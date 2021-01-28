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Перша повня 2021 року: особливості дня 28 січня і що не можна робити

Сьогодні, 15:12

Повня 28 січня: дізнайтеся, що можна, а що у жодному разі не можна робити цього дня

Сьогодні, 28 січня, відбудеться перша повня 2021 року. Вона отримала назву Вовча Повня або Старий Місяць. Як правильно поводитися під час повні, що можна, а чого не варто робити, дізнайтеся в нашій статті.

Повня у січні називається Вовчий Місяць
Повня у січні називається Вовчий Місяць
Фото: Unsplash

Особливості повні 28 січня

Отже, 28 січня о 21:17 за київським часом відбудеться чергова зимова повня – перша в новому 2021 році. Січнева повня пройде під знаком Лева.

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Період Лева сприяє бадьорому і піднесеному настрою. Людям здається, що вони всесильні і на все здатні. Вони щедрі на компліменти і охоче приймають похвалу.

Перехід з 16-ї на 17-ту місячну добу, на яку припадає повня 28 січня, також сприяє гарному настрою, святковості, легкості у стосунках з іншими людьми і набуттю внутрішньої свободи.

Як поводитися під час повні 28 січня

Період повні під знаком Лева чудово підходить для веселощів і свята, презентацій і піару. Крім того, в цей час люди надають особливого значення своїй зовнішності і презентабельності.

Оптимально в цей період займатися активними й енергійними починаннями: в тому числі спортивними, культурними заходами, організацією свята на будь-якому рівні – від масових веселощів до сімейного торжества.

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Що не можна робити під час повні 28 січня

  • Пам'ятайте, що кожна повня несе з собою кардинальні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти.
  • Через схильність до авантюр і необдуманого ризику в цей період важливо не піддаватися швидкоплинним імпульсам.
  • Не варто в цей період приймати важливі рішення, вести ділові переговори і здійснювати різкі вчинки.
  • Також варто відкласти серйозні фінансові справи або угоди з нерухомістю.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

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