 21:17 по киевскому времени состоится очередное зимнее полнолуние – первое в наступившем 2021 году. Январское полнолуние пройдет под знаком Льва.

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Период Льва способствует бодрому и приподнятому настроению. Людям кажется, что они всесильны и на все способны. Они щедры на комплименты и с готовностью принимают похвалу.

Переход с 16-х на 17-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 28 января, также способствует благоприятному настрою на праздничность, легкость в отношениях с другими людьми и обретение внутренней свободы.

Как себя вести во время полнолуния 28 января

Период полнолуния под знаком Льва отлично подходит для веселья и празднества, презентаций и пиара. Кроме того, в это время люди придают особое значение своей внешности и презентабельности.

Оптимально в этот период заниматься активными и энергичными начинаниями: в том числе спортивными, культурными мероприятиями, организацией праздника на любом уровне – от массового веселья до семейного торжества.

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Что нельзя делать во время полнолуния 28 января

  • Помните, что каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • Из-за склонности к авантюрам и необдуманному риску в этот период важно не поддаваться мимолетным импульсам.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения, вести деловые переговоры и совершать резкие поступки.
  • Также стоит отложить серьезные финансовые дела или сделки с недвижимостью.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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