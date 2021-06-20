Місячний календар на тиждень 21-27 червня 2021 року

Згідно з місячним календарем, наступний тиждень почнеться сприятливо і на емоційному підйомі, але щось піде не так у четвер. У тому повинна червнева повня.

Який сьогодні день місяця Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на кінець червня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристиці кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 21-27 червня 2021 року.

Місячний календар по днях на тиждень 21-27 червня 2021 року

21 червня, понеділок – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День прояви милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

22 червня, вівторок – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

23 червня, середа – 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни й удачі, коли все задумане виходить, а численні бажання збуваються.

24 червня, четвер – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня о 21:40. Сатанинський день спокус, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

25 червня, п'ятниця – 16-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

26 червня, субота – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

27 червня, неділя – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – повний місяць. День прояви внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

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