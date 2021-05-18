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Лунный календарь на июнь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Сегодня, 12:00

Новолуние – лучшее время для загадывания желаний

Лунный календарь на июнь
Лунный календарь на июнь
Фото: Unsplash

Луна оказывает серьезное влияние на нашу жизнь, настроение, эмоции и поведение, даже если нам кажется, что это не так. Просто одни люди явно ощущают смену фаз Луны и другие астрономические явления, а для других все проходит более незаметно. В любом случае этого нельзя недооценивать. В какие дни июня стоит проявлять активность, а какие являются неблагоприятными для подобных действий, узнайте в нашей статье.

А пока не закончился май, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить интересные идеи подарков для родных и близких людей в праздники весны.

Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, июнь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

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Новолуние и полнолуние в июне-2021

Новолуние в июне 2021 года произойдет 10-го числа в 13 часов 53 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Близнецов, который способен сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

В первые дни новолуния еще рано действовать, зато благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние первого летнего месяца состоится 24 июня, в 21 час 40 минут. Она пройдет под знаком Козерога, влияние которого считается благоприятным для наведения порядков, раскладывания по местам вещей и мыслей, а также прощения, планирования и накопления сил для новых свершений.

Однако имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения, могут ошибаться и путаться.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июне-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 27, 28 июня.

Подходящими днями в июне-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 12, 14, 19, 23, 30 июня. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в июне еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 29 июня. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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