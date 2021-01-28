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28 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 28 января в истории

Какой сегодня праздник, 28 января? Международный день защиты персональных данных и Международный день ЛЕГО. День преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 января.

28 января: какой сегодня праздник
28 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) ежегодно отмечается 28 января, начиная с 2007 года. Праздник был учрежден с целью, чтобы пользователи не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, чтобы обезопасить свою виртуальную и реальную жизнь.
  • Международный день ЛЕГО – этот праздник объединяет несколько поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой популярного конструктора. Он был организован в честь полученного компанией в 1958 году патента на кирпичик ЛЕГО.
  • День Армии отмечается в Армении с 2001 года.

Какой сегодня праздник

28 января в православной церкви чтится день памяти преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, преподобномученика Пансофия Александрийского, преподобных Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского.

В народе 28 января отмечается Павлов день, а еще его называли днем колдунов. Люди верили, что колдуны и колдуньи именно в этот день передавали свое магическое искусство ученикам. А потому в Павлов день следовало опасаться заговоров, порчи и сглаза. Для этого нужно молиться святым заступникам, а чтобы не сглазили – стучать по дереву и плевать через левое плечо.

Приметы на 28 января

  • Павел день прибавляет, а ночи укорачивает;
  • если в Павлов день звезды ярко блестят – быть морозам;
  • тусклые звезды обещают потепление;
  • а вот если звезды в небе мерцают – это на вьюгу;
  • если Павлов день ясный – лето будет сухим и жарким;
  • идет снег на Павла – летом будут частые дожди.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 28 января

  • 1820 – день открытия Антарктиды русской кругосветной экспедицией.
  • 1900 – в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.
  • 1958 – компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.
  • 1985 – была принята Делийская декларация против ядерной войны.
  • 1986 – произошла катастрофа американского космического корабля "Челленджер".
  • 1992 – Верховная Рада утвердила Государственным Флагом Украины национальный сине-желтый флаг.
  • 2003 – в ходе встречи президентов России и Украины был подписан Договор о российско-украинской государственной границе.

Кто родился 28 января

  • 1912 – Джексон Поллок, американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
  • 1930 – Анатолий Игнащенко, украинский архитектор.
  • 1938 – Леонид Жаботинский, украинский и советский штангист.
  • 1951 – Леонид Каденюк, украинский космонавт, Герой Украины.
  • 1959 – Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссер.
  • 1980 – Ник Картер, американский певец, музыкант, актер, участник группы Backstreet Boys.
  • 1981 – Элайджа Вуд, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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